Uforia New Music Picks: Karol G, Feid, Elena Rose, Danny Ocean, Thalía y más

+57 - Karol G. Feid, Maluma, J Balvin, Ryan Castro, Blessd, DFZM, Ovy On The Drums

La música urbana colombiana da un paso hacia nuevas fronteras con la esperada colaboración de los artistas más influyentes del género. El sencillo, que lleva el nombre del código de área de Colombia, reúne por primera vez a Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Blessd y Ryan Castro. La colaboración, que fue escrita por Keityn y los artistas que forman parte del tema, es un reggaeton producido por Ovy On The Drums. Con una mezcla de ritmos vibrantes y una producción impecable, “+57” se convierte en una celebración de las raíces colombianas.

En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose (EP)

Elena Rose estrena ‘En Las Nubes - Con Mis Panas’, un EP en el que a través de 8 capítulos, la cantautora explora su universo personal, donde la autenticidad reina y las conexiones se filtran cuidadosamente. El proyecto es un mensaje de amor infinito, en el que, utilizando herramientas de inteligencia emocional, Elena le entrega una carta de amor y otras experiencias al público. El EP cuenta con las colaboraciones de Neutro Shorty, Greeicy, Álvaro Díaz y Scarlett Linares.

Imagínate - Danny Ocean, Kapo

Una serenata llena de buenas vibras para las babylon girls, donde ambos fusionan sonidos afro-pop con el espíritu del verano. Con una producción impecable y una química musical, Danny Ocean y Kapo lograron crear una canción que no solo resalta las características vocales de ambos artistas, sino que también refleja la evolución de la música latina. Es un homenaje al amor y la conexión única entre dos almas, envolviendose en una idea de estar juntos en una playa llenos de felicidad.

Prayer in your Eyes - Luis Fonsi

Mañana a las 7 pm ET. “Prayer in you Eyes” es el tema principal de la película “Say a little Prayer”, protagonizada por el mismo Fonsi (su primer papel como actor en una película), junto a las queridas actrices Vannessa Vásquez (Divorce Bait), Jackie Cruz (Orange Is the New Black), Vivian Lamolli (East Los High) con la participación de la legendaria Angélica Maria. El estreno de la película se llevará a cabo el 22 de noviembre, 2024.

Nueva Navidad - Thalia (video oficial)

Thalía estrena el video de “Nueva Navidad”, de su nuevo álbum navideño Navidad Melancólica. Con esta canción, Thalía invita a celebrar la temporada con una mezcla de alegría festiva y un toque de nostalgia, capturando la esencia única de su nuevo proyecto. Navidad Melancólica promete ser la banda sonora perfecta para estas fiestas, combinando melodías pegajosas con la emoción profunda que Thalía imprime en cada una de sus canciones.

Forty - Nicki Nicole

Nicki Nicole regresa con fuerza con su nuevo sencillo, “FORTY”, como adelanto de su próximo álbum, NAIKI, que estará disponible el 21 de noviembre. El tema marca un retorno a las raíces de Nicki en el trap, combinando un beat poderoso y letras contundentes donde la cantante argentina deja claro su rechazo a las apariencias falsas y reafirma su compromiso con su gente y su lugar en la cima del rap latino. Tras el éxito de su Alma World Tour, Nicki continúa consolidando su estatus como una de las voces más influyentes de la música urbana.

Medusa (Remix) - Luis Figueroa x SAI

Luis Figueroa eleva la salsa a otro nivel con el remix de “Medusa”, junto al artista colombiano SAI. Esta nueva versión del tema fusiona la sensualidad de la salsa con los beats urbanos y la actitud atrevida de SAI, quien aporta su toque fresco al tema. La canción, parte de su álbum Coexistencia, presenta una combinación irresistible que reafirma la versatilidad de Figueroa y su capacidad para explorar nuevos sonidos en el género tropical.

Amanecí Otra Vez - Natalia Jiménez (En Vivo)

Natalia Jiménez presenta el video oficial de “Amanecí Otra Vez (En Vivo)”. En esta poderosa interpretación en vivo, Natalia rinde homenaje a la música ranchera, capturando toda la emoción y fuerza de sus presentaciones en directo. El video resalta su impresionante voz y su profunda conexión con el género, brindando una experiencia auténtica y conmovedora.

Calidosa - Mike Bahía (álbum)

Mike Bahía, presenta su esperado álbum ‘Calidosa’, una obra que captura la esencia y el corazón de Cali, Colombia, explorando con profunda honestidad su trayectoria personal y musical. Cada canción es una narrativa en sí mismo, reflejando los altibajos emocionales que Mike Bahía ha vivido. Desde la vulnerabilidad de “Bolerito” hasta la celebración de la cultura caleña en “Cali Buenaventura,” el álbum es una invitación a sumergirse en su historia personal y su evolución artística.

El Mejor Remix - Yeison Jiménez, Chayin Rubio

¡Una colaboración que hará historia! El talentoso cantautor colombiano se ha unido al fenómeno mexicano Chayin Rubio en el esperado remix de su éxito viral “El Mejor Remix”, una canción que en su versión original ya ha superado los 20 millones de reproducciones en YouTube. El remix promete elevar aún más esta exitosa fórmula con un toque único de ambos artistas, fusionando el talento de Colombia y México en un solo tema.

Mejor Sin Ti - Alkilados, Jhay P, Tuny D

La reconocida banda colombiana Alkilados regresa con fuerza a la escena musical con el lanzamiento de su sencillo "Mejor Sin Ti" combina el inconfundible sonido del ukelele y los teclados característicos de Alkilados con un beat fuerte, capaz de hacer temblar cualquier discoteca. El resultado es una mezcla única que mantiene la esencia de la banda y le añade un aire renovado y más urbano. Bajo la producción de Tuny D y la composición de Jhay P, Tuny D y Juanito, esta canción representa una fusión entre la instrumentación por la que conocemos a Alkilados y la intensidad del reguetón actual.

Aprender A Vivir - TIMØ

Este nuevo lanzamiento sigue en los pasos de su anterior sencillo “El Canto del Olvido”, una canción creada apasionadamente para sus fanáticos con la misión de transportarlos sónicamente por un viaje musical. “Aprender A Vivir” es una canción con la cual muchos se pueden identificar, con una letra emotiva expresando lo que uno siente al terminar una relación con la persona que uno verdaderamente ama y no saber cómo continuar el camino de la vida sin esa persona.

Si Preguntan Por Mi - Chris Lebrón, Manuel Turizo

Este tema que une a República Dominicana y Colombia, conecta con quienes han experimentado el dolor de ser reemplazados después de haberlo dado todo por alguien en una relación. Es una canción para quienes han amado y perdido que replica el dolor con cada uno de los acordes e impactará profundamente a los oyentes.

La Odisea - Jasiel Nuñez (álbum)

Jasiel Nuñez lanza su muy esperado segundo álbum La Odisea, lanzado a través de Double P Records. El álbum de dos caras, dividido en corridos tradicionales y tristes, profundiza en las complejidades de la vida, la identidad y las relaciones dentro del vibrante ámbito de la música Mexicana moderna. Con colaboraciones contundentes que incluyen a Peso Pluma, Adriel Favela, Tito Double P y más, la destreza lírica y la entrega emotiva de Jasiel Nuñez crean una narrativa convincente que no solo refleja su viaje personal, sino que también habla de las experiencias más amplias de resiliencia, autodescubrimiento y amor en el mundo de hoy.

Mi Vida Entera - Adriana Lucía, Martina La Peligrosa

En una emotiva colaboración, las talentosas colombianas, se unen para lanzar "Mi Vida Entera", una canción que celebra el amor, la vida y la conexión profunda entre ellas. Esta colaboración no solo es un reencuentro musical, sino también un acto de complicidad. En ella, se transmite un mensaje de amor sincero y profundo, un amor que no solo se dedica a la pareja, sino también a los hijos y seres queridos.

