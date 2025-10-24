Uforia New Music Picks: Grupo Frontera, Elena Rose, Gabito Ballesteros, Mon Laferte y más

Grupo Frontera — Lo Que Me Falta Por Llorar (Álbum)

Compas, ¿están listos? ¡Grupo Frontera is in the house! Presentando su tercera producción discográfica, “Lo Que Me Falta Por Llorar” — los chicos marcan una nueva etapa artística, llena de muchísima madurez en sus vidas. Mezclando la melancolía con colaboraciones de ensueño, estrenan un exitoso proyecto lleno de crecimiento y versatilidad.

Elena Rose — Bendito Verano (Álbum)

¡Con cada creación, ella nos abraza el alma! Celebrando una ocasión muy especial, Elena Rose nos lleva a su mundo etéreo con “Bendito Verano”. Transformando la vulnerabilidad en fuerza a través de cada canción, La Guerrera de la Luz blows our mind con su sonido. Incluyendo collabs desde Eladio Carrión hasta Young Miko, this is the perfect debut album.

Gabito Ballesteros — Ya No Se Llevan Serenatas (Álbum Deluxe)

¡Las sorpresas no se detienen con Gabito Ballesteros! Estrenando la edición deluxe de “Ya No Se Llevan Serenatas”, originalmente lanzado como un proyecto de 21 canciones — ahora lo expande a un disco de 32 canciones. Incluyendo nuevas colaboraciones como Fuerza Regida, Jorsshh, Pabblo y hasta Calle 24, Gabito se sigue consolidando como una de las voces más representativas del género. A mind-blowing project!

Mon Laferte — Femme Fatale (Álbum)

Presentando su noveno álbum de estudio, Mon Laferte presenta “Femme Fatale”. En este álbum, la cantautora chilena mezcla la lírica con teatralidad, plasmando a la mujer en cada una de las eras del amor y heartbreak. Incluyendo collabs desde Natalia Lafourcade hasta Nathy Peluso, esto está demasiado conceptual.

Rowma, Miky Woodz, iZaak — Toxic Moment Remix

¡Se unieron los poderes del trap y reggaetón! En esta ocasión, Rowma se junta con Almighty, Miky Woodz e Izaak para narrar una historia de possessive love and a desire que no se va, incluso cuando el vínculo ha terminado. Entre sharp verses y emociones crudas, la canción explora a connection that goes beyond explaining al ritmo de un flow callejero. ¡Otro nivel!

Armenta — Murakami

Armenta nos eleva la nota con su nuevo sencillo “Murakami” en este viernes musical, mostrando su lado más elegante y arriesgado. Al beat de guitarras sierreñas y letras que mezclan luxury y flow callejero, el cantautor retrata la vida del que se la juega sin miedo al éxito. ¿El resultado? Un corrido moderno que refleja su signature sound y su deseo por elevar los límites de la música.

TIMØ — Divino Castigo

Just in time for their next studio album announcement, TIMØ estrena la última canción del año — “Divino Castigo”. En este tema, los chicos marcan el inicio de una nueva etapa creativa para la banda, transformándose en la canción más esperada. De inicio a fin, exude TIMØ vibes y con el toque de Nabález bajo la producción, es todo lo que necesitábamos in a song.

GIULIA BE — Fool For Love

Brazil is in the house! En este viernes musical, la cantautora y multiinstrumentista brasileña GIULIA BE marca su esperado regreso a la música con "fool for love”. Esta canción marca el primer capítulo de su próximo proyecto audiovisual trilingüe "GIULIA BE". Combinando ritmos modernos con el lirismo romántico, esta canción habla de allowing yourself to feel. ¡Un banger!

Riza — Easy

Indeed, Riza makes every vocal slay look so “Easy”. Presentando su muy anticipado sencillo titulado de esta manera, la artista filipino-cubana presenta una canción que stands up for her essence y a la vez demuestra su faceta más divertida. Fusionando una producción etérea llena de introspección, RIZA reflexiona sobre la sencillez y el sentimiento de feeling SEEN in this bop.

Bodine — Candy Completa

It’s Bodine, baby! Reviviendo los años 80 con su nuevo sencillo, “Candy Completa”, la cantautora puertorriqueña sigue desafiando los límites en la música. Este tema está crafted para lo que ella llama su rutina de "perreo fitness" y con su letra, habla del deseo de pertenecer completamente a alguien de una manera devoted y recíproca. ¡Pura pasión!

Jotaerre, Bassyy — Closer

Trayéndonos el flow desde La Isla del Encanto, Jotaerre une sus poderes junto a Bassyy presentandonos “Closer”. En este collab, podemos presenciar the rise of two fresh sounds que vienen a raise the bar in the music industry. Complementando sus estilos, proyectan un sonido con impacto global con este tema. If you wanna explore something different, esta es tu canción.

Sangre x Sangre, Roberto Luna — MIA

Esta edición de New Music Picks viene poderosa porque Sangre x Sangre presenta “MÍA” junto a Roberto Luna, la canción norteña romántica que necesitabas para alegrar tu finde. Este tema, entre guitarras, acordeón y una melodía contagiosa, narra un encuentro inesperado que termina en un amor verdadero. ¡Perfecta para dedicar!

Dariell Cano, Luna Luna — Aferrado A Mi Ex

Hay lazos que por más que tus amigos te insistan en soltar, they are hard to let go por la costumbre y comodidad. Esto es un poco de lo que nos trae Dariell Cano en su nuevo sencillo “Aferrado A Mi Ex", donde une fuerzas con Luna Luna. A través de una cumbia que mezcla la nostalgia del desamor, su ritmo y letra vulnerable te harán bailar en este viernes musical.

Matt Louis — DEMBOi

¡El sonido urbano y futurista que necesitábamos! Innovando con su nuevo sencillo en esta edición, Matt Louis nos presenta “DEMBoi”. Creado bajo la fusión de afrobeats and R&B, este tema amplifica un espacio profundamente rítmico que ha detonado la exploración de la sensualidad en el artista. Iconic!

Dreah — High

Puerto Rico keeps representing big y en esta edición de New Music Picks, bajo la voz de Dreah. Presentando su nuevo sencillo, “High”, la cantautora puertorriqueña en ascenso, está subiendo la temperatura a través de una seductora canción de pop urbano. Combinando un juego de palabras irresistible con una producción de otro mundo en este tema — the result is FIRE!

Matt Paris — Geminiana

Think about a track that has it all: attraction, control y una mujer con una mente that has it all together. Creando una fusión entre el deseo y la frustración, Matt narra una historia llena de emociones en “Geminiana” painting the picture of a connection built on tension, chemistry and flashbacks de momentos que no deberías keep holding on to. ¡Un reggaetoncito cool para el weekend!

Selines, Fabio Capri — Te Deseo Lo Mejor

En este viernes musical, Selines regresa junto a Fabio Capri en “Te Deseo Lo Mejor”. Profundizando en la complejidad emocional de una despedida, esta canción reflexiona sobre el momento en que el amor se transforma en recuerdo, ofreciendo un mensaje de gratitud. En formato mantra: being grateful that it happened and letting go with no regrets. A beautiful message!