Uforia Music Karol G y Feid pusieron fin a su relación luego de tres años La noticia que el mundo de la música latina estaba esperando (y muchos fans temían) se ha confirmado que Karol G y Feid han terminado su noviazgo.

Fuentes cercanas a los artistas le dijeron a TMZ que la separación ocurrió hace varios meses, llevándose a cabo de forma discreta y sin drama público. A pesar del fin del noviazgo, ambos mantienen una relación cordial y respetuosa, sin indicios de conflictos o enfrentamientos mediáticos.

La pareja, que fue una de las más visibles y queridas de la música urbana, comenzó su romance en 2021, poco después de colaborar en el exitoso tema FRIKI, que además marcó el inicio de una química artística que luego se volvió sentimental.

Aunque oficialmente Karol G confirmó su relación con Feid en 2023, los rumores comenzaron mucho antes, gracias a sus apariciones públicas y a la conexión evidente en redes sociales y eventos. En su momento, la cantante colombiana describió su romance como un capítulo positivo y de apoyo dentro de su vida personal y profesional.

Con el paso del tiempo, ambos se apoyaron en sus proyectos musicales, y hasta tuvieron un tema juntos: 'Verano Rosa', una canción que hizo parte del álbum 'Tropicoqueta' de Karol G. Su colaboración fue un sello distintivo de una relación que supo combinar música y amor con buena química en escena.

Señales de una separación

En los últimos meses de 2025, los seguidores de los artistas empezaron a notar señales de distancia entre ambos: disminuyeron las publicaciones juntos en redes sociales, no se les vio en eventos juntos, y ya no había interacción pública como antes. Estas ausencias alimentaron los rumores de una posible separación.