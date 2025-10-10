Uforia New Music Picks: Shakira, Jhayco, Thalia, TINI, Alejo y más

Jhayco — Scorpio

Marcando su primera entrega del año, Jhayco nos presenta “Scorpio” — estableciendo una nueva era en su carrera. Este sencillo fue inspirado durante un viaje que tuvo en solitario por los Everglades, revelando un lado más oscuro que lo saca de su zona de confort sin perder su sello. ¡Está otro nivel de conceptual!

Dei V — Underwater (Álbum)

A días de su debut de tres funciones sold-out en el Coliseo de Puerto Rico, Dei V finalmente nos entrega su álbum “Underwater”. Este disco, está basado en un concepto innovador – dividiéndose en dos atmósferas musicales. Si andas con un mood más crudo y callejero, el lado UNDER es para ti. Y si lo tuyo es lo melódico y sensual, el lado WATER te espera. A mastermind!

Thalía — Ojitos Mexicanos

¡La reina does it again! Thalía nos presenta hoy “Ojitos Mexicanos”, su nueva canción caracterizada por una irresistible cumbia con la que rinde tributo a este ritmo. Con este tema, Thalía también celebra sus raíces mientras hace un guiño a uno de sus personajes más recordados, Marimar. ¡Se vienen sorpresas musicales de su parte and we’re SO HERE for that!

TINI — Una Noche Más

Empezamos con la Triple T que nunca nos deja de sorprender con cada lanzamiento y hoy nos presenta “Una Noche Más”. Con este tema, TINI celebra su regreso a la actuación y a medida que le das play, se transforma rápidamente en una contagiosa fusión de electro-pop. ¡Demasiado fuego!

Kenia OS, Sevdaliza — Stripper

Talk about GRL PWR — Kenia OS y Sevdaliza nos lo dan todo en su nuevo sencillo "Stripper". This hit está caracterizado por sintetizadores cautivadores y una percusión de reggaetón potente, reflejando la dualidad de su protagonista: poderosa y elusiva. ¡La dosis de poder que necesitábamos para el finde!

Shakira — Zoo (From ‘Zootopia 2’)

“We’re wild and we can’t be tamed!”, estas son algunas de las letras que incluye el nuevo sencillo “Zoo” de Shakira que por si acaso, su melodía está más que contagiosa. However, esta canción is not just any song, la música y la letra de “Zoo” son de Ed Sheeran, Blake Slatkin y Shakira para la película “Zootopia 2” donde también disfrutaremos sus cameos en la movie. Such a vibe!

Alejo — El Playlist 1 (EP)

¿Lo extrañaron? En esta ocasión, Alejo está en la casa presentándonos: El Playlist 1, su nuevo EP que destaca a la nueva generación urbana de Puerto Rico. Basándose en la historia de una mujer que recorre la ciudad guiada por un misterioso playlist, El Playlist 1 transporta al oyente por distintos estados de ánimo y emociones. Desde momentos de introspección, catarsis y hasta fiesta – este EP nos lo da todo.

Kobi Cantillo — Que Fastidio Que Seas Mi Ex

We were waiting for this one! Luego de servirnos banger tras banger, Kobi Cantillo nos vuelve a deleitar con su sonido en “Que Fastidio Que Seas Mi Ex”. This bop reflects on relationships que aunque el vínculo ha terminado, they never found closure. Como en las mejores películas, esta canción estuvo inspirada en experiencias reales de su vida personal.

Hamilton, Mau y Ricky, Daramola — Chamba

¡Se juntaron los poderes! Innovando con un track único en su categoría, Hamilton se une junto al dúo de hermanos Mau y Ricky en “Chamba”. Este sencillo lo consolida como uno de los artistas de afrobeats más destacados del panorama latino. Producido por Daramola y con la participación de la modelo venezolana Bárbara Ramírez en el video, this is such a BOP!

Cris MJ — 30 Mil Pies

¡Chile en la casa! En este viernes musical, el fenómeno urbano Cris MJ presenta su nuevo sencillo “30 Mil Pies”. Este tema, no sólo marca un regreso a su esencia musical sino que también refuerza su influencia en el circuito latinoamericano. Fusionando trending urban sounds con sonidos urbanos clásicos, he proves once again he can do it all. ¡Grande!

Desierto Drive — No Es Caer

Presentándonos su nuevo sencillo, “No Es Caer” – Desierto Drive le agrega la energía rock a nuestro fin de semana. Este tema, creado para recordarnos que siempre hay fuerza para levantarse incluso cuando sentimos que no podemos más, es el inspirational anthem we didn’t know we needed. Si buscas un empujoncito to keep going, esta es tu canción.

Arath Herce — Musas En Mí (Álbum)

Si se habla de genios musicales, sin duda alguna – Arath Herce encabeza la lista. En este viernes de lanzamientos, Arath nos presenta su segundo disco: “Musas En Mí”. A través de 12 canciones compuestas bajo su autoría, utilizó el elemento nostálgico en cada track, grabándolas en vivo. ¿Lo mejor? Utilizando técnicas de grabación de la vieja escuela. Iconic!

Virlan García — Mi Entorno (Disco)

As he takes over de manera constante los escenarios de México y Estados Unidos con su sonido, Virlan da un paso más personal y creativo este viernes: nos entrega “Mi Entorno”, su nuevo disco. Esta obra musical refleja su madurez artística y una visión que no tiene filtros, completamente escrito, producido y arreglado por él mismo. De inicio a fin, ¡imperdible!

Edgardo Nuñez — Te Regalo

Hablando de regalos, Edgardo Núñez nos entrega uno muy especial el día de hoy, su nuevo sencillo “Te Regalo”. En este tema, Edgardo le da un giro inesperado al clásico de Carla Morrison agregando su signature sound con su acordeón inconfundible y arreglos norteños. Versatility at its finest!

Ésau Ortiz — Discontrol (Álbum)

¡Se dejó venir el álbum! Luego de activarnos con su megahit global “Triple Lavada”, Ésau Ortiz keeps the party going con “DISCONTROL”, su muy esperado segundo álbum de estudio. En este proyecto, Ésau nos entrega una atrevida propuesta en la que mezcla corridos con el funk y la música disco, creando el género “Retro-Bélico” como resultado. We can’t get enough of it!

J Castle, Hades66, Ñengo Flow, Tokischa — Tokischa RMX

¿Se imaginan crear un tema inspirado en una artista y que la mismísima musa se una luego en el remix de la canción? Esto es precisamente lo que pasó con “Tokischa RMX”, una canción que de inició triunfó en TikTok y ahora Tokischa se suma al tema que lleva su nombre, uniendo fuerzas con J Castle, Ñengo Flow y Hades66. ¡Puro fuego!

Bomba Estéreo, Carlos Vives — La Samaria

An iconic comeback! Estrenando el primer sencillo desde el lanzamiento de ASTROPICAL, la banda colombiana Bomba Estéreo une fuerzas con Carlos Vives en “La Samaria”. En este tema, rinden homenaje a las raíces costeñas compartidas por ambos artistas en la ciudad de Santa Marta, que este año celebra su 500 aniversario. ¡Una canción que nos sumergirá en sus raíces!

Oscar Ortiz — Last Kiss

The rising star in Regional Mexican, Óscar Ortiz, regresa con “Last Kiss” en este viernes musical. Esta canción viene bajo el formato de una balada norteña escrita por él mismo que funciona como secuela de “First Kiss”, hablando sobre el fin de esa relación y el último beso que cerró un capítulo amoroso. ¡Directo al corazón!

Pascal — Dame Tu Mano

Representando la bandera de Perú, el cantautor Pascal nos presenta su nuevo sencillo “Dame Tu Mano”. En esta canción, Pascal decidió revisitar esta balada para darle una nueva dirección sonora, manteniendo su esencia y a la vez, regalándonos el himno perfecto para dedicar. ¡La dosis romántica que necesitábamos para el fin de semana!

Kevin Aguilar — Mi Gran Noche (Álbum Homenaje)

Rindiéndole tributo a uno de los iconos más prestigiosos de la música en español, Kevin Aguilar estrena “Mi Gran Noche” álbum en homenaje a Raphael. En esta obra, reinterpreta sus clásicos con una sensibilidad nueva y una voz que sorprende por su madurez con tan solo 14 años. We’re obsessed con esta reversión de sus éxitos, donde es evidente el signature sound de Kevin!