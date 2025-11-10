Descargar App
Feid

Feid sorprende con un radical cambio de look en medio de rumores de ruptura con Karol G

El colombiano deja atrás su icónico cabello verde y genera especulación sobre un posible “renacer” artístico y personal, en medio de rumores sobre su relación con Karol G.

Univision picture
Por:Univision
Imagen Instagram/Feid

Feid volvió a acaparar titulares tras revelar un cambio de imagen que nadie esperaba. El artista paisa dejó atrás el característico color verde que lo acompañó durante sus años más explosivos y apareció completamente rapado, mostrando una faceta más sobria y reflexiva.

PUBLICIDAD

En sus redes, el intérprete de “Luna” publicó una fotografía con la cabeza afeitada y el mensaje: “RENACIMIENTO. Encerrado hasta nuevo aviso”, generando una ola de comentarios sobre lo que podría significar esta transformación.

Más sobre Feid

Uforia New Music Picks: Ñejo, Feid, Myke Towers, Kris R, Alemán, Xavi y más
7 mins

Uforia New Music Picks: Ñejo, Feid, Myke Towers, Kris R, Alemán, Xavi y más

Música
Uforia New Music Picks: Feid, Greeicy, Majo Aguilar, Joaquina, Luis Angel 'El Flaco' y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Feid, Greeicy, Majo Aguilar, Joaquina, Luis Angel 'El Flaco' y más

Música
Uforia New Music Picks: Karol G, Tini, Beéle, Rels B, Xavi y mucho más
8 mins

Uforia New Music Picks: Karol G, Tini, Beéle, Rels B, Xavi y mucho más

Música
Uforia New Music Picks: Karol G, Feid, Christian Nodal, Morat, Alejandro Sanz y más
12 mins

Uforia New Music Picks: Karol G, Feid, Christian Nodal, Morat, Alejandro Sanz y más

Música
Uforia New Music Picks: Emilia, Tini, Nicki Nicole, Feid, Morat, Camilo y más
15 mins

Uforia New Music Picks: Emilia, Tini, Nicki Nicole, Feid, Morat, Camilo y más

Música
Uforia New Music Picks: Joaquina, Trueno, Feid, Christian Nodal, Elena Rose, Morat y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Joaquina, Trueno, Feid, Christian Nodal, Elena Rose, Morat y más

Música
Uforia New Music Picks: Karol G, Feid, Elena Rose, Danny Ocean, Thalía y más
7 mins

Uforia New Music Picks: Karol G, Feid, Elena Rose, Danny Ocean, Thalía y más

Música
Uforia #NewMusicPicks: Christian Nodal, Blessd, Maluma, Joaquina y más estrenan música nueva
7 mins

Uforia #NewMusicPicks: Christian Nodal, Blessd, Maluma, Joaquina y más estrenan música nueva

Música
Uforia #NewMusicPicks: Manuel Turizo, Lenny Tavarez, Feid, Yuridia, Eden Muñoz y más en los mejores estrenos de la semana
6 mins

Uforia #NewMusicPicks: Manuel Turizo, Lenny Tavarez, Feid, Yuridia, Eden Muñoz y más en los mejores estrenos de la semana

Música
Uforia #NewMusicPicks: Peso Pluma, Christian Nodal, Blessd, Feid, Piso 21, Edén Muñoz y más lanzan música nueva
6 mins

Uforia #NewMusicPicks: Peso Pluma, Christian Nodal, Blessd, Feid, Piso 21, Edén Muñoz y más lanzan música nueva

Música

¿Un renacimiento artístico o personal?

El uso de la palabra “renacimiento” no pasó desapercibido. En el mundo de la música, un cambio tan drástico en la imagen suele anticipar una nueva etapa creativa. Para muchos, Feid estaría anunciando el inicio de un nuevo ciclo: una evolución musical, emocional o ambas.

Durante los últimos meses, el artista ha mostrado un perfil más reservado, alejándose del ruido mediático y dejando que la expectativa crezca. Este “reinicio” visual podría simbolizar una búsqueda interna y una redefinición de su identidad artística.

Los rumores de ruptura con Karol G

El cambio de look coincidió con el incremento de rumores sobre una posible separación entre Feid y Karol G, una de las parejas más queridas del panorama urbano.
Desde hace unos meses, los fans notaron una disminución en la interacción entre ambos en redes sociales, lo que avivó las especulaciones. Algunos seguidores incluso interpretaron el mensaje de “renacimiento” como una metáfora de cierre de ciclo.

Aunque ninguno de los dos artistas ha hecho declaraciones al respecto, la ausencia de señales conjuntas y el tono introspectivo del cantante han dado pie a teorías sobre una nueva etapa personal, independiente de la relación.

¿Con qué vendrá el ‘Ferxxo’ ahora?

Relacionados:
FeidKarol GUforia Music

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Cómplices
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX