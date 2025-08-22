Uforia New Music Picks: Feid, Greeicy, Majo Aguilar, Joaquina, Luis Angel 'El Flaco' y más

Se Lo Juro Mor - Feid

“Se Lo Juro Mor” representa un regreso nostálgico al sonido que enamoró a sus primeros seguidores, evocando el ADN sonoro de proyectos tan queridos como ‘19’, ‘Inter Shibuya – La Mafia’, ‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos el Álbum’ y ‘Ferxxocalipsis’.La canción combina la letra y melódica característica de Feid con una producción atemporal y fluida entre géneros, recordándole al público porqué se enamoraron de su música desde el inicio. La letra narra una relación que dejó cicatrices profundas, confrontando la traición y el engaño de alguien que nunca mostró su verdadera cara.

Quiero+ - Greeicy

Después del éxito en la colaboración en del sencillo ‘‘Amiga Mia’’, la artista caleña, se sumerge aún más en ritmos latinos y en el Afrobeat. Con este lanzamiento, Greeicy invita a mover el cuerpo con puro “sabroseo”, fusionando su faceta romántica con su lado pasiona, teniendo como objetivo seguir conectando emocional y energéticamente con su público a través de la música, el baile y el poder visual que la caracteriza.

No Más Canciones De Amor - Majo Aguilar

El tema es una poderosa declaración contra los recuerdos persistentes y las melodías ligadas a amores que se han desvanecido, capturando la ira y la frustración de seguir adelante. Con “No Más Canciones De Amor” , Majo ofrece un himno para quienes atraviesan la angustia y el camino hacia la superación. Esta canción conecta con quienes atraviesan la angustia, la autoestima y el camino hacia la sanación. Su letra captura el proceso post-ruptura, reflejando el dolor silencioso que persiste incluso en espacios ruidosos, como una discoteca donde los recuerdos de amores pasados hablan más fuerte que la música.

IDGAF ERA - Sofía Reyes (álbum)

Sofía Reyes recurrió a una numeróloga para elegir la fecha de lanzamiento. Originalmente programado para el 3 de julio, “IDGAF ERA” terminó saliendo el 20 de agosto, un día que, según ella, estaba “perfectamente alineado” para iniciar esta nueva etapa. El resultado es un álbum que mezcla pop, reggaetón, electrónica y matices alternativos, pero también una fusión de culturas que dialogan entre sí en cada canción. “IDGAF ERA” es un viaje sonoro que vibra sin miedo y sin filtros, un espejo de lo que significa hablar desde la verdad, dejar ir lo que no suma y quedarse con lo que enciende el alma.

No Se Me Nota - Bodine

Conocida por su sonido caleidoscópico que desafía géneros, Bodine presenta un tema suave con pistas clásicas de reguetón que narra cómo ocultar su dolor y depresión tras ser dejada por otra persona: “Una depre Kbrona… no se me nota, solo la joda.” No Se Me Nota” combina nostalgia con contención emocional, retratando la experiencia universal de atravesar una ruptura dolorosa mientras se mantiene una fachada de fortaleza ante el mundo.

Amarillo - Joaquina

Joaquina vuelve a demostrar porqué es una de las artistas jóvenes más talentosas del pop latino con el lanzamiento de su nuevo sencillo “amarillo” . Un tema que conecta con su generación, “amarillo” está inspirada en la historia real del momento de claridad de una amiga, cuando reconoció que una relación a largo plazo no podía continuar debido a los sueños divergentes de cada uno para el futuro.

Conocimiento Prohibido - Gera MX, Geassassin

Geassassin y Gera MX vuelven a compartir micrófono en “Conocimiento Prohibido”, un tema que escarba en la experiencia, la calle y la filosofía del barrio. Esta colaboración, incluida en el álbum de Geassassin LosTapes, recupera una energía cruda y reflexiva, con barras que no piden permiso y un sonido que transporta a la esencia más pura del rap.

Siempre Fue - Jhay P, Juan Duque

Una emotiva canción que retrata ese momento en el que descubres lo que realmente significaba el amor, solo después de haberlo perdido. Combinando los suaves ritmos del urbano con melodías pop, “Siempre Fue” se adentra en el dolor del desamor, los celos y la punzada de ver cómo alguien a quien amaste sigue adelante. Con letras confesionales, el tema demuestra su versatilidad, probando que puede entregar tanto himnos llenos de energía como baladas profundamente emocionales.

Chingan2 - Joonti

Joonti, estrena una canción en la que habla de cómo se vive una relación a escondidas, y la adrenalina que puede traer consigo. El tema captura la historia de una mujer que, aunque está en pareja, no puede evitar la tentación de pasar tiempo con alguien más, y se sumerge en esa dualidad de emociones: la complicación de una relación secreta y la química del momento.

La Ley De La Vida (En Vivo) - Luis Ángel “El Flaco”

Luis Ángel “El Flaco”, presenta la versión en vivo de “La Ley de la Vida”, un éxito de banda que el intérprete lanzó en 2021 en su debut solista con el álbum del mismo nombre. El tema es una profunda reflexión sobre la vida y la aceptación de la muerte como la única certeza que todos compartimos como seres humanos. Los ritmos de banda llenan el tema de alegría y celebración, un sentimiento que Luis Ángel “El Flaco” quiere transmitir incluso en un funeral. La canción y el videoclip provienen del concierto que “El Flaco” ofreció el pasado 6 de marzo de 2025 en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, una de las plazas culturales más importantes de Latinoamérica.

Mi día preferido - Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti marca su esperado regreso con “Il Mio Giorno Preferito” y su versión en español "Mi día favorito", su primer sencillo en tres años desde el bilingüe “Soy” / “Sono” junto a Alejandro Sanz. Este lanzamiento doble viene acompañado de dos videoclips en ambos idiomas, El tema, es una balada pop contemporánea con nostálgicos sintetizadores y una batería como espina dorsal rítmica, que explora la soledad y la reconexión amorosa a través de una invitación para inventar “las palabras para huir de aquí a otro nuevo día” y “buscar un rayo de sol para ser estupendos”.

Quererte En Serio - Elkano

Después de su éxitos “Comerte a besos remix" junto a Ryan Castro y Blessd y de “Miedo al Amor” junto a Miguel Bueno, Elkno presenta un afrobeats para aquellos que deciden arriesgarse, querer de verdad y darla toda por un amor real. El tema se convierte en una emotiva declaración sobre la búsqueda de un amor real. Con una letra que desarma por su franqueza y plantea una pregunta directa: ¿Te vas a ir o te vas a quedar?, un interrogante que aparece cuando llega el amor verdadero.

Rompecabezas - Teo

El cantautor colombiano TEO lanza su primer EP titulado Rompecabezas, un proyecto conceptual y profundamente emocional que marca un nuevo capítulo en su carrera. Compuesto por siete canciones, este trabajo va más allá de lo musical, es una representación honesta del proceso de reconstruirse tras momentos de confusión, pérdida y evolución personal.

Dibújame - Arod

Arod arranca el 2025 con una declaración directa al corazón: “Dibújame”. No es solo un sencillo, es el retrato sonoro de un momento en el que el artista decidió entregarse por completo a un amor que lo transformó. Arod pone en manos de esa persona especial el poder de “dibujar” al hombre ideal, prometiendo ser todo lo que ella sueña. La producción estuvo a cargo de Dyanko, su cómplice musical, quien mezcla el alma del Blues Soul con pinceladas de Regional Mexicano, creando un sencillo fresco con ritmos originales.

