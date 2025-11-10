Feid sorprende con un radical cambio de look en medio de rumores de ruptura con Karol G

Feid volvió a acaparar titulares tras revelar un cambio de imagen que nadie esperaba. El artista paisa dejó atrás el característico color verde que lo acompañó durante sus años más explosivos y apareció completamente rapado, mostrando una faceta más sobria y reflexiva.

En sus redes, el intérprete de “Luna” publicó una fotografía con la cabeza afeitada y el mensaje: “RENACIMIENTO. Encerrado hasta nuevo aviso”, generando una ola de comentarios sobre lo que podría significar esta transformación.

¿Un renacimiento artístico o personal?

El uso de la palabra “renacimiento” no pasó desapercibido. En el mundo de la música, un cambio tan drástico en la imagen suele anticipar una nueva etapa creativa. Para muchos, Feid estaría anunciando el inicio de un nuevo ciclo: una evolución musical, emocional o ambas.

Durante los últimos meses, el artista ha mostrado un perfil más reservado, alejándose del ruido mediático y dejando que la expectativa crezca. Este “reinicio” visual podría simbolizar una búsqueda interna y una redefinición de su identidad artística.

Los rumores de ruptura con Karol G

El cambio de look coincidió con el incremento de rumores sobre una posible separación entre Feid y Karol G, una de las parejas más queridas del panorama urbano.

Desde hace unos meses, los fans notaron una disminución en la interacción entre ambos en redes sociales, lo que avivó las especulaciones. Algunos seguidores incluso interpretaron el mensaje de “renacimiento” como una metáfora de cierre de ciclo.

Aunque ninguno de los dos artistas ha hecho declaraciones al respecto, la ausencia de señales conjuntas y el tono introspectivo del cantante han dado pie a teorías sobre una nueva etapa personal, independiente de la relación.