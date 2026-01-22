Uforia Music "Esto es algo que nunca he contado": Kenia Os habla por primera vez sobre su relación con Peso Pluma La cantante y creadora de contenido Kenia Os ofreció recientemente una entrevista en la que habló con naturalidad y transparencia sobre los orígenes de su relación con el artista mexicano.

A pocos días de que la pareja celebre su primer aniversario, Kenia Os compartió por primera vez cómo fue el proceso que los llevó de colegas musicales a pareja sentimental.

Según explicó Kenia Os, su vínculo con Peso Pluma comenzó en julio de 2024 durante la grabación del videoclip de su colaboración “Tommy & Pamela”. Ambos artistas —quienes ya habían trabajado juntos en la producción musical— se encontraron en un entorno profesional que, en palabras de Kenia, estuvo marcado por una atmósfera de trabajo respetuosa y cercana.

“ Esto es algo que nunca he contado, voy a contar por encimita porque es una historia larga. Nos conocimos en el video de ‘Tommy y Pamela’, o sea yo sabía que le gustaba, él me gustaba, pero fue muy profesional, no hubo nada realmente ahí, se sentía la energía, todos los equipos ahora nos reímos, porque era como dos niños chiquitos” explicó en la entrevista con Adela Micha.

La artista relató que, pese a que ambos notaron una atracción inicial, mantuvieron una conducta profesional durante el rodaje y en esos primeros encuentros no hubo ningún encuentro fuera de lo profesional

Una confesión que marcó el inicio de algo especial

Kenia Os destacó un momento específico al final de la grabación del video donde, según sus palabras, Peso Pluma le hizo una observación sincera que quedó grabada en su memoria.

“Eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso y a mí esto no me pasa”, recordó Kenia Os que él le dijo, describiendo ambos una mezcla de nerviosismo y complicidad en aquel encuentro.

Este comentario, según lo relatado por ella, fue un indicio de una conexión más allá de lo puramente profesional, aunque en ese momento ninguno de los dos dio un paso sentimental, ya que Peso Pluma se encontraba en una relación con Hanna Howell.

La relación entre los dos artistas no se formalizó inmediatamente tras esa primera colaboración. En cambio, fue con el paso del tiempo y cuando ambos ya estaban en una etapa distinta de sus vidas que comenzaron a interactuar de manera más directa. Kenia Os dijo que, una vez que Peso Pluma estuvo soltero, comenzaron a comunicarse con mayor frecuencia, incluyendo a través de redes sociales.

“Nos quedamos de ver como para saber qué iba a pasar y aquí estamos, un año después”, señaló Kenia al describir cómo evolucionó su relación hasta convertirse en una pareja formal.

En su conversación con Adela Micha, Kenia Os puso énfasis en que la historia de su relación con Peso Pluma se desarrolló de manera gradual y respetuosa, sin saltos abruptos desde su primer encuentro profesional hasta su noviazgo.