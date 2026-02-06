Uforia Music Uforia New Music Picks: Marc Anthony, Nathy Peluso, Carín León, Kali Uchis, Carlos Vives y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

The Warning, Carín León — “Love To Be Loved”

Kicking off esta compilación, The Warning se une a Carín León para lanzar su nuevo sencillo “Love To Be Loved”. Este collab rompe fronteras al fusionar rock, country y pop y marca la primera collab de Carín León cantada completamente en inglés. So cool!

Nathy Peluso, Marc Anthony — “Como En El Idilio”

Uniendo generaciones de manera internacional, Argentina y Puerto Rico se sumergen en el mundo de la salsa al ritmo de Nathy Peluso y Marc Anthony. Lighting up our playlists con su nuevo tema: “Como En El Idilio” — ambos artistas nos sueltan versos del siguiente calibre: “Y no me arrepentiría, mil veces repetiría”. A masterpiece!

Carlos Vives — “Te Dedico”

La leyenda colombiana Carlos Vives nos presenta “Te Dedico” — su nuevo sencillo donde a través de una balada tropical, nos habla del romanticismo moderno y si se habla del video musical, está imperdible. ¡Perfecta para dedicar este 14 de febrero!

Easykid, Kali Uchis — “Y Si Peleamos”

If you need an ethereal anthem que combina dos mundos musicales for your Friday night, este es tu track. Coming through con una mezcla angelical y urbana, Easykid y Kali Uchis nos presentan “Y Si Peleamos” — it will ground your senses blending the best of both worlds!

Silvestre Dangond — “Ganas De Tenerla”

¡Atención Silvestristas! En esta ocasión, Silvestre Dangond une fuerzas con Luis Díaz, presentando el lanzamiento de su nueva canción “Ganas De Tenerla”. Lo más lindo de este poderoso himno es que no sólo que conecta la música y el fútbol, sino que también se caracteriza de un ritmo contagioso que te hará tenerla en repeat.

Erick Brian, Christopher Velez — “Bajo Cero”

¡El junte que estábamos esperando! Estrenando “Bajo Cero”, Erick Brian y Christopher Vélez vuelven a colaborar por primera vez desde la separación de CNCO a través de un iconic afropop. Para ambos artistas, este tema marca el inicio de una nueva etapa artística & we’re so here for it!

Alan Arrieta & Chino Pacas —"Aston Martin"

Conectando la cultura del regional mexicano con la audiencia digital, Alan Arrieta y Chino Pacas unen sus talentos en “Aston Martin”. If you’re a fan of fast cars, el video musical te hipnotizará al ritmo de un modern & slow-beat corrido tumbado. ¡Amamos!

Cris MJ — “Botellita de Champagne”

Marcando un nuevo capítulo en su carrera, Cris MJ estrena “Botellita de Champagne” donde nos activa a todos combinando su estilo de reggaetón, adding his personal twist to the track y sumergiéndonos en un mundo musical nocturno. ¡Sin duda, se adueñará del 2026 con su sonido!

Grupo Niche — “BARRANQUILLA, ESTÁ DE MODA”

Sin duda alguna… ¡Barranquilla siempre ESTARÁ DE MODA con Grupo Niche! En el marco de la celebración del Carnaval de Barranquilla, la agrupación presenta su nuevo sencillo “Barranquilla Está De Moda” donde se refleja la alegría de una de las ciudades más emblemáticas de Colombia. ¡Pura gozadera de la buena!

W Sound, Ovy On The Drums, Myke Towers — “5 Estrellas”

La dosis de reggaetón que te activará el fin de semana a través de “5 Estrellas”. Si la W Sound está en el tema junto a Myke Towers, ya se sabe que es un hit in the making. Con versos como “aquí vo'a, a tirar un par de flows que no había usa'o” la W Sound supera todo tipo de expectativas with this fire banger! We can't wait for more.

ANNASOFIA, Andrés Cepeda — “Estamos A Paz”

¡Un bolerito nostálgico para el alma! Colombia en la casa con ANNASOFIA y Andrés Cepeda estrenando su new single “Estamos A Paz”. En este tema, los artistas narran la historia de un amor que terminó, pero el recuerdo y los sentimientos permanecen y aceptan en paz la dolorosa separación.

Conexión Divina — “18 (Álbum)”

Y si estabas buscando rolitas para dedicar este Valentine’s Day, Conexión Divina lanza su muy esperado segundo álbum de estudio, “18” donde nos cuenta a través de cada canción las facetas del amor. Con cada canción, te irás en un viaje profundo de mucha introspección pero de inicio a fin la producción está imperdible.

