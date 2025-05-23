Uforia New Music Picks: Karol G, Feid, Christian Nodal, Morat, Alejandro Sanz y más

Morat - Ya Es Mañana (álbum)

¡Oficialmente se fue el ayer y… llegó el mañana! Sin duda alguna, un viernes icónico para una icónica banda: Morat, que nos presenta en esta ocasión su quinto álbum de estudio titulado “Ya Es Mañana”. Por medio de un recorrido de 14 canciones, este álbum takes you back in time de la manera más conceptual posible influenciado por su sonido de los 90. Con canciones que cuentan con poesía en cada uno de sus versos, Morat enters their newest era con un nuevo amanecer y entregándonos temas para subirle la nota a esos Domingos de Bajón. ¡Genios en todo lo que hacen, Morat!

Feid - Andoxxil

Ayoo! Tirando barras llenas de fuego, personalidad y mucho talento, el ganador del Latin GRAMMY, Feid, lanza su nuevo sencillo "ANDO XXIL" — un tema escrito, producido e interpretado íntegramente por él. Con este tema, Ferxxo proves what he raps about: el flow que queremos, lo saca y que cada vez que se para frente al micro, siempre hace arte. Esta canción a su vez ofrece una reflexión sincera sobre el momento creativo en el que se encuentra actualmente. Con una estructura muy marcada inspirada en el hip-hop de los 90 y los 2000, la canción combina sonidos clásicos y contemporáneos, mientras que Feid abre con versos introspectivos. We’re obsessed!

Karol G - Latina Foreva

Empezando el weekend en GRANDE: La Bichota, slaying us big time en este viernes de New Music Picks. Presentándonos su nueva era, Karol G releases “Latina Foreva” donde inicia el sencillo con un iconic sample de “Dile” de Don Omar y de la icónica frase de Alexia Demie celebrando el hecho de ser LATINA. De la mano de una letra muy juguetona y un ritmo contagioso, esta canción tiene todo para convertirse en el himno del verano 2025. Y si la canción no se sale de tu mente con el primer play, espera a que veas el video musical donde a la par de su combo de amigas " — Karol G arma una fiesta hitting the slopes! A mastermind as always, Karol G!

Alejandro Sanz, Shakira - Bésame

The wait is FINALLY over! Deleitándonos el alma y nuestros sentidos, el 22 veces ganador del Latin GRAMMY, Alejandro Sanz, regresa con su primera producción discográfica en 4 años a través de una colección de seis canciones mágicas. En esta producción se encuentra el sencillo “Palmeras en el jardín” y su colaboración “Hoy No Me Siento Bien” con Grupo Frontera that we’re still recovering from. Sin embargo, las sorpresas no se acaban aquí ya que it gets as iconic as ever incluyendo una colaboración muy esperada junto a Shakira, titulada “Bésame” y marcando su tercer tema juntos. ¡Ni con todo el café de Colombia, nos sacaremos esta canción de la cabeza este fin de semana!

Greeicy - Estas Ganas

Encendiendo este viernes musical con “Estas Ganas” — la estrella colombiana, Greeicy, se adentra en los matices del deseo con su más reciente sencillo, entregándonos una sensual y ardiente fusión de bachata. Este tema fue escrito por Greeicy junto a Ríos, Speadlof y Mike Bahía un día de verano del año pasado en Madrid y de inicio a fin captura la esencia del inagotable deseo al ritmo de la bachata. The official music video presenta a Gigi, un personaje que creó Greeicy como inspiración para esta nueva etapa, creando una conexión sensual que trasciende el tiempo y la distancia. Hablando de temas como la nostalgia física que se convierte en un deseo que trasciende el tiempo y la distancia, este tema te tendrá bailando sin parar este weekend!

Christian Nodal - ¿Quién + Como Yo?

Una producción de 13 temas que incluye canciones anteriormente lanzadas como “X Perro”, “El amigo” y “Amé”. En su primer LP del año, Christian desnuda su corazón y atraviesa el dolor del desamor con letras vulnerables y una sentida interpretación con la que saca a relucir el carácter emotivo de las rancheras y el mariachi. La producción se presenta con “EBVSY”, junto a Netón Vega, un mariacheño tumbado que habla sobre los desafíos de la fama y la vida de artista.

Carín León - Palabra de To’s Seca (álbum)

Iconic moves, only! En esta ocasión, la estrella global Carín León presenta su primer álbum en este año titulado “Palabra de To’s Seca", la edición extendida de su previo álbum lanzado en diciembre del 2024. La grabación de este álbum se llevó a cabo en vivo en Hermosillo, Sonora, e incluye cuatro nuevos temas inéditos, y entre ellos destacan dos colaboraciones estrellas de Maluma en “Si Tú Me Vieras” y Alejandro Fernández en “Me Está Doliendo”. Con cada canción en este álbum, Carin León proves once again how he is the king of musical versatility y que con cada release, cada producción supera a la otra.

Mora - Lo Mismo De Siempre (álbum)

Con Mora, nunca podemos esperar lo mismo de siempre porque con cada lanzamiento musical, nos sorprende cada vez más y con mucha más intensidad. En este viernes de New Music Picks, as we continue to recover from the fire tracks in his latest album “Lo Mismo De Siempre”, el reconocido compositor y artista latino Mora nos entrega el video musical oficial de “DROGA”, el tema principal del álbum que comparte con el ícono español C. Tangana. Este tema es el primer lanzamiento musical de Tangana tras una tras una pausa de casi tres años y juntos nos entregan una bachata clásica con hints of merengue y elementos electrónicos in this song. This album has no skips!

Lupita Infante - La Corona Es Mía (álbum)

Lanzando su tercer álbum de estudio, Lupita Infante nos presenta “La Corona es Mía” -- una producción que a lo largo de 10 potentes canciones, consolida su lugar como una fuerza líder en la música mexicana. De inicio a fin, este álbum que consiste de 10 canciones, se mantiene fiel a sus raíces en la Música Mexicana y a su vez incorpora pop elements ofreciendo un proyecto atemporal y elevado. Incluyendo canciones que ya se habían lanzado, Lupita presenta 6 temas inéditos y también incluye colaboraciones de aclamados cantautores como Adriana Ríos, Alejandro Asencio, Nora González y Victoria La Mala. ¡Arriba México!

Mau y Ricky, Danny Ocean, Yorghaki - Samaná

Llenándonos de una nostalgia sinigual, reviviendo recuerdos con una persona con la que sueñas volver a reencontrarte — Mau y Ricky, Danny Ocean y Yorghaki crean un power collab entregándonos “Samaná” el día de hoy. Apenas escuches la canción, te dejarás llevar por su ritmo que te transportará a esas dreamiest beaches donde se evocan los momentos compartidos bajo las estrellas con la persona soñada y el deseo de hacer realidad todo lo que se cruza por la mente y el corazón. Fusionando romanticismo, deseo y una conexión emocional — los chicos nos entregan este tema que está creado para quedarse en tu corazón.

Fanny Lu - Una Vida Bien Vivida (álbum)

La receta para una vida BIEN VIVIDA la tiene Fanny Lú, quien al ritmo de su optimismo, fuerza femenina y armoniosas vocales nos presenta su nuevo trabajo discográfico en 10 años, “Una Vida Bien Vivida” celebrando sus 20 años en la música a la vez. En este álbum, vemos a una icónica Fanny Lú cantando acerca de la vida, el amor y el crecimiento personal. Con colaboraciones imperdibles que incluyen a Bacilos, Olga Tañón, Ana del Castillo y Carlos Baute — Fanny Lu está de vuelta, más fuerte y segura que nunca. ¡Qué vivan las mujeres!

Jesse & Joy - Lo Que Nos Faltó Decir (álbum)

It’s not a musical Friday without Jesse & Joy y en esta ocasión, el dúo regresa con “Lo Que Nos Faltó Decir”, un álbum que rinde homenaje a sus raíces biculturales y a las melodías que los formaron. Este álbum está bajo la producción de Martín Terefe quien ha producido para artistas como Shawn Mendes y Jason Mraz y all throughout vemos la fusión del bolero, la ranchera y el pop latino con influencias anglo. Very in their fashion, Jesse & Joy exploran el amor y la nostalgia con una sensibilidad única en este álbum conceptual.

Darumas - Darumas+ (álbum)

Girl power at its finest! Luego de un año en el cual DARUMAS irrumpió en la escena de la música alternativa y lanzará su proyecto debut pop-funk — las integrantes del grupo Aldana, Ceci y Vedala nos entregan “DARUMAS+” en esta ocasión. En este álbum, el grupo añade 8 nuevas canciones a su álbum debut que rinde homenaje a la composición y evolución musical de la banda. All throughout, we see a compilation of must-listen anthems que celebran a la mujer por medio de juego de palabras y una visión empoderada, juguetona y optimista para convertir esos corazones rotos en corazones danzantes.

Trueno - E.U.B. Deluxe (álbum)

¡TR1, en la casa pai! The global hip hop star, Trueno, nos entrega 'E.U.B. DELUXE (ÁLBUM)' con influencias del 808, temas inéditos e icónicas referencias de majestic samples. En esta prestigiosa producción discográfica, Trueno incluye siete canciones nuevas y colaboraciones con artistas como Feid, Young Miko y DJ Premier. Always one step ahead of his game and sound, Trueno exhibe su pluma entregándonos un álbum con canciones que simbolizan verdaderas odas al hip-hop. Trayendo lo mejor de Argentina en la casa, as a cherry on top, Trueno utiliza un outro meticulosamente pintado con cuerdas aterciopeladas que luego terminan con el icónico DJ Premier. ¡Grande, Trueno!

Sergio George - Ataca Sergio! presenta Urban Salsa Sessions! (Álbum)

¡Ataca, Sergio! Lanzando su primer álbum como artista principal, Sergio George nos entrega una declaración artística en su más reciente producción discográfica y lo hace con el mantra de que la salsa no se adapta al presente. Ya es parte de él. En este disco, Sergio George reúne a artistas multigeneracionales como Jay Wheeler, Wisin, Ryan Castro, Oscar D’León, Justin Quiles, Skip Marley, Juanes, Mike Bahía, Anthony Ramos, Fariana y más. Lo más épico de este proyecto conceptual es que cada canción es un encuentro entre la salsa clásica y la narrativa urbana actual, transformando esta obra de arte en manifiesto sobre el lugar actual de la salsa en la música global.

Gabito Ballesteros - Ya No Se Llevan Serenatas! (Álbum)

Sumándole a este viernes de powerful album releases, Gabito Ballesteros nos presenta “Ya No Se Llevan Serenatas”, su muy esperado álbum que cuenta con 21 temas llenos de poder. Este proyecto discográfico explora la temática del amor, anhelo y conexión en una era dominada por interacciones digitales efímeras atadas de una vida urbana de ritmo rápido. Doing what he knows best y llegándonos al corazón con sentimental lyrics y melodías evocadoras, Gabito invita a sus fanáticos a reducir la velocidad y redescubrir la belleza de los pequeños momentos, uniendo generaciones a su vez. A refreshing, romantic and clever sound!

Dariell Cano - Romántico Sin Esperanza (Álbum)

Redefiniendo la música mexicana desde la mirada de la Gen Z, Dariell Cano nos entrega “Romántico Sin Esperanza”, su nuevo disco. En este proyecto, Dariell fusiona el sierreño con el bedroom pop y el rock alternativo. Este álbum incluye colaboraciones con Dannylux, Yng Naz, Los Aptos, Jorge Tapia y Vanita Leo, presentando también como tema principal “Romántico Sin Esperanza”, una reflexión melancólica sobre el amor no correspondido que captura el espíritu del proyecto completo. We’re SO here for it!

ROBI — Café de Barcelona

¡ROBI! Lanzando su nuevo sencillo tras su colaboración con Jay Wheeler en "Te Hice Una Balada", el artista puertorriqueño nos presenta his latest hit titulado “Café de Barcelona”. Esta canción viene con un tono romántico y cautivador, de la mano de su signature sound que nos pinta un paisaje sonoro pop retro. La canción narra el momento en que te das cuenta de que te has enamorado de una nueva persona, plasmando una conexión fugaz pero poderosa, llena de deseo, emoción y un anhelo general por revivir ese momento mágico compartido with your special person. ¡Directo al corazón, Robi!

Álvaro Díaz - Paranoia

Alvarito Diaz always hits and never misses y eso es precisamente what he channels junto al célebre productor, Tainy, en “PARANOIA”. En este tema, su más reciente colaboración después del éxito que lograron juntos con “Paranormal” en 2024, ambos artistas nos entregan un nuevo tema que explora las inseguridades y dudas dentro de una relación amorosa. En las palabras de Díaz, esta canción marca el final de una era y el principio de otra and we cannot wait for what's to come. Alvarito y Tainy: cuando se viene a esta poderosa dupla, ¡nunca dejan de sorprendernos!

MARI - Nuevo

Siempre innovando con su sonido y cada concepto, Mari continues setting the bar higher with her latest track: “Nuevo”, que desde su instrumental, ya nos tiene hooked. Entregándonos una propuesta distinta en la cual we hadn’t seen her before, Mari nos ofrece un mystical and refreshing sound perfecto para llenar tu día de las mejores vibras. Al ritmo de un light-hearted pop con beats que te harán sentir en las nubes, querrás dedicar la letra de la canción con esa persona que tan sólo con su compañía, lo de siempre — se siente nuevo.

Walde - 2031

¡Puerto Rico en la casa! Presentando su más reciente sencillo, “2031” Walde nos entrega el tema perfecto para arrancar el fin de semana al ritmo de un reggaetoncito hipnótico. La canción está bajo la producción de Champion Sound y bajo la autoría del artista emergente puertorriqueño, el resultado: an unapologetic manifesto full of vibes. De la mano de un ritmo vibrante y letras crudas, “2031” te tendrá bailando este fin de semana con el combo de tu preferencia. Amazing, Walde!

Alkilados - Koa

La banda pereirana, Alkilados, presenta su nuevo álbum titulado “Koa”, un proyecto musical que representa su evolución artística, sin perder la esencia que los convirtió en referentes del reggae pop urbano. El nombre del álbum, Koa, proviene del hawaiano y significa “guerrero”, “valiente” o “audaz”.

Santiago Cruz - Todos Tenemos Cicatrices

La canción es una poderosa declaración de identidad. El ritmo mid-tempo de pop/rock, construido sobre guitarras intensas y un coro que no deja tregua, marca un regreso deliberado a la energía escénica de Cruz, mientras explora una de las verdades más incómodas y, a la vez, universales: todos cargamos con alguna forma de fractura, de marca, de memoria que nos transformó.

