Uforia #NewMusicPicks: ¡Música nueva para alegrarte tu fin de semana!

¡We all need toda “La Fuerza” necesaria porque este EP viene con todo! Tras 20 años de no grabar en español, the pop queen Christina Aguilera is once again paying tribute to her latino roots con este nuevo proyecto 100% en español. Killing it with her sultry vocals, nos deleita con 6 fire tracks los cuales incluyen sus más recientes hits, “Pa’ Mis Muchachas” y “Santo” junto a Ozuna. ¡Definitely que Xtina never disappoints!