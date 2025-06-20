Uforia New Music Picks: Karol G, Tini, Beéle, Rels B, Xavi y mucho más

Tropicoqueta - Karol G

Karol G vuelve a encender la escena musical con Tropicoqueta, un álbum cargado de ritmos tropicales, energía femenina y letras que celebran el poder, la sensualidad y la libertad. En este nuevo proyecto, la Bichota mezcla sonidos caribeños con fusiones urbanas que invitan a bailar, cantar y sentir el verano en la piel. Tropicoqueta no solo marca un nuevo capítulo en su carrera, sino que reafirma por qué Karol G sigue siendo una de las artistas más influyentes de la música latina.

La Botella Remix - Enrique Iglesias, El Alfa, Descemer Bueno, L. Kimii, Wow Popy, El Dray Y Omi Hernández

Enrique Iglesias transforma uno de sus más recientes hits con el lanzamiento del remix de “La Botella” junto a El Alfa. En esta versión explosiva suma a Descemer Bueno y una nueva generación de talentos urbanos: L. Kimii, Wow Popy, El Dray y Omi Hernández. La canción, que formó parte del álbum FINAL (VOL.2) y ha conquistado más de 9.1 millones de reproducciones en Spotify, ahora se reinventa con los vibrantes ritmos del Cubatón, fusionando reggaetón con sonidos urbanos cubanos.

Universidad - TINI, Beéle

El esperado nuevo sencillo de TINI junto a Beéle - una colaboración que une lo mejor de dos voces líderes en la escena actual en un merengue-pop vibrante, con ritmo contagioso y una letra de desamor que invita a cantar y bailar sin parar. Este tema marca el primer gran lanzamiento de TINI en 2025 y refleja su regreso con energía renovada, frescura y ganas de seguir conquistando al mundo. Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa sonora, donde se atreve por primera vez a explorar el merengue-pop, ampliando los límites de su propuesta artística.

afroLOVA 25 - Rels B

Tras dos años desde el lanzamiento de “afroLOVA 23’”, el proyecto con el que Rels B se consagró en 2023, el artista lanza “afroLOVA 25’”. Esta segunda entrega, continúa con el legado del universo “afroLOVA”, el cual, tal y como ha expresado el propio Rels B: “no es un álbum, es un mood”. “afroLOVA 25’” está compuesto por nueve canciones de sonido afrobeat y ritmos latinos que van desde el reggae hasta la bachata. En esta ocasión, además de inspirarse en los sonidos de herencia africana, ha mirado a los ritmos caribeños con el acierto y la ambición habitual de llevarlos a su propio terreno sin renunciar a su esencia intrínseca.

Toko, Teke - Zaider, Darell

Zaider se une al puertorriqueño Darell en “Toko, Teke”, el tema perfecto para la discoteca. Con un tinte oscuro que fusiona varios ritmos urbanos sin perder la esencia de la música afro. El video oficial se grabó con la luna llena de la ciudad de Medellín de fondo, en una fiesta en donde ambos artistas transmiten en cada escena lo que define a esta canción: calle, fiesta, barrio, discoteca y mucho baile.

Parison - Panteón Rococó, Carin León, Sabino, Lng/Sht & Remmy Valenzuela

A que suena una canción con influencias funk, rap, retro-disco y regional mexicano? a Parison. Panteón Rococó, reconocidos siempre por su fusión de ska con otros ritmos, se une con cuatro grandes de la música mexicana y de hip hop, quienes se unieron al combo mexicano, para lograr un excelente tema que se va a escuchar muy pronto en todas las festividades.

El Malo - Xavi

Conocido por sus tumbados románticos, la estrella en ascenso Xavi, lanza su nuevo sencillo “El Malo”, su primer lanzamiento en solitario del año tras una serie de colaboraciones exitosas. La canción es una reflexión sobre las consecuencias emocionales de una relación fallida y ser considerado el villano. Compuesto con guitarras acústicas El Malo se destaca por sus letras, capturando la tensión emocional de un desamor y la doble moral de ser visto como “el malo”.

El Corrido - Soge Culebra, Manuel Turizo

Soge Culebra une fuerzas con Manuel Turizo en “El Corrido”, un corrido tumbado cargado de emoción, honestidad y fuerza. Una colaboración inesperada pero muy orgánica, que une la voz característica de Soge con el magnetismo global de uno de los artistas más relevantes de la escena latina.

Chaito, Goodbye - El Taiger (Posthumous release)

ONErpm, en colaboración con la familia del querido artista cubano El Taiger, anunció el lanzamiento póstumo de su nuevo sencillo titulado “Chaito Goodbye”, en homenaje a la vida, el talento y el legado de una de las voces más influyentes de la música urbana cubana. Esta será la primera de varias canciones que dejó el cantante sin mostrar a sus fans, con las que se buscará mantener vivo su legado.

Intuición - Diego Torres

Diego Torres nos trae un sencillo que además se convierte en la banda sonora de la cobertura oficial del Mundial de Clubes de la FIFA de Univision y TUDN. Con su característico pop emotivo y arreglos vibrantes, “Intuición” transmite un mensaje de fuerza interior y determinación que resuena tanto en el campo de juego como en la vida cotidiana. La letra, escrita por el propio cantautor argentino, invita a confiar en nuestra intuición, motor fundamental para superar los límites, convirtiendo el tema en el himno perfecto para acompañar esta celebración del fútbol global y la pasión que despierta en millones de fanáticos.

Que se Enteren De Una Vez - Luis Angel "El Flaco

Luis Ángel "El Flaco" continúa celebrando 25 años en la música de una manera muy especial. El cantante sinaloense fue elegido como la voz principal de la telenovela de Televisa “Monteverde”. Su canción “Que Se Enteren De Una Vez” es el tema principal de esta producción, una balada tumbada que da vida a la historia de amor de los protagonistas Carolina (interpretada por África Zavala) y Óscar (interpretado por Gabriel Soto). El tema fue compuesto por Jordi Bachbush y promete convertirse en una de las canciones que enamorarán por meses a los televidentes que sintonicen esta historia, en la que nada es lo que parece.

Raite pa con diosito - Edén Muñoz

La estrella de la Música Mexicana, Edén Muñoz, se sumerge en los ritmos de banda con su nuevo sencillo “Raite pa con diosito”. El tema narra la lucha de un hombre profundamente enamorado contra el padre de la chica, quien se opone a que su hija tenga citas románticas. A través de una letra divertida y auténtica, Edén cuenta esta historia de amor mutuo y las travesuras necesarias para conquistar a la familia. El sencillo viene acompañado de un videoclip grabado en una granja mexicana, donde vemos al artista llegar a caballo para buscar a su amada.

Ya Cogí con Otro - Yeri Mua, Six Sex

Yeri Mua continúa en su era de empoderamiento femenino. La cantante e influencer presenta u nuevo sencillo “Ya Cogí con Otro”, una canción que no está dejando indiferente a nadie en los adelantos que compartió en sus redes sociales. En el provocador y juguetón video publicado en sus plataformas digitales, podemos ver a la cantante escribiendo en una página de su diario mientras interpreta la letra de este hyperpop de liberación femenina, donde deja un mensaje claro: su ex ya pasó al olvido.

Ponme En Tu Boca - Jerry Di, Danny Ocean, Corina Smith

El artista venezolano, planea adueñarse del verano con una colaboración sensacional. Jerry Di, Danny Ocean y Corina Smith presentan “Ponme En Tu Boca”, un tema lleno de frescura, sensualidad y esa vibra caribeña que solo ellos saben transmitir. “Contigo todo se siente mejor, tú eres mi playa y yo tu sol, yo me siento bien cerca de ti, dame una vuelta, ponme en tu boca” resume a la perfección la esencia de esta canción: una oda a la conexión emocional y física, al deseo que crece bajo el sol y al amor que se siente sin filtros. Con una base de merenguetón que invita al movimiento, el trío venezolano entrega un sencillo tan pegajoso como íntimo.

Blancanieves - Natanael Cano

La superestrella global mexicana Natanael Cano se sumerge en nuevos universos creativos en “Blancanieves” el primer adelanto de su muy esperado álbum de estudio "Porque La Demora". Fiel a su búsqueda constante de nuevos sonidos y expandiendo fronteras creativas, Natanael Cano canaliza los ritmos ardientes del reggaeton en “Blancanieves”, una confesión directa y sin tapujos sobre el poder transformador del amor.

Fueguito Artificial - Lemuell

“Fueguito Artificial” es el tercer lanzamiento de una serie de sencillos semanales, luego de “Kai” y “Facecard”. Con melodías envolventes y un flow seductor, esta canción se adentra en un mood nocturno con un giro romántico y crudo. Aquí, Lemuell muestra una faceta distinta: más vulnerable, más hipnótica, y, como siempre, auténtica.

Donatella - Jhay P

Jhay P, regresa con su nuevo sencillo, "Donatella", una sensual canción con influencias flamencas que ilumina el encanto de la noche. La canción cuenta la historia de una conexión romántica irresistible, mezclando pasión, elegancia y un lirismo atrevido. En "Donatella", Jhay P ofrece una interpretación fluida y natural, cantando: "Vestida de Donatella, a la luna la vas a confundir porque estás brillando más que ella". La letra establece una vibrante comparación entre su interés amoroso y la icónica diseñadora italiana Donatella Versace, simbolizando un glamour sin complejos y una individualidad deslumbrante.

Wakala - Jennifer Peña

Una de las voces más influyentes y queridas de la música latina en las últimas dos décadas, está de vuelta con un nuevo sencillo que promete sacudir la escena musical: Wakala. Jennifer regresa con una propuesta fresca que mezcla el ritmo bailable de la cumbia pop con el sonido moderno del pop latino, entregando una canción auténtica, potente y sin filtros. Wakala no sólo es un tema pegajoso, es un himno de empoderamiento y liberación, donde Peña expresa sin miedo la frustración que muchos han sentido en sus relaciones, siempre con ese sello único.

La Culpa (Track 11) - Alleh y Yorghaki

Los artistas venezolanos del momento, Alleh y Yorghaki, vuelve a encender las tendencias con su nuevo tema “la culpa (track 11)”, el muy esperado bonus track de su álbum debut, La Ciudad. Continuando con la línea sonora que establecieron con su hit global “capaz (merenguetón)”, en este tema, los artistas vuelven a apostar por el merenguetón, un género nostálgico que fusiona la audacia del reggaetón con la sensualidad y pasión del merengue.