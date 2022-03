Uforia #NewMusicPicks: ¡Música nueva de Rosalía, Blessd, Feid, Solar y muchos artistas más!

¡Put your helmet on, porque Rosalía is about to take you on the best motorcycle ride ever! Tras semanas de mucha expectativa, la queen española finalmente lanza su tan anticipado nuevo álbum “MOTOMAMI”. Incluyendo sus más recientes hits, “La Fama”, “Saoko” y “Chicken Teriyaki”, este disco viene cargado de 16 temas que enseñan su crecimiento artístico y resaltan esa inigualable versatilidad que la caracteriza. ¡Olé!