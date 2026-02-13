Uforia Music Uforia New Music Picks: Kenia OS, Sebastián Yatra, Bad Gyal, Maluma, Yeison Jiménez y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

Sebastián Yatra — “Cucaracheo”

Si lo que andas buscando este 14 de febrero es quedar con tus amigos, ir a un sitio, tomarte algo, bailar, reír y disfrutar sin expectativas: Sebastián Yatra has your back con su nueva canción “Cucaracheo”. ¡Un himno de los buenos para disfrutar con tus panitas!

Bad Gyal, Chencho Corleone — “Choque”

¡Es viernes y Bad Gyal lo confirma! Estrenando su nuevo sencillo “Choque” junto a la leyenda Chencho Corleone — Alba is bringing that OG reggaeton energy. Con barras contundentes de la mano de un perreo intenso, te sentirás de regreso en los 2000.

Kenia OS — “Tú y Yo X Siempre”

¡Hasta aquí se siente la pasión! Keninis, agárrense porque la talentosísima Kenia Os celebra el amor con su nuevo sencillo, “Tú y Yo X Siempre”. Escrito por Carla Morrison, este single trae una producción pop moderna y un videoclip que marca un nuevo capítulo previo a su álbum K DE KARMA — we can’t wait.

Maluma, Yeison Jiménez — “Con El Corazón”

En esta ocasión, Maluma presenta “Con El Corazón”

— una colaboración más allá de especial y dedicada Con El Corazón para Yeison Jiménez. Yeison grabó esta canción el pasado 10 de diciembre en Medellín, donde la sesión fue mucho más que una grabación, fue un momento irrepetible que se convierte hoy en el último registro musical oficial de su carrera. ¡Por siempre en nuestros corazones!

CA7RIEL & Paco Amoroso, Sting — “HASTA JESÚS TUVO UN MAL DÍA”

Si recibimos un tema de CA7RIEL & Paco Amoroso, ya se sabe que es un viernes ICÓNICO. Estrenando su nuevo sencillo, “HASTA JESÚS TUVO UN MAL DÍA” junto al icónico músico británico Sting – este junte nos deja saber que para los sueños, ni el cielo es el límite. ¡Amamos!

Thalía — “Dancing Queen”

¡Nuestra Latin Dancing Queen! Thalía presenta hoy una nueva versión de “Dancing Queen”, el clásico atemporal del legendario grupo ABBA y uno de los himnos más icónicos del pop mundial. Para este remake, Thalía lo hace a su manera coming through con una cumbia llena de ritmo, sabor latino y pura alegría. So fire!

Quevedo — “Ni Borracho”

There’s no place like home — y Quevedo lo confirma. Presentando un homenaje a su tierra Gran Canaria, Quevedo deja muy en claro que Ni Borracho lo sacan de ahí. Con un evidente new sound que caracteriza la alegría de su isla, we’re entering a new Quevedo era, for sure.

Carlos Rivera, Alejandro Fernández — "Sin Despedida"

¡Ay, ay, ay! Directo al cora, en este viernes musical Carlos Rivera y Alejandro Fernández unen fuerzas en "Sin Despedida" — su nueva collab basada en una balada con mariachi, escrita por Carlos Rivera. A través de esta canción profundamente emotiva, este lanzamiento también marca el primer adelanto del próximo álbum de Carlos Rivera, "Vida México" — ¡Que emoción!

TIMØ — "Canto Pa’ No Llorar (Álbum)"

¡Oye, TIMØ! Presentando su segundo álbum de estudio in this musical Friday: "Canto Pa' No Llorar" es el proyecto más honesto, maduro y luminoso de su carrera hasta hoy. Este álbum abraza la vida sin filtros, donde la alegría convive con la tristeza, la nostalgia también se baila y la vulnerabilidad se transforma en fuerza. El mensaje es simple: there's always a light at the end of every tunnel. Gracias por esta obra de arte, chicos.

Dalex — "Red Room (EP)"

Giving us un proyecto íntimo de 8 canciones de R&B en español, Dalex nos sumerge en su mundo musical con su nuevo EP "Red Room". Esta compilación fue diseñada para escucharse de noche y de forma personal. Sin colaboraciones, el EP explora el amor desde una perspectiva adulta y emocionalmente honesta, con melodías suaves y una atmósfera sensual, perfecto para tu playlist de Valentine's Day.

Rafa Pabón — “Como Tú, Quién?”

Elevando la nota este fin de semana, Rafa Pabón presenta "Como Tú, Quién?" su nuevo tema que mezcla funk, soul y afrobeat, creando un vibe elegante pero súper urbano. Esta canción marca una nueva etapa artística para Rafa y funciona como antesala conceptual de KALAKUTA, su próximo álbum de estudio previsto para mediados de año. ¡Se viene!



