Uforia New Music Picks: Rosalía, Carín León, Santana, Young Miko, Pablo Alborán y más

Rosalía — “Lux (Álbum)”

¡Abran paso que llegó el nuevo disco de La Rosalía! Si pensaron que lo vieron todo con “Berghain”, Rosalía lo hace una vez más presentándonos su cuarto disco completo “Lux”. A través de 18 canciones que se basan en el amor, la fé y la espiritualidad – Rosalía nos vuela la mente cantando en 13 idiomas. ¡Su mente debería de ser estudiada!

Santana, Carín León — “Velas”

¡Juntes así de poderosos se ven una vez en la vida! La leyenda del rock, Carlos Santana, y la superestrella mexicana, Carín León, unen sus mundos para presentar su latest single “VELAS”. Esta canción no sólo transmite una sensual e hipnótica vibra, sino que también está compuesta y producida por el 26 veces ganador del Latin GRAMMY®, Edgar Barrera. ¡De otro mundo!

Young Miko — “Do Not Disturb (Álbum)”

En este viernes musical, andamos en DND mode porque Baby Mi estrena oficialmente su segundo álbum de estudio “Do Not Disturb” a un día de su cumpleaños. Entrelazando temas simbólicos que caracterizan a los hoteles con un ambiente nocturno y misterioso a la vez – Young Miko nos introduce a este nuevo capítulo en su carrera. ¡Esta era se viene con todo!

Pablo Alborán — “KM0 (Álbum)”

¡Olé! Pablo Alborán nos presenta su muy anticipado séptimo álbum de estudio donde reúne 14 temas y 4 bonus tracks que exploran una amplia paleta de estilos, desde el country/folk hasta ritmos de salsa y merengue. Esta producción que destaca por su sonido orgánico y letras sinceras, se adueña de nuestro corazón como cada una de sus canciones.

Thalía — “Santa”

Desde ya se siente diciembre junto a la superestrella Thalía, que vuelve a llenar de magia la temporada con este nuevo lanzamiento. En esta ocasión, Thalía presenta “SANTA (Crush On You / Tengo Un Crush Contigo)”, un nuevo himno navideño donde el pop y la ilusión de las fiestas se fusionan de la manera más perfecta en dos idiomas. ¡Amamos!

Estevie — “La Traición y el Contrabando (EP)”

Coming through con su nuevo EP, Estevie nos presenta “La Traición y El Contrabando” en este viernes musical. Este proyecto nos lleva a través de un viaje de 6 canciones conceptuales a una era en su carrera con una estética que lo promete todo. Con su talento sinigual, Estevie keeps taking over the Cumbia-Pop genre hand in hand con el regional mexicano.

Erick Brian — “Besitos con Sal”

¡Sol, playa y besitos! Erick Brian regresa con un merenguetón potente donde mezcla la nostalgia junto el ritmo y deseo, dejándose llevar. La narrativa de este sencillo consiste en la emoción que uno siente cuando una persona de tu pasado te llama y Erick la combina con letras que combinan arrepentimiento y picardía. Este tema te dejará diciendo: ¿Una última vez?

Jerry Di, Hamilton, Maisak — “WAPA Remix”

El aclamado artista venezolano Jerry Di presenta una nueva versión de su tema “WAPA” que eleva la energía del tema original. En esta ocasión, Jerry estrena “WAPA Remix”, junto a Hamilton y Maisak donde logra mantener la esencia cálida del tema original, pero añade una vibrante mezcla de sonidos afro y urbanos gracias a Hamilton y Maisak.

Agushto Papa — “Agushto Papa Presents: Hidden Gems Vol. 1 (EP)”

Agushto Papa! Presentando en esta edición de New Music Picks su nuevo EP titulado “Agushto Papa Presents: Hidden Gems Vol. 1”, Agushto nos lo da todo track by track. Con un total de cinco canciones, cada una tiene su propio universo. Te mantendrá diciendo ¡Que chimba! hasta llevándote en un viaje a Japón!

Santa Fe Klan — “No Seré Quién Canta”

¡Cumbia para el corazón con Santa Fe Klan! Una de las voces más influyentes de la música urbana mexicana, nos presenta en esta ocasión “No Seré Quién Canta”, un tema conmovedor que explora la silenciosa fortaleza que se encuentra en la aceptación. A través de letras sinceras, reflexiona sobre un amor del pasado and the peace that comes with letting go. ¡Te pondrá en tus feels este finde!

Pipe Bueno — “Los Chismes”

Una de las voces más representativas de la música popular colombiana, Pipe Bueno, presenta en este viernes musical “Los Chismes”, su nuevo sencillo que se deriva de una sentida versión del clásico de Chalino Sánchez, figura inmortal del regional mexicano. Reafirmando un carácter directo y honesto de esta interpretación, Pipe nos regala un tema lleno de sentimiento.

Eden Muñoz, Bacilos — “Chimba”

¡Las sorpresas no se acaban! Edén Muñoz y Bacilos unen sus dones musicales en “Chimba”. Lo más cool del tema es que está escrito desde que Edén se encontraba en la secundaria, cuando tenía a Bacilos como sus referentes principales. Hoy, Éden revive la canción de una manera épica junto a ellos y nos enseña como los sueños si se cumplen.

Oscar Ortiz — “BB Pa Donde”

En esta edición de New Music Picks, el artista mexicano Oscar Ortiz presenta “BB Pa’ Dónde”, his fifth single of the year. Con este sencillo, Oscar muestra su lado romántico al ritmo de una cumbia y nos narra la temática de la canción a través de versos que describen los juegos de seducción de la sociedad actual. This song will also be part of his debut album, programado para inicios de 2026!

Noize, Emjay — “Signos”

El artista-productor Noize y la artista mexicana Emjay estrenan un nuevo collab titulado "Signos". Con esta canción, Noize presenta un tema que combina la esencia nostálgica del reggaetón clásico, ese de los viejos tiempos que se une con la sofisticación del sonido urbano moderno. Como narrativa, el tema explora la atracción magnética de una conexión pasada, a chemistry so strong that can’t be forgotten.

Edgardo Nuñez — “París”

A medida que se continúa consolidando como una de las voces más influyentes del regional mexicano, Edgardo Nuñez presenta “París”, su nuevo tema que mezcla nostalgia y honestidad al recordar un amor que ya está con alguien más. Presentando una propuesta cada vez más madura y emocional con su sonido, we are so ready for more.

Kane Rodríguez, Padrinito Toys — “Piñatas”

Y ahora, dos figuras que están marcando el ritmo de la nueva generación del regional-urbano, Kane Rodríguez y el Padrinito Toys unen su talento en “Piñatas”. Este tema celebra el éxito construido a base de esfuerzo y disciplina donde con el sonido de ambos artistas, presentan una colaboración que resalta la superación, el origen y la mentalidad de seguir adelante sin importar las adversidades del camino.