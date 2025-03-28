Uforia New Music Picks: Emilia, Tini, Nicki Nicole, Feid, Morat, Camilo y más

Blackout - Emilia, TINI, Nicki Nicole

No se puede deletrear girl power sin incluir a Emilia, TINI y Nicki Nicole quienes en esta ocasión, suben la temperatura con esta histórica colaboración titulada “blackout”. Wanna know the most exciting part? Las chicas no sólo nos entregan este fire beat sino que también este es un adelanto del muy anticipado EP de Emilia, which we can’t wait for! Sin duda alguna, corre a ver el video musical de este tema por si tienes frío o sencillamente, necesitas un poco de empowerment para el fin de semana. ¡Las reinas de Argentina!

Dallax - Feid, Ty Dolla $ign

Arrancando de manera icónica nuestro viernes de New Music Picks… ¡llega el Ferxxo, Mor! En esta ocasión, el ganador del Latin GRAMMY®, se une al rapero y productor Ty Dolla $ign para su nuevo sencillo, "DALLAX" marcándolo como su segundo lanzamiento del año. Este tema fusiona el signature sound de Feid complementándolo con contagiosos ritmos de R&B en conjunto del rap melódico de Ty that takes over a classical reggaeton beat. ¿El resultado? A refreshing bop que no sólo marca un milestone en el bucketlist de Ferxxo sino que sirve como puente entre sonidos latinoamericanos y americanos. El video musical, te transportará al año 2000 con visuales que te hipnotizan con tremenda calidad bajo la dirección de Sebas Sanchez

Me Toca A Mí - Morat, Camilo

Ahhh, ¡Finally the Colombian powerhouses unite in a collab we never knew we needed! Entregándonos “Me Toca A Mí" Morat y Camilo elevan la bandera colombiana de la mano de retro vibes creando un pop/rock track como nunca antes, mezclando sonidos de los 70s y los 80s. Esta canción tiene como temática un amor que no es correspondido y como resultado, se explora la línea extremadamente fina que existe entre el amor y la amistad. Through the rhythm of a breezy track, los multifacéticos cantautores proyectan la frustración que tiene que pasar un hombre al ver a la persona que le gusta en los brazos de otro, poniendo en la balanza confesar sus sentimientos o atravesar esa tortura interna. Al ver el video, ¡te sentirás en un set de Hairspray!

Los Flavorz - Dei V (EP)

Viernes de estrenos y junto a Dei V presentando su nuevo EP “Los Flavorz,” ¡desde ya nos sentimos underwater! Este lanzamiento de su audaz EP consiste en siete canciones que contrastan sus luchas pasadas con sus logros presentes y cuenta con estrellas emergentes que están rompiendo la escena, entre ellos Omar Courtz, De La Rose y Clarent. El tema principal titulado “Quiere" aborda la temática de pasión, anhelo y lo adictivo que es encontrarte en las manos del deseo y el desapego. El video musical está bajo la dirección de Kidd Camara y refleja ese mensaje a través de una estética onírica y muy conceptual. El de Los Flavorz, indeed!

Vino Rosé - TIMØ

La banda colombiana nominada al Latin GRAMMY, TIMØ presenta su nuevo sencillo titulado “Vino Rosé” que cuenta con toques de música disco lista convocando la esencia de artistas como Earth, Wind & Fire y tintes de bossa nova. Todos estos sonidos son fusionados mezclados con una precisión de pop que destaca entre ellos cuerdas de guitarra y armonías de trompetas de estilo disco. Esta canción, que fue creada inicialmente por un momento de improvisación durante un viaje de carretera, will keep you dancing all throughout the weekend. ¡Amamos!

Demasiado Wow - Kobi Cantillo

La sensación venezolana del pop urbano, Kobi Cantillo estrena en esta ocasión “Demasiado Wow,” una canción de pop que revela el carisma y la autenticidad que distinguen a Kobi del resto de la escena. Con un elevado sentido de seguridad en sí mismo, el tema muestra vulnerabilidad de una manera no convencional ya que destaca a través de sus propias creencias que “ser bueno es ser divertido”. De inicio a fin, Kobi Cantillo rechaza la masculinidad tóxica con este sencillo al igual que los estereotipos de mujeriego asociados normalmente con la música urbana de hoy en día, navegando esta temática a través del mundo del pop. Very iconic!

Muvi - Kendo Kaponi, Ft. Luar La L, Omar Courtz E Izaak

Kendo Kaponi does it again y esta vez, presentándonos una colaboración de alto calibre junto a artistas que están rompiendo la escena urbana: Luar La L, Omar Courtz e IZaak. Este lanzamiento fusiona melodías urbanas con la esencia hip-hop que ha caracterizado la trayectoria de Kaponi de la mano de una producción meticulosamente trabajada. All throughout el tema transmite una vibra única que equilibra calle y sofisticación. Con cada artista aportando su sello único al tema, el resultado es un sonido que te envuelve de manera cinematográfica junto a sus visuales.

FEID - Borja

El cantautor y productor español Borja presenta "FEID" en esta ocasión, el cuarto tema de su segundo álbum, donde por medio de una canción vibrante captura la emoción del amor a primera vista en un very 305 manner. La canción, que da inicio con el siguiente verso "Estaba por Miami en una fiesta con Feid", está basada en hechos reales y narra la historia del momento que se cruzan miradas con alguien al otro lado de la habitación e inmediatamente hacen una conexión especial. Siendo esta canción una de las más felices del álbum, Borja nos prepara para su próxima era que consiste en sonidos envolventes y el poder de coincidir. We can’t wait!

Origen - Venesti (Álbum)

Toda historia tiene su lugar de inicio y para Venesti, el epicentro de su ORIGEN se encuentra en el corazón de la costa pacífica colombiana, donde los ritmos de sus ancestros resuenan en cada latido, como lo hacen en “Origen,” su nuevo álbum. Esta obra consiste en ser un homenaje a la herencia afrolatina que lo formó por medio de una fusión impecable de sonidos tradicionales e influencias latinas modernas, Cada canción transmite un viaje introspectivo de Venesti que vibra con la esencia de su tierra natal y a la vez, nos da un adelanto de su panorama futuro en la música.

Recordando a Ariel Camacho - Natanael Cano (Álbum)

En este musical friday, Natanael Cano nos entrega “Recordando Ariel Camacho,” un majestuoso álbum en vivo lleno de mucho sentimiento donde rinde homenaje a Ariel Camacho por medio de 10 canciones durante su reciente presentación en Guadalajara. Con este tributo Natanael destaca la profunda influencia que ha tenido Camacho en su carrera. El focus track del álbum, “El Karma” se define como una de las canciones más icónicas del repertorio de Ariel y cuenta con el toque mágico del signature sound de Natanael Cano. Wholesome and conceptual!

Somos Leyenda - Grupo Máximo Grado (álbum)

El Grupo Máximo Grado presenta su nuevo álbum, “Somos Leyenda” donde figuran nombres que hoy dominan los escenarios internacionales: Natanael Cano, Junior H, Carín León, Tito Double P, Edén Muñoz, Luis R Conriquez y Fuerza Regida, entre otros. Con este lanzamiento, la agrupación fortalece su legado dentro del género y crean una celebración colectiva del poder de la música mexicana. El disco también incluye una canción inédita con la artista Belinda, quien además representa la única colaboración femenina dentro de esta larga producción. El concepto visual del álbum está inspirado en el arte francés creando metáforas visuales de inicio a fin, a must-listen!

Adoro - Bronco, Julieta Venegas

Nos vamos hasta México con una nueva adaptación de parte de Bronco, que desde sus primeros acordes te pondrá a bailar. Sin embargo, en esta ocasión no se presentan solos porque en esta colección de estrenos nos presentan una versión de su icónico tema "Adoro" junto a la majestuosa Julieta Venegas. En esta versión, tanto el Bronco como Julieta interpretan esta versión en vivo que con la voz particular de Julieta y Bronco, crean una combinación inolvidable.

Sin Nombre - Cambio e Luce

Moviéndose a pasos de gigante en esta industria con su particular sonido, Sin Nombre nos presenta “Cambio e Luce,” donde mezclando elementos acústicos, urbanos y de mambo, el tema se niega a ser encajado en un solo género como su esencia artística del cantante. Esta canción es caracterizada por ser una conmovedora reflexión sobre el amor, el crecimiento y la decisión de elegirte a ti por encima de toda decisión. Su producción está a cargo de Sin Nombre, con la colaboración del productor emergente OG Flamez, y Draco Deville. If you haven’t gotten over “14 FEBREROS” alongside Quevedo, this will be your new obsession!

GBAD - Jackson Wang

En este viernes de estrenos con mucha innovación, se une a la lista Jackson Wang presentándonos “GBAD,” su más reciente sencillo. Este tema formará parte de su próximo álbum, Magic Man 2 y lo que más enamora de su concepto es el punto de vista desde el cual está creado. Jackson habla de que a veces está válido hacerte el loco “para poner límites y proteger nuestra propia voluntad”. Con un toque irónico, Jackson acepta la realidad de que poner límites puede convertirte en el villano de la historia de otra persona pero te hace libre con la verdad. Este tema hits home a los que caen víctimas del people pleasing y los pone a pensar para que dejen de tratar de complacer a otros por medio de un tema de R&B alternativo.

Humo - Annasofía

La emergente artista y productora colombiana Annasofía presenta su más reciente sencillo, “Humo”, donde la temática se caracteriza en ser un himno sobre liberarse del engaño. De inicio a fin la canción cuenta con una poderosa letra afilada bajo una producción moderna, convirtiéndola en un llamado directo a aquellos que venden ilusiones. El tema también profundiza en lo complejo que es atravesar una traición y la desilusión que le sigue confiar en alguien que te defrauda. Sin embargo, Annasofía lo hace desde un empowering POV emphasizing que los que te engañan serán expuestos, y su disfraz se desvanecerá igual que el humo.

Clickbait - Pablo Alborán

Pablo Alborán nos deleita en esta ocasión estrenando “Clickbait,” su primer sencillo de su próxima producción discográfica a lanzarse este año. Este tema transmite un mensaje poderoso sobre las fake news y la presión de la industria del entretenimiento para cambiar su identidad. Sin embargo, con ritmos vanguardistas de fondo Pablo destaca la importancia de la autenticidad y la conexión real con el público mientras habla del vacío de la fama, la obsesión con los likes y la influencia de las redes en la salud mental. A very conceptual journey que no se pueden perder!

Chamaquito - Neto Peña

If you’re a big fan of keeping your inner child present in every single plan you do, this track is for you. El reconocido rapero mexicano Neto Peña presenta su nuevo sencillo "Chamaquito", un tema lleno de emoción, nostalgia y ambición, que también formará parte de su próximo álbum de estudio. En este lanzamiento, el artista abre una ventana a su historia personal, narrando los sueños, las luchas y las experiencias que marcaron su infancia y lo llevaron a convertirse en una de las figuras más destacadas del rap en español actual. Neto refleja los sueños que tenía de niño de la manera más wholesome posible, con versos llenos de emoción y esperanza, narrando como con esfuerzo y determinación, convirtió esos sueños en realidad.

Nave Dragón - Lola Índigo (EP)

Lola Índigo nos sumerge en su “Nave Dragón” lanzando su muy anticipado nuevo EP titulado de esta manera. En un viaje de 10 canciones Lola hace un flashback a través de su propia evolución, revisitando cada etapa que la ha forjado en la artista que es en la actualidad pero a su vez, abrazando varios géneros musicales. From the first track to the last, es evidente su fusión de géneros urbanos, pop y electrónica haciéndolo aún más icónico con la participación de colegas como Manuel Turizo, Maria Becerra, Villano Antillano y Paulo Londra.

Stone Cold 2 Remix - Bodine, Vei Habache, Fanta Rosario Y Tommy Blanco

A banger upon first listen! La artista multifacética puertorriqueña Bodine presenta "Stone Cold 2", el remix de su canción de trap con Vei Habache, agregándole el flow de los artistas emergentes Fanta Rosario y Tommy Blanco invitándolos al mundo de Bodine. No sólo nos entregan este remix sino que también un nuevo video musical grabado con una videocámara bajo la dirección de Shamylle Estevez en Ocean Park, Puerto Rico. El video también cuenta con una estética granulada que channels todas las grabaciones caseras de los 80, capturando a los artistas pasando el tiempo en la playa, tomando y caminando junto al mar.

Trepando Paredes - Diego Torres

En esta ocasión, Diego Torres nos regala un infeccioso pop con influencias del funk y disco con su nueva colaboración “Trepando Paredes,” junto al icónico dúo Miranda! Este tema es una celebración de los encuentros inesperados que detonan sentimientos. ¿Lo más cool? En el videoclip, el también actor encarna a una serie de personajes: desde un camarero hasta un instructor de aerobics. Todos ellos son testigos del fugaz encuentro de miradas que terminó robando el corazón de un hombre, quien pronto entendió que su vida no sería la misma sin esa persona que le encendió una chispa. ¡Una experiencia llena de simbolismo, diversión y aventura!

Qué Loco El Plebe - Edén Muñoz

Hit tras hit, la estrella de Música Mexicana Edén Muñoz nos envuelve a todos y esta vez, presentando “Qué Loco el Plebe,” un corrido al ritmo de Banda, que relata magistralmente una historia de malas decisiones que conducen a un desenlace inevitable. Esta canción certifica la extraordinaria capacidad narrativa de Edén y al combinar cada verso y vivencia con la música, logra elaborar historias intensas sobre la vida, las consecuencias y la lealtad. ¡Un temazo!

Si Tú Quieres - Kane Rodríguez

Trayéndonos un tumbado directo y sin filtro que mezcla deseo, peligro y diversión sin compromiso, Kane Rodríguez nos presenta “Si Tú Quieres” que cuenta con un beat envolvente y su signature sound. En esta canción, Kane dedica sus versos a esas escapadas secretas con una chica donde el tiempo 5 horas se sienten como 5 minutos y la adrenalina es la que manda. La temática de la canción se centra en lo que ocurre entre humo, miradas cómplices y aroma a Christian Dior, todo puede llegar a pasar.

Sirena - Julio Caesar

Envolviendonos en una balada mística que navega entre el amor profundo y la fantasía. El nuevo tema de Julio Caesar está inspirado en una mujer inalcanzable con “ojos de sirena” donde se mezcla tradición y frescura en este viaje musical. De la mano de visuales que parecieran sacados de una película y grabados en las playas de California, Julio Caesar cuenta con más de 75 millones de reproducciones acumuladas en YouTube y Spotify, reafirmando su lugar como una de las voces más prometedoras del regional mexicano. We can’t wait to see what’s coming next!

Light Years - John Summit

The man and the 305 legend! En esta ocasión el artista de la música electrónica de renombre mundial John Summit lanza su nuevo sencillo, “light years” con Inéz a través de Darkroom/Experts Only. Experts Only es el sello musical y la marca de eventos de Summit diseñados para promover la próxima generación de talentos del house, tech-house y techno. En este tema, John Summit combina ritmos eufóricos con líneas de bajo profundas y contundentes. creando una energía contagiosa que fluye armoniosamente entre la tensión y la liberación. With every drop, you know it’s the authentic Summit sound hypnotizing you through every beat. You can’t miss this release!

Por Siempre Amigos - Calibre 50 (EP)

Arrancando el fin de semana con todas las energías, Calibre 50 nos presenta “Por Siempre Amigos,” un EP con seis temas de los cuales cuatro son inéditos y dos son covers. En este EP, se ven colaboraciones de Banda Carnaval, El Coyote, Los de la Noria y Fede Figueroa, explorando temas de amistad, lealtad y amor. Las canciones no solo son íntimas sino que abordan temas con mucha reflexión, conexión dejando muy en claro la importancia de las relaciones duraderas. A la vez que celebran este EP, se unen las celebraciones porque este año, la banda hizo historia al convertirse en el artista con más #1 en Billboard EE.UU., alcanzando 27 éxitos con “El Sueño Americano”. ¡Que sigan los éxitos!

En Otra Vida - Jacquie Rivera (Álbum)

Coming through with a DEBUT ALBUM, Jacqie Rivera estrena “EN OTRA VIDA,” un álbum que explora los temas más profundos del amor, desamor, sanación y autodescubrimiento, narrado desde la perspectiva auténtica de Jacqie y su jornada forjando su propio camino. Con un sonido que honra el legado de su familia, este álbum le agrega su propio toque mágico combinando la banda tradicional, el mariachi y el norteño con el pop latino contemporáneo mientras prioriza la felicidad de su niña interior. A través de cada canción, Jacqie Rivera embarca en un viaje en el cual explora cada rincón de su corazón y su esencia, honrando el legado de su madre y continuando la poderosa tradición musical de la familia Rivera, pero esta vez llevando su propia voz.

Vuela - Nath

Cuando una relación llega a su fin, el corazón busca respuestas encontrando nuevas oportunidades. Con su nuevo sencillo "Vuela", NATH transforma el dolor en empoderamiento y nos regala una canción cargada de emociones que promete identificar a todas esas personas que alguna vez tuvieron que dejar ir a un amor para encontrar su propio camino.

La Rumba Me Llama - Óscar Dudamel

Oscar Dudamel lanza su nuevo sencillo “La Rumba Me Llama”, una explosión rítmica que evoca la esencia de la salsa de los años 70 con una fuerza renovada. Este tema es parte de su próximo álbum Sueño Alcanzado, una producción que verá la luz el 30 de mayo y que representa la culminación de años de búsqueda musical, fusionando el sonido salsero clásico con influencias del jazz y la tradición romántica de los boleros.

Clásicos 1.0 - Grupo Niche

Grupo Niche, presenta un álbum que reimagina algunos de los himnos más emblemáticos de su repertorio. Este proyecto rinde homenaje a su legado con versiones renovadas, respetando la esencia que los convirtió en referentes de la música latina.

Lección - Soley

Soley regresa más poderosa que nunca y después de un exitoso 2024 “La Bellakita” nos presenta “Lección”, un himno de empoderamiento femenino lleno de flow y actitud positiva, con una letra cargada de emociones y una melodía más que pegajosa, Soley transmite un mensaje de fuerza y amor propio.



