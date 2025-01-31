Uforia New Music Picks: Joaquina, Trueno, Feid, Christian Nodal, Elena Rose, Morat y más

Joaquina - Al Romper La Burbuja

'al romper la burbuja', es una obra que invita a los oyentes a adentrarse en la vida y mundo personal de autodescubrimiento de Joaquina. Escrito entre los 18 y los 20 años, este álbum representa un momento crucial en la evolución artística y emocional de Joaquina, quien se presenta con una propuesta madura, auténtica y cargada de reflexión. El álbum de 14 canciones refleja una cantidad de emociones, desde la curación y el desamor hasta el autoempoderamiento y la introspección existencial.

Cruz - Trueno, Feid

Las estrellas latinas Trueno y Feid se unen en “Cruz”, su primera colaboración. El sencillo, un rap a medio tiempo donde el argentino y el colombiano entrelazan sus barras, trasciende las diferencias dialectales para hablar de decepción, rabia y resignación, haciendo un despliegue brillante de sus cualidades compositivas, demostrando por qué son dos de los artistas más destacados del género urbano latino en la actualidad.

A Solas Con La Botella - Christian Nodal (Pa’l Cora Ep. 02)

Cinco meses después de lanzar el EP Pa’l Cora, Christian Nodal satisface la demanda de sus fans con la segunda parte de la producción. Seis canciones componen Pa’l Cora EP. 02, un trabajo que explora el amor, la pérdida y el camino hacia la redención. “A Solas con la Botella” encabeza el EP, una reflexión sobre la soledad tras el fin de una relación.

Un Beso Menos - Elena Rose, Morat

Tras el éxito de su más reciente álbum, “En Las Nubes - Con Mis Panas”, Elena Rose da inicio al 2025 con una canción que captura la esencia de un amor profundo y efímero. En “Un Beso Menos”, Elena Rose y Morat logran una armonía perfecta mientras cuentan la historia de una relación intensa, en la que cada beso se siente como un adiós anticipado y el tiempo juntos nunca parece suficiente. Con letras cargadas de emoción, como “No puedo evitar pensar que cada vez que nos vemos, no es un beso más, es uno menos, por eso no me sueltes esta noche”, la canción transmite la intensidad de un amor que se vive al máximo, sabiendo que cada momento es irrepetible.

Cuándo se ha visto -Camila Fernández

Camila Fernández, estrena su nuevo tema “Cuándo Se Ha Visto”. Este poderoso tema, acompañado del inconfundible sonido del mariachi, narra una historia de desilusión amorosa, destacando la fortaleza y valentía de poner límites cuando el amor ya no es correspondido. Con un mensaje contundente, Camila nos recuerda que “de amor nadie se muere” y celebra la decisión de seguir adelante sin una persona que no supo valorar lo que tenía.

Gallos y Caballo - Grupo Máximo Grado, Natanael Cano

Gallos Y Caballos es el primer sencillo del álbum de Grupo Máximo Grado. El tema destaca la importancia de la fe y la familia, y cómo a pesar de las riquezas, es importante mantener las raíces y los valores. Esta colaboración viene respaldada por Natanael Cano debido a la admiración que él tiene por la agrupación, pues fueron las canciones de Máximo Grado con las que él descubrió la pasión que tiene por la Música Mexicana.

La Melodía Con La Calle Vol.1 - Tony Dize

Tras una década de espera, el legendario cantante estadounidense y pionero del reggaeton, marcó su regreso triunfal en septiembre de 2024, y ahora continúa con el lanzamiento de su esperado álbum ‘La Melodía Con La Calle Vol 1', con el que consolida un legado que ha trascendido generaciones y fronteras. Este álbum está compuesto por 12 temas inéditos, incluyendo los ya conocidos sencillos “Quisiera” y “Sin GPS”, que marcaron su esperado regreso a la música. El álbum incluye una amplia gama de emociones y ritmos que prometen convertirse en favoritos del público, destacando el focus track: ‘Un Tequila Más’, un homenaje a la música regional mexicana.

MJM - Joyce Santana, Álvaro Díaz

El tema fusiona su distintivo flow con la energía única de Álvaro, dando como resultado un hit irresistible. El videoclip,captura la química entre ambos artistas mientras explora el deseo y la atracción con una melodía envolvente y ritmos contagiosos.

7 Días - Gabito Ballesteros & Tito Double P

Los íconos de la música mexicana han unido fuerzas una vez más para lanzar su nuevo sencillo cargado de emociones "7 Días". La canción cuenta una poderosa historia de desamor, anhelo y la turbulencia emocional que sigue al final de una relación. Gabito y Tito ofrecen interpretaciones crudas y sentidas que conectan con los oyentes a un nivel profundamente personal, lo que hace de esta colaboración un momento destacado para los fanáticos de la música mexicana.

La Carretera - Pedro Capó

Pedro Capó lo sabe bien: en la vida tomamos muchos caminos, pero depende de nosotros cómo experimentamos el viaje. El cantautor puertorriqueño presenta “La Carretera”, tema que da nombre a su sexta producción discográfica, un álbum que explora los giros de la vida. Tras dos años desde su última producción oficial, Pedro Capó vuelve a la escena musical con su nuevo álbum de estudio, un proyecto que el artista define como el más significativa de su carrera. En este trabajo encontraremos colaboraciones con Carín León, Jorge Drexler & Chambao.

La Última Noche - Diego Torres, Estopa

En 1999, Diego Torres lanzó “La Última Noche” como parte del disco Tal Cual Es, un tema que se convirtió en uno de los clásicos del pop latinoamericano de inicios del milenio. Veintiséis años después, Diego renueva el éxito junto a Estopa, una de las bandas más legendarias del rock español, fusionando el flamenco, la ruba y el rock del dúo barcelonés.

No me Borres - Dariell Cano, DannyLux

La estrella emergente del sierreño alternativo Dariell Cano se une a una de las estrellas del género, DannyLux, para “No me Borres”. Con unas sobrias guitarras y un ambiente etéreo, los cantantes ponen voz a los sentimientos que rodean a la vida después de una separación, preguntándose si la otra persona pensará en ellos, si los recordará, todo mientras sueltan una desgarradora plegaria: “no me borres de tu mente”.

LGN - Polimá Westcoast, C.R.O.

Polimá Westcoast se une al rapero argentino C.R.O. en “LGN”, un tema de ADN electrónico con sonidos nostálgicos que evocan el EDM europeo de inicios de los 2000. Este es el primer lanzamiento de Polimá en 2025 y, según anticipó en TikTok, podría ser un adelanto de su próximo disco.

Qué Suerte Tenerte - Fonseca

“Que Suerte Tenerte” es una de las canciones más aclamadas de TROPICALIA, el disco ganador del Latin GRAMMY® de Fonseca. El cantautor colombiano ha recibido innumerables mensajes de fans que han elegido este tema para sus bodas. Desde su creación junto a Elena Rose, Fonseca soñaba con sorprender a una pareja interpretando esta romántica canción en su celebración nupcial. Ese anhelo se hizo realidad recientemente y el momento quedó capturado en el videoclip oficial de “Que Suerte Tenerte”.

Te Quería Ver - Alemán, Neton Vega

Alemán y Neton Vega unen fuerzas en “Te Quería Ver”, su primera colaboración juntos. Este reguetón mexa, explora el deseo de reencontrarse con alguien del pasado, mientras retrata la vida del artista contemporáneo: desde el coqueteo en redes sociales hasta los lujos que los rodean, como joyas y autos de alta gama.

Ven Ven - Fariana, Farruko & Alex Sensation ft. Jeon

Fusionando contagiosos ritmos de América Latina, el Caribe y el mundo árabe, la canción promete capturar la atención de oyentes de todos los rincones. Con la participación de Fariana, Farruko, Alex Sensation y Jeon, esta canción está llena de talento y energía imparable.



