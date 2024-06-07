Uforia #NewMusicPicks: Christian Nodal, Blessd, Maluma, Joaquina y más estrenan música nueva

1 OF 1 - Blessd x Maluma

El primer álbum creado por dos artistas urbanos colombianos: Maluma, un icono mundial con múltiples premios y reconocimientos; y Blessd, la joven estrella emergente del reggaetón con un estilo único. El dúo se une para crear un trabajo que refleja la grandeza de cada artista y su profundo compromiso con la cultura colombiana. Una colaboración que redefine la música del país marcando un antes y un después en la historia del género de colombia para el mundo

Pesimista - Joaquina

Su nuevo sencillo "Pesimista", una emotiva canción que explora el profundo temor a perder algo tan especial con alguien querido. "Pesimista" también aborda la angustia de estar lejos de la persona amada y el ferviente deseo de que esa persona especial forme parte de todas las nuevas experiencias que se están viviendo. Con una letra conmovedora, Joaquina captura la dualidad de anhelar y temer, ofreciendo una resonancia universal para todos los que han experimentado el amor y la distancia.

Kbron y Medio - Christian Nodal

Christian Nodal regresa con su segundo sencillo del año, Kbron Y Medio que da inicio al lanzamiento oficial de su próximo álbum Pal' Cora programado para mediados de agosto. Kbron Y Medio es una suave balada de mariachi acompañada de una melodía de country blues. El tema se presta como una ventana al desarrollo de un villano, que después de experimentar el corazón roto y la traición ha pasado a personificar una identidad de cabrón. «Mis besos ya no vuelven a hacerse para una sola, mi cama está abierta para recibir cabrones, mi agenda está abierta pa' todas hay tiempo, nomás no se claven y me hablen de sentimientos» .

Con Co - Yandel

El Capitán Yandel aprovecha cada momento disponible para entrar al estudio de música y ahí es donde se crea el nuevo tema titulado ‘Con Co’, una expresión muy boricua que significa “con cojones,” que en Puerto Rico se suele decir cuando se quiere decir “muchísimo”. Es con este estilo directo que Yandel le canta al deseo y a la atracción física, abordando el tema sin excusas y mezclando elementos de seducción y ostentación.

Sorry 4 That Much - Feid

El nuevo sencillo, cual fue adelantado por Feid la semana pasada durante su concierto sold-out en Chicago, muestra al cantante melancólico mientras reflexiona sobre el final de una relación con una pareja que ha cambiado con el tiempo, a pesar de lo mucho que Feid trató de hacer que la relación funcionara. “Sorry 4 That Much” es la continuación del gran éxito “Luna.” El vídeo musical se grabo en las calles de Japón durante la visita más reciente de Feid al país, mientras lanzaba su cómic “The Green Man”.

El Caballito - Fariana X Oro Solido

Ahora bajo el nombre de Fariana, la artista colombiana vuelve recargada y con una nueva propuesta, llena de fuerza y un mensaje de empoderamiento femenino. Fariana presenta su nuevo éxito “El Caballito”, al lado de la legendaria banda dominicana Oro Sólido, y revoluciona las redes sociales como solo ella lo sabe hacer. “El Caballito” da inicio a una nueva era musical de Fariana, su alter ego que trae la versatilidad característica de la conocida ‘Nena Fina’, con su seguridad e ímpetu para explorar facetas y matices artísticos desconocidos hasta el momento en la carrera de la destacada cantante urbana.

Polvo De Tu Vida - J Balvin

Este sencillo marca el comienzo de una nueva etapa musical para Balvin, quien se prepara para lanzar un nuevo álbum. ‘Polvo de tu Vida’, tema que presenta junto al artista puertorriqueño Chencho Corleone, en una colaboración pegadiza y sensual, mezclada con un video futurista, siendo un tema que evoca al reggaetón de antes, con un dembow protagonista durante toda la canción, acompañando una letra sobre lo que podría ser una noche de pasión inolvidable.

Clap - Maldy

Maldy lanza un nuevo y caliente sencillo que promete ser el himno del verano en todas las pistas de baile alrededor del mundo. Un reggaetón vibrante, lleno de ritmos contagiosos y letras provocativas. La energía de Maldy está en plena exhibición en esta ardiente canción.

Corazón Entero - Vale

Es una carta de amor narrada de la manera más honesta e íntima que conocemos: a través de una canción. Es un canto dedicado a alguien que está lejos, pero cuya conexión es tan fuerte que el tiempo y la distancia no importan; sientes a esa persona contigo. Es un "mira, aquí estoy, pensándote y esperando". Esta canción encapsula todas esas mariposas, esa emoción, esas ganas y sensación de aventura, esas cosquillas que se sienten al conectar con alguien.

Low Key - Beele, María Becerra, Joeboy, Humby

En una de las colaboraciones más poderosas entre la cultura de América Latina y la africana, el artista colombiano Beéle sumó fuerzas con la argentina María Becerra, el nigeriano Joe Boy y el productor Humby en la contagiosa canción “Lowkey”. El tema sale acompañado de un extraordinario video grabado entre Lagos (Nigeria), Barranquilla (Colombia) y Buenos Aires (Argentina), con imágenes que traducen visualmente la energía, vitalidad y pasión de la música y sus creadores. Además, le rinden un homenaje a Shakira.

Zona De Riesgo - Gloria Trevi, Carlos Rivera

La canción narra la historia de un amor que terminó, pero que el destino vuelve a reunir. A pesar del tiempo, la llama nunca se extinguió, y la pasión y el deseo resurgen, convirtiéndo a ambos en una zona de riesgo el uno para el otro. Fue grabada entre México y Los Ángeles, mientras que el video fue filmado en Miami bajo la dirección de Pablo Croce.

Aguas Profundas - Noreh

El aclamado cantautor Noreh ha lanzado oficialmente su más reciente sencillo, “Aguas Profundas”, un bolero moderno que promete conquistar y conectar tanto a la nueva como a la vieja generación de amantes de este género. Con su estilo único y emotivo, Noreh logra revitalizar el bolero, creando un puente entre las generaciones y ofreciendo una experiencia musical que resuena con todos los públicos.

S Cool…ito - Los Recoditos

Con más de 35 años de trayectoria, siempre está en constante evolución, y en esta ocasión no es la excepción al presentar su nuevo sencillo titulado “S Cool… ito”, un tema diferente en donde la música surge para dar paso al género ‘banda-bélica’. Las armonías del tema son pegajosas, y cada uno de los instrumentos logran su trabajo en esta melodía de la inspiración de Alfaro Aylín, Makario Junior, Marlon Félix y Roy Cruz, que nos cuentan la historia de una chica que no le teme a nada, que es segura de sí misma y que a su paso va derritiendo el corazón de un joven que es capaz de todo, por conquistarla.

Algo Bien - Ramón Vega

Ramón Vega honra sus raíces familiares con su nuevo sencillo, «Algo Bien», un corrido charcheta y tololoche tumbado en el género de «Música Mexicana» siguiendo los pasos de la «Dinastía Vega». El tema sienta las bases para lo que está por venir en los próximos meses, ya que Ramón se prepara para lanzar un próximo EP del género. Algo Bien es un tema para sentirse bien, listo para sonar a todo volumen mientras te diriges a la playa.

Champagne o Cerveza - El Komander X Danny El Nise

Alfredo Ríos "El Komander" y Dany "El Nise" unen sus talentos una vez más para presentar una canción fresca y vibrante que encenderá el panorama musical este verano. Estos dos artistas combinan sus estilos únicos para crear un tema dedicado a todas las princesas de las fiestas, ya sea en la playa o en el antro, fusionando el reggaetón con la banda, ofreciendo una propuesta musical innovadora y contagiosa.

Si Te Soy Honesta - Michi Sanz

La cantante, y compositora presenta su primer álbum de estudio "Si Te Soy Honesta”, una encantadora mezcla de pop y rock con influencias punk, grunge y un toque de trap. Las 6 canciones del álbum recorren un viaje de emociones, desde himnos feministas punk hasta baladas de desamor en formato rock. El tema principal del álbum, es "Me Vale V", junto a su nuevo video musical, es un instante de honestidad y la valentía de decir lo que sentimos sin filtro.



