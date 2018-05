Harvey Weinstein es acusado de violación y agresión sexual tras entregarse a la policía en Nueva York

El cineasta, de 66 años, llegó poco antes de las 7:30 am ET a la comisaría número 1 del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) para cumplir con el procedimiento de registro y con el fin de que le tomen la foto y las huellas dactilares. A su entrada, estuvo rodeado de numerosos fotógrafos y cámaras de televisión.

Weisntein salió de la comisaría pocos minutos antes de las 9:00 am ET, sonriente y esposado, para ser trasladado ante la corte.



Ella se negó, pero Weinstein se sacó el pene del pantalón y empujó la cabeza de la mujer hacia él. "Le dije una y otra vez que no quería, que parara (...) Traté de escapar, pero a lo mejor no hice lo suficiente. No quise patearlo o pelear con él", contó entonces a la revista The New Yorker. Al final, ella asegura que él la dominó.