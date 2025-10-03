Uforia New Music Picks: Ñejo, Feid, Myke Towers, Kris R, Alemán, Xavi y más

Ñejo, Feid - Princesa

Todo lo bueno, se repite y este es precisamente el caso con “Princesa”, en este viernes musical Ñejo y Feid vuelven a unir su sonido después de su primera colaboración en 2020. En este nuevo tema, la composición estuvo bajo la dirección de Feid y Ñejo, reflejando la esencia de la cultura nocturna de Medellín. ¡Un perreito para iniciar el weekend!

Myke Towers, Kris R, Alemán — K HUBO PS MOR

Si estaban en busca de un trap que conecta a tres escenas clave del género, su búsqueda ha llegado a su fin. Uniendo a Puerto Rico, Colombia y México a lo grande – Myke Towers, Kris R y Alemán presentan “K HUBO PS MOR”. ¡Un imperdible track para el fin de semana que nos lo da TODO!

Xavi, Gabito Ballesteros — Cartier

Uniendo fuerzas y a pasos de gigantes, Xavi y Gabito Ballesteros presentan “Cartier” – su long-awaited collab. Regalándonos un clásico corrido tumbado que demuestra su innegable química, logran fusionar en este tema la esencia tradicional del género. Creando un himno acerca de una relación que tuvo un mal final, describen como a la vez se queda inolvidable en sus corazones.

Young Miko — Meiomi

¡Sus fans lo piden y hits… reciben! Ella no necesita ID porque sabemos que es… ¡BABY MI! Después de una larga espera, Young Miko nos presenta “Meiomi” su nuevo sencillo que le da inicio a su nueva era. La canción, inspirada en afrobeats con una narrativa que te envuelve, nos deja anhelando su próximo álbum desde ya.

Yami Safdie, Manuel Turizo — Amor Prestado

¡Una dupla que no veíamos venir! Yami Safdie nos vuelve a deleitar esta vez uniendo su sonido con Manuel Turizo en "Amor Prestado", una colaboración que captura la intensidad y frustración de un amor platónico. Combinando letras emotivas, ritmos urbanos y sutiles influencias de la bachata, Yami y Manuel llevan este sencillo a otro nivel.

Natalia Lafourcade — La Cometierra

Sin duda alguna, Natalia Lafourcade never stops serving us beats y esta pieza no es ninguna excepción. En este viernes musical, la ganadora de 18 Latin GRAMMYs explora los ritmos alternativos fusionando una raíz folclórica, buscando conectar la narrativa de la canción con las realidades que vivimos hoy. ¡Muy conceptual, Natalia!

Noize, RaiNao — Claroscuro

¡Se unieron los poderes! Noize y RaiNao presentan “Claroscuro”, una canción conceptual que mezcla el pop urbano y ritmos inspirados en el house de una manera hipnótica. Marcando una nueva etapa en la carrera de Noize y pairing up con la sensual voz de RaiNao – ambos nos dan la canción perfecta para tener en repeat este viernes. Fire!

Chyno & Nacho, Fer Ariza — Niña Bonita 2

Un clásico nunca se va de nuestros corazones y lanzar una segunda versión de un temazo is never a bad idea. Tras una década de deleitarnos con el éxito “Niña Bonita”, los iconos venezolanos Chyno y Nacho nos hacen revivir la misma magia pero esta vez – con “Niña Bonita 2”. Acompañados por Fer Ariza, El Rey Del Merengue Urbano, esta unión representa un encuentro generacional que nos hace soñar con su sonido nuevamente.

Ricky Martin, Carín León — A Medio Vivir

¡Un junte de los GRANDES! Dos leyendas en la música, Ricky Martin y Carín León nos presentan el icónico remake de “A Medio Vivir” . ¿Lo más cool? Este sencillo llega cinco años después de que Carín compartiera en su canal de YouTube un cover casero del hit, para que vean que los sueños si se cumplen.

Annasofía — Primer Intento (EP)

Si se habla de una artista innovadora que llega a romper moldes en la música, la cantante y productora colombiana Annasofia presenta el lanzamiento de ‘Primer Intento’, su EP debut. Este proyecto refleja la esencia de comenzar de cero de manera unapologetically con un máximo nivel de autenticidad. A lo largo de 6 canciones, she gives us quite the ride with unmissable hits. ¡Genia!

Adrian Cota — Boujee

Representando a México con el sonido de una nueva generación, Adrian Cota presenta “Boujee”, su solo debut. Con este tema, marca el inicio de una nueva etapa ya que es reconocido como una de las voces más emocionantes en la reinvención de la música latina. En este track, fusiona la energía latina con una actitud cosmopolita, demostrando su versatilidad en la industria.

Estevie — No Tenerte Duele Más

Estevie siempre sabe como llegarle a nuestro corazón y esta vez lo hace una vez más con “No Tenerte Duele Más”, su más reciente sencillo. Revelando el lado más vulnerable de Estevie hasta la fecha, la artista nos transporta en una inmersión emocional en el desamor y la añoranza. Sin perder su signature style, nos da un sneak peek de cómo seguirá evolucionando con sus creaciones.

Nunca Jamás — Mojado

Rindiendo un homenaje a los valores del esfuerzo y el sacrificio de la cultura mexicana, el trío sonorense “Nunca Jamás” lanza una canción a todos aquellos que se fueron como punta de lanza. Con el único motor y esperanza de poder construir un mejor futuro para quienes se quedaron atrás, esta canción es demasiado especial.

Mariangela — LA 17

Regalándonos una canción que lleva pop como su ADN y a la vez sus raíces sonoras tejanas y regiomontanas, Mariangela nos presenta “LA 17”. Este sencillo, que viene en formato de una balada cumbia norteña, habla de la superación de un gran desamor, un logro que descubre al no sentir heartbreak songs de la misma manera. ¡Puro GRL PWR!

Jasiel Núñez — Lo Aprendí En La Lleca (Album)

Presentando su tercer álbum de estudio, Jasiel Núñez lanza oficialmente “Lo Aprendí En La Lleca”, proyecto que tiene como tema principal “La Lleca” con Peso Pluma. A través de siete canciones, nos introduce nuevamente a su esencia y proceso creativo all throughout y también cuenta con collabs de reconocidos artistas de la música mexicana como Chino Pacas y Calle 24. Definitely, A MUST LISTEN!

Ceci Ceci — Ni Fu Ni Fa

¡Nicaragua en la casa! En esta ocasión, la artista nicaragüense Ceci Ceci presenta su proyecto de 3 canciones: “Ni Fu Ni Fa”. Esta compilación especial que cuenta con temas que fueron escritos con el alma, también incluye una colaboración con Sebastián Barberena. De inicio a fin, este proyecto te envuelve con su sonido incluyendo líricas como “vuela, que la vida se pone aburrida si uno no sueña”. ¡Amamos!

Camila Fernandez — La Fernandez (Versión Extendida)

En este viernes de New Music Picks, Camila Fernandez muestra su faceta más íntima a la fecha con la versión extendida de su álbum “La Fernandez”. En este proyecto, su tema “Culpa Mía” se posiciona como el track protagonista de esta versión extendida, acompañada por El Mimoso Luis Antonio López. En cada tema, Camila canaliza la vulnerabilidad y la fortaleza.

FABIAN — Dos Dedos de Frente

Presentando en este viernes musical su más reciente sencillo, el cantautor y productor emergente FABIAN nos entrega “Dos Dedos de Frente”, un tema que encapsula la inquietud de anhelar la atención de alguien que apenas te percibe. Utilizando su destello rítmico, con esta canción transforma el overthinking de la madrugada en una respuesta musical. Canciones como esta, sanan el corazón y la mente.

Nath, Pirlo - Se Me Chispoteó

Luego de sorprender con su primera colaboración “KLKNTOKI”, Nath y Pirlo vuelven a unir fuerzas con “Se Me Chispoteó”, un tema hecho para que la pista se prenda desde el primer segundo. Es una apuesta fresca, movida y con toda la vibra que caracteriza a ambos artistas.

Neutro Shorty - YZ

"YZ" es una canción que fusiona a la perfección el trap y el reggaetón, creando una narrativa vibrante y llena de contrastes de lo que se vive en la calle entre los lujos y excesos, la canción captura la esencia de la vida real en los barrios de Medellín. El video transmite la esencia de los barrios y muestra a Neutro Shorty recorriendo las calles de la ciudad montado en una moto yz, uno de los vehículos más populares, reflejando poder, ambición y energía.