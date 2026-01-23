Uforia Music Uforia New Music Picks: Feid, Tokischa, Juanes, Luis Fonsi, A$AP Rocky y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

Juanes — “Hagamos Que”

Kicking off esta edición de New Music Picks, Juanes presenta el tercer adelanto de su próximo álbum. En este tema titulado “Hagamos Que”, Juanes describe a la persona elegida al ritmo de un pop/rock romántico. We're so here for it!

Tokischa, A$AP Rocky — “Flackito Jodye”

Talk about an iconic collaboration! Making music history happen with one track, Tokischa y A$AP Rocky estrenan “Flackito Jodye” – un tema que forma parte del Disco 2 de DON’T BE DUMB, el primer álbum de A$AP Rocky en casi ocho años. It's such a VIBEEEE!

Evaluna Montaner — “Rollitos de Papel”

Empezando el año con todo, Evaluna Montaner regresa con su primer sencillo en solitario in almost 4 years: “Rollitos de Papel”. Este tema se caracteriza por ser una íntima balada, donde Evaluna habla del sentimiento de paz que transmite la conexión con aquellas personas que nos protegen.

Lunay — “Ojalá”

Ojalá que todos los viernes musicales, tuviésemos bangers de Lunay. Turning up this musical Friday, la estrella puertorriqueña LUNAY regresa con este nuevo sencillo siendo su primer lanzamiento en más de un año. ¡Se viene the start of an epic era!

Luis Fonsi, Feid — “Cambiaré”

¡Jugando a ser feliz con el ritmo más delicioso de fondo! Regalándonos un épico crossover rooted en el género de la salsa, Luis Fonsi y Feid nos entregan “Cambiaré”. Sin duda alguna, el junte que no sabíamos que necesitábamos until we did. On repeat!

Edgardo Nuñez, Juanpa Salazar — “Es Por Ti”

Hoy, Edgardo Nuñez presenta “Es Por Ti” en uno de los momentos más sólidos de su carrera, junto a Juanpa Salazar. Este tema es una canción romántica que combina la estructura de la balada norteña con un ritmo más contemporáneo, retratando la nostalgia y apego emocional a su vez. ¡Imperdible!

nic — “(favorito)”

Y si no han conseguido el tema ideal para dedicar este upcoming Valentine’s Day, Nic les tiene la canción perfecta. Envolviéndonos con versos que llegan directo al corazón – con “(favorito)”, Nic nos recuerda how it feels to be in cloud nine. ¡Demasiado especial!

Óscar Ortiz

—

“Silencio Habla (Álbum)"

¡OMG! Realizando su debut discográfico con “SILENCIO HABLA”, Óscar Ortiz nos presenta su producción musical de 15 temas donde fusiona cumbia, sad sierreño y el pop. Con collabs desde Edgardo Núñez hasta Gabito Ballesteros en “ESCONDIDAS”, este álbum nos sumerge en un viaje inolvidable – an album to remember without a doubt.

Boza, FMK, Zaider, Nono ft. FRAN — “¿Cómo Hiciste? Remix”

Another fire remix for the books! En esta ocasión, el hitmaker panameño Boza kicks off 2026 con un junte de otro mundo – “¿Cómo Hiciste? Remix”. En esta colaboración, se unen los talentos de FMK, Zaider, Nono y FRAN, conectando voces de Argentina, Colombia, Panamá y Costa Rica en un sólo tema.

El Pai, Jhay P — “El Doce”

¡Elevando la bandera colombiana en este viernes musical! Hoy, El Pai y Jhay P fusionan su sonido en “El Doce”, their new collab donde demuestran con los beats, como el reggaetón sigue evolucionando cada día. ¡Una mezclita urbana con demasiado flow!

Max Luiz — “Dime”

A total vibe to kick-off the weekend! Presentando su nuevo sencillo, el artista brasileño Max Luiz nos entrega a través de “Dime” una propuesta musical que combina R&B, sonidos urbanos y pop moderno. ¡La tendrás en repeat!



