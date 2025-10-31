Uforia New Music Picks: Rosalía, María Becerra, Marca MP, Tiago PZK, Mario Bautista y más

Rosalía — “Berghain”

She’s back y arrancando con una nueva era that is blowing our minds, Rosalía nos presenta “Berghain” junto a Björk e Yves Tumor. Just like that, con este tema la motomami vuelve a redefinir los estándares de la música con su creatividad. También, es el primer adelanto de su cuarto álbum de estudio, “LUX” que ya casi está aquí. ¡Increíble, Rosalía!

Maria Becerra — “Jojo”

Presentando a su nuevo alter ego, Maria Becerra nos revela the one who dares to do it all: JOJO, una figura que encarna la sensualidad y dominación sin igual. En una atmósfera urbana y visceral, Maria Becerra nos entrega un temazo donde el beat de dancehall se impone, reflejando los deseos más profundos de JOJO y el video nos enseña su verdadera esencia.

De La Rose, Eladio Carrión — “$extape”

This track just turned our Friday 1% hotter! Si lo que andaban buscando es un trapcito urbano de los buenos, Eladio Carrión y De La Rose got you covered con “$extape”. En este collab, ambos artistas enaltecen la bandera de Puerto Rico con un sonido que sólo ellos saben ofrecernos. ¡Un junte demasiado FUEGO!

Yan Block, Ñengo Flow, De La Rose, Hades66 — “444 Remix”

Estrenando un remix que simboliza evolución y respeto, Yan Block does it again presentándonos “444 Remix”, una versión renovada y aún más potente de su éxito global. En esta nueva versión, Yan Block joins forces with the one and only Ñengo Flow, agregándole un piquete único con De La Rose y Hades66. ¡Se une el pasado, presente y futuro del trap boricua with this banger!

Tiago PZK — “No Matter”

Con muchísimo flow, GOTTI nos presenta su nuevo sencillo “No Matter”. En este tema, Tiago PZK muestra su lado más vulnerable with powerful lyrics que fusionan el desamor, introspección y destino. Incluyendo versos como “me dejaste el cora como el cerro catedral”, convirtiendo las palabras en arte. ¡Te pondrá en tus feels!

Mario Bautista — “Te Fuiste A La Luz”

Continuando a very cherished personal tradition en este Día de Muertos, Mario Bautista presenta “Te Fuiste a la Luz”. Este tema está basado en una conmovedora balada llena de promesas, nostalgia y profundo amor. Rindiéndole homenaje a quienes ya no están con nosotros, esta canción te llegará a los lugares más delicados de tu corazón. ¡Demasiado especial!

Marca MP — “Historias Mal Contadas (Álbum)”

Aquí lo que hay son Historias Mal Contadas pero al mejor ritmo de todos. Presentando su nuevo álbum titulado “Historias Mal Contadas”, Marca MP nos demuestra su evolución musical con este proyecto que marca una nueva era en la agrupación. A través de 11 temas, Marca MP explora una faceta más madura e introspectiva sin perder la fuerza que lo distingue. ¡Con toda!

Lyanno — “La Dirty House (Álbum)”

¡Ly, Ly, Ly in the house! Estrenando su nuevo proyecto discográfico “LA DIRTY HOUSE”, Lyanno steps into a new chapter con esta producción que marca una nueva evolución en su carrera. Con este disco, explora una faceta más oscura donde fusiona R&B Latino y trap con estética that matches esta nueva etapa en su sonido. ¡Imperdible!

GALE — “Lo Que Puede Pasar (Álbum)”

Las sorpresas no se detienen en este viernes musical porque GALE nos presenta “Lo Que Puede Pasar”, su segundo álbum de estudio. Este disco es un proyecto caracterizado de 13 canciones donde GALE explora los finales amorosos, nuevos comienzos y la nostalgia de las primeras veces. ¡Aquí puede pasar de todo!

Kendo Kaponi, Luar La L — “Endemo”

¡Se unieron los poderes! Presentando su latest single, Kendo Kaponi y Luar La L unen fuerzas en “Endemo”, una colaboración que destaca por la fuerza en su letra, su mensaje y la intensidad que caracteriza a ambos artistas. This song emphasizes la profundidad poética que ha definido la trayectoria de Kendo Kaponi y aporta el estilo auténtico de Luar La L. On repeat!

Andry Kiddos, Elsa y Elmar — “Cuando Baje El Sol”

Presentando una imperdible colaboración, el artista y compositor venezolano, Andry Kiddos, se une a la cantautora colombiana Elsa y Elmar en “Cuando Baje el Sol”. Este tema captura el poder of self-introspection y lo más hermoso es que explora la necesidad de tomarse un espacio para sanar y encontrar claridad en uno mismo, before proceeding with another person.

Codiciado, Xavi — “No Voy A Cambiar”

Sumergiéndonos en un viaje nostálgico, Codiciado lanza “No Voy A Cambiar” junto a Xavi. En esta canción, este dúo nos regala una poderosa mezcla de emoción y ritmo, mientras su letra narra los desafíos de aceptar y reflexionar sobre uno mismo. Al ritmo de una balada melodica, this collab talks about accepting a bond that has changed with time. ¡Amamos esta dupla!

Isadora, Bebo Dumont — “Celitos del Sol”

La cantautora Isadora continúa con su momentum imparable y en este viernes musical nos presenta un lanzamiento lleno de muchísima luz: “Celitos del Sol ☼”, junto a Bebo Dumont. Este tema llega como otro sneak peek de su álbum debut, “La Isla”, que verá la luz el 6 de noviembre bajo su sello independiente Mariposa Music. En este track, la voz etérea de Isadora narra una historia de amor intensa donde hasta el sol llega a sentir celos. A must listen!

Conexión Divina — “Mi Vida Eres Tú”

Conexión Divina revive el clásico de Los Temerarios “Mi Vida Eres Tú” en esta edición de New Music Picks, combinando la nostalgia y ternura a través de sus vocales. Inspirada en los recuerdos de su abuela, la canción se convierte en un homenaje al amor, la pérdida y las raíces que la formaron. Con esencia sierreña, une generaciones y celebra el poder eterno de la conexión y la memoria. ¡Too wholesome!

BROKIX — “Pa Que Ya No Estés Triste (Álbum)”

Desafiando las etiquetas de género a como sólo ellos saben, Brokix regresa con su álbum 'PA QUE YA NO ESTÉS TRISTE', donde los chicos nos sumergen en un viaje de 17 canciones que capturan la complejidad de la emoción a través de un sonido en constante evolución. La manera más linda de describir este álbum es que BROKIX no viene a resolver nada, sino que viene a acompañarte en el proceso.

Los Primos del Este — “Todita Me Encantas”

Starting the weekend with a bang, Los Primos del Este regresan tras el lanzamiento de su último álbum, “Amor de Subida” presentándonos “Todita Me Encantas”. Este tema está compuesto por un romántico huapango/norteño con sax que captura la emoción del primer amor y la irresistible atracción de la pasión inicial. Te hará revivir ese momento donde las ganas y mariposas por alguien se apoderaron de ti one beat at a time.

Soley, Nanpa Básico - La Luna Me Dijo

Soley is shining brighter than ever. La nueva voz femenina del urbano se une por primera vez con Nanpa Básico pa’ contarle sus secretos a la luna — un tema lleno de nostalgia, poesía y ese tipo de love que no se olvida. “Esta canción me transporta a ese sentimiento de extrañar a mi pareja... siempre soñé con tener una canción con Nanpa”, confiesa Soley. Grabado en Medellín, el video tiene una vibra clásica y sensual inspirada en Bridget Bardot. Después de romperla con La Bellakita y “Todos Mienten”, esta collab marca un new chapter en su carrera, llevando su arte a otro level.