Uforia Music Uforia New Music Picks: Arcángel, Farruko, Manuel Turizo, Joaquina y más

Arcángel — “La 8va Maravilla

PUBLICIDAD

(Álbum)

”

Arrancando con esta edición poderosa, Arcángel nos presenta “La 8va Maravilla”. En este disco de 20 canciones, la estrella del género urbano le rinde homenaje a sus 20 años de carrera. Con collabs desde Ricky Martín hasta Daddy Yankee, ¡esto está IMPERDIBLE!

Farruko, Eddy Lover — “Ay Dale”

Y si lo que estás buscando es seguir la fiesta después de diciembre, Farruko y Eddy Lover te dicen “AY DALE”. Con esta fusión urbana, Farruko y Eddy nos regalan la mezcla perfecta del reggae panameño y el reggaeton puertorriqueño en una sola canción. ¡Una dupla soñada!

Manuel Turizo — “Por Un Pendejo No Se Llora (Salud Mi Reina)”

¡Arriba MTZ! Up next, tenemos Colombia in the house con Manuel Turizo, quien continúa su travesía por la bachata con el lanzamiento de su primer sencillo del año, “Por Un Pendejo No Se Llora (Salud Mi Reina)”. ¡Lo que nuestro viernes necesitaba!

Joaquina — “Pelinegra”

¡Arrancando el año con una dosis de nostalgia! Hoy, Joaquina nos sorprende estrenando un tema demasiado personal, donde se retrata de una manera muy vívida y poética la profunda relación entre ella y su hermana menor — Kiki. Upon first listen, it will make you tear up!

Justin Quiles, Lenny Tavárez — “Espacio”

En este viernes musical, Justin Quiles y Lenny Tavárez estrenan el tercer single de su álbum colaborativo, donde a través de su narrativa — se habla de ese momento íntimo en el que el deseo, abre “Espacio” para transformarse en intención. Sin duda alguna, the perfect song para activar cualquier jangueito este fin.

Kris R — “Ganas”

¡Kris R en la casa! Arrancando el año con todas las fuerzas, el artista colombiano estrena “Ganas”, un tema donde revela una faceta más íntima y romántica en su repertorio. What makes this song so special es que a través de la narrativa del tema, se captura la vulnerabilidad del amor, el arrepentimiento y la añoranza en su máxima expresión — dejándonos craving for more.

YOVNGCHIMI, JC Reyes — “MVLAN”

The collab we never knew we needed, until we did. Uniendo sus poderes de una manera épica, YOVNGCHIMI y JC Reyes estrenan “MVLAN”. En esta colaboración, ambos canalizan su energía cruda a través de barras directas – creando como resultado a catchy anthem de los buenos.

Banda Los Sebastianes De Saúl Plata Ft. Gerardo Coronel “El Jerry”

—

“Al Chile No Sé"

Uniéndose por primera vez con Gerardo Coronel “El Jerry” – Banda Los Sebastianes de Saúl Plata estrenan una imperdible colaboración con “Al Chile No Sé”. En este tema, el despecho transforms into an emotional declaration of independence y la letra te llega verso por verso, directo al corazón.

Nanpa Básico

—

“Estuve Ahí"

Just a little reminder… ¡para que no se les olvide! En esta ocasión, Nanpa Básico estrena el himno ideal para dedicarle a cualquier persona que se ha olvidado estar ahí para ti, cuando tú si estuviste para ellos. Characterized by an ethereal vibe, la tendremos en repeat all weekend long.

Gera Demara — “Hay Peda”

Con temas como este, ¡por eso es que hoy “Hay Peda” este fin de semana! Estrenando su nuevo sencillo, "Hay Peda", Gera Demara nos presenta una canción arraigada en la tradición, donde se siente la pasión fusionada con el despecho a flor de piel. ¡Too fire!

Carlos Neda — “Para Caídas

(EP)

”

Hay EPs que aunque son “Para Caídas” muchas veces, su esencia es lo que necesitas para levantarte. En esta compilación musical, Carlos Neda canta inspirado por una emergencia aérea que transformó su perspectiva de ver la vida y el resultado es magia. ¡Amamos!

Codiciado — “Todo Pendejo”

Sumergiéndonos en un viaje introspectivo con mucho sentimiento, Codiciado presenta "Todo Pendejo". En este tema, se captura la silenciosa soledad de un amor that may never come back. ¿Lo mejor? Este es el último sencillo antes de su esperado álbum "Así Es La Vida" que se lanzará el próximo mes.

Naïka — “ONE TRACK MIND”

Brb, currently one-track minded for hits like this one! En esta edición, la cantante franco-haitiana, Naïka presenta su nuevo sencillo “ONE TRACK MIND”, caracterizado por una Konpa vibrante y con influencias caribeñas. ¡La tenemos en repeat!



OTROS: