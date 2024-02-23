Uforia #NewMusicPicks: Manuel Turizo, Lenny Tavarez, Feid, Yuridia, Eden Muñoz y más en los mejores estrenos de la semana

En Esta Boca - Kany García, Young Miko

PUBLICIDAD

Esta fusión musical representa un momento histórico, marcando la primera vez que estas dos talentosas puertorriqueñas unen sus voces en un género tropical totalmente diferente al que ambas pertenecen, una bachata que promete cautivar corazones y dejar una huella indeleble en la escena musical latina. Esta canción promete convertirse en un símbolo de la diversidad y la unidad cultural a través de la música.

Mamasota - Manuel Turizo y Yandel

En un impresionante despliegue de talento y creatividad, los aclamados artistas Manuel Turizo y Yandel han unido fuerzas para lanzar su más reciente colaboración musical, "Mamasota". Un reggaetón clásico, rebosante de sensualidad y con un beat que invita a disfrutarlo en cualquier ambiente, ya sea en solitario, acompañado, en una fiesta, o a todo volumen mientras se conduce. Esta pieza promete ser un éxito rotundo en las pistas de baile y listas de reproducción de los amantes del género.

Blanco y Negro - Lagos, Elena Rose

El destacado dúo musical LAGOS ha unido fuerzas con la talentosa artista Elena Rose para lanzar su más reciente sencillo titulado 'Blanco y Negro'. Esta colaboración se presenta como una promesa cautivadora al entrelazar estilos y voces de forma única, con la intención de conectar profundamente con aquellos que aprecian historias que llegan al corazón. Este emocionante encuentro musical explora las complejidades de la vida, revelando situaciones donde las complicaciones entran en juego y donde querer y poder a veces divergen.

Empelotica - Lenny Tavárez, Feid

El cantante y compositor Lenny Tavárez se une al artista colombiano, Feid, para interpretar la nueva creación musical, Empelotica.La canción es el resultado de un proceso de exploración en Miami que fusiona las letras sensuales con melodías urbanas. La canción busca hacer sentir a las mujeres empoderadas y con la autoestima alta. Este tema es parte de su próximo disco que llevará por nombre Brillar.

Un Shot - Wisin, Gabito Ballesteros

El reconocido ícono del reguetón, Wisin, sigue demostrando su capacidad de reinversión y vanguardia, ahora, con su incursión en el género de la música regional mexicana con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado "Un Shot", en colaboración con el destacado artista del Corrido Tumbado, Gabito Ballestero. "Un Shot" producida y trabajada directamente desde La Base, el sello discográfico de Wisin, es una canción de desamor que sigue los pasos del éxito anterior de Wisin, "Himalaya", junto al cantautor puertorriqueño Pedro Capó.

Mi Eterno Amor Secreto - Yuridia, Eden Muñoz

La canción fue grabada en vivo durante la presentación de Yuridia el 2 de febrero en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. "Mi Eterno Amor Secreto" es una de las canciones más queridas de Marco Antonio Solís lanzada originalmente en 1999 y fue interpretada por Yuridia en la segunda fecha del arranque de su gira Pa' Luego es Tarde 2024, donde la impresionante voz de Yuridia deslumbró a miles de fans y donde invitó a Eden Muñoz, cantautor y productor de su más reciente disco a acompañarla por primera vez en el escenario para actuar juntos.

La Puerta - Jay Wheeler Y Sergio George

"La Puerta" es el vibrante primer adelanto de este innovador proyecto que fusionará los géneros y revolucionará la música salsa, combinando melodías contagiosas de salsa y ritmos urbanos inmersivos en una historia de advertencia sobre lo que puede suceder cuando dejamos que el orgullo se interponga en el amor. Esta nueva canción une la inconfundible voz de Wheeler con el distintivo lenguaje musical de Sergio George, y el video musical oficial, filmado en Miami, ofrece a los fans un vistazo detrás de escena de Wheeler y Sergio George pasando tiempo juntos en el estudio durante la grabación de la pista, dando vida a su innegable química artística en pantalla.

Las Letras Ya No Importan - Residente (álbum)

René Pérez Joglar, conocido como Residente, lanzó su tan esperado segundo álbum en solitario, "Las Letras Ya No Importan". El álbum cuenta con 23 canciones que incluyen artistas como Penélope Cruz, Ricky Martin, Busta Rhymes, Vico C, Big Daddy Kane, Rauw Alejandro, Christian Nodal, Arcangel, Jessie Reyez, Silvia Pérez Cruz, Ibeyi, WOS, Nino Freestyle, Amal Murkus, SFDK y AI2 El Aldeano. La portada del álbum presenta la mano de Residente, que apenas alcanza una mano de seis dedos, lo que implica un contraste entre el arte artesanal significativo versus la cultura actual impulsada por algoritmos y plantea la pregunta de si su producción sigue siendo importante para la audiencia.

Celia - Gente de Zona

El icónico dúo cubano Gente de Zona, presenta su nuevo sencillo Celia, en el que realizan una extraordinaria colaboración con Celia Cruz, en un popurrí que incorpora las voces originales de la célebre “Reina de la Salsa” de sus temas: “Ella Tiene Fuego” y “La Negra Tiene Tumbao”. En esta histórica colaboración, se digitalizaron los masters de las grabaciones originales y se utilizaron esas voces para poder crear la canción, tal y como si la estuvieran grabando en vivo, capturando perfectamente la esencia del legado artístico de Celia Cruz y el ritmo contagioso de Gente de Zona.

Tú - Gian Marco, Catalina Garcia

Abriendo el 2024, el cantautor peruano Gian Marco nos trae el cuarto tema de su esperado álbum, en colaboración de la talentosa colombiana Catalina García, vocalista de Mounsieur Periné. Tú" es una canción de raíz, donde Gian Marco, hace uso del Charango como instrumento protagonista, con la fuerza de la Cordillera de los Andes de Sudamérica para expandir sus fronteras interpretativas al lado de una de las voces más importantes del movimiento alternativo latinoamericano.

Otra noche más - Víctor Manuelle, Frankie Ruiz

Víctor Manuelle, sorprendió al público con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Otra noche más”, en el que, gracias a la tecnología, se une al ícono salsero Frankie Ruiz, con la integración de fragmentos del tema “Deseándote”, en algo que parecía imposible. Al no estar físicamente con nosotros, escuchar su voz hace que el tema sea más nostálgico y sentimental. La canción emula perfectamente el sonido que caracteriza la salsa romántica de los 90’. Este es el primer sencillo del próximo disco de Víctor Manuelle que llevará por nombre “Retromántico”.

REM - Humbe

Humbe nos lleva a un viaje sonoro que explora el estado de sueño más profundo, donde el cuerpo experimenta un descanso revitalizante. Esta canción promete cautivar a la audiencia con letras evocativas y una melodía envolvente, ofreciendo una experiencia sensorial única.

Con Amor Se Cura - NK, Descemer Bueno

Una colaboración increíble e inesperada llega en ‘Con Amor Se Cura’, una canción en la que habla sobre lo importante que es mantener el amor en tu corazón, porque es el sentimiento más fuerte del mundo que te ayuda a superar cualquier obstáculo. Con amor y música, todo se cura.

Uforia Goes K Pop

My Girl: My Choice - A.C.E

PUBLICIDAD

A.C.E ha regresado con su sexto mini-álbum, titulado "My Girl: My Choice". Después de dos años y medio desde su regreso del servicio militar, el grupo ha vuelto con una música y una narrativa más profundas, destinadas a transmitir un mensaje a sus fans. El álbum explora las "razones de la existencia" a través de una historia de amor y también incorpora "Conatus", el poder central de todos los seres. El mini-álbum consta de siete canciones, incluyendo los singles "Effortless" y "Angel", además, incluye versiones en inglés de algunas canciones.