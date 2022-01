Ingratax, una influencer nacida para brillar en la música

Yo se que todas mi canciones no van a ser éxito mundial, yo lo único que quería era marcar mi estilo porque las personas me conocen por París, no como artista entonces siento que ya teniendo más canciones ya pueden ver por donde voy, mi estilo, mi esencia y la música que me gusta hacer. Ese era mi propósito con esta canción que gracias a Dios me está yendo muy bien, mejor de lo que esperé.

Desde su natal México, habló con Uforia sobre sus éxitos, proyectos y nuevas canciones que podrán encontrar sus seguidores en el 2022