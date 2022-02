Blessd y Ryan Castro se unen para seguir abriendo puertas con su música

Yo siento que la felicidad es porque abrimos una puerta, lo mismo pasa con Ryan cuando él va un país, cuando él va a una ciudad es abrir una puerta porque yo sé que sí Ryan entró, yo también puedo entrar. Eso es lo que más me hace feliz, abrir la puerta. Si Dios quiere, tengo fe de ganarlo, donde no lo ganemos demostramos que en verdad Blessd no es el único artista revelación en Colombia, sino que hay muchos que venimos trabajando a la par y en conjunto. Y eso es lo que más me gustó de la nominación.