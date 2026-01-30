Uforia Music Uforia New Music Picks: Fuerza Regida, Kany García, Maluma, J Balvin y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

Maluma, Kany García — “1+1”

Arrancando esta compilación, Maluma y Kany García se sumergen en la salsa presentándonos su primera colaboración “1+1”. Con la letra, ellos exploran las relaciones amorosas, invitando a sus fans a navegar por profundidades emocionales y dejar la culpa a un lado. ¡Temazo!

Tokischa — “RIDIN”

Sin duda alguna — Este 2026, Tokischa viene con todo porque nos viene serving bangers desde que empezó. Hoy nos presenta “RIDIN”, un tema donde ella nos deja saber que ella es quien lleva el rumbo de su vida, de la mano de self love. ¡Amamos Toki!

Fuerza Regida — “Triston”

Fuerza Regida is coming through in this musical Friday con una fusión de cumbia y música norteña que se centra en el dolor de un amor perdido y la profunda melancolía de extrañar a alguien. Not only is this their first single of 2026 pero también un sencillo donde exploran nuevos horizontes sonoros. So cool!

Jessi Uribe, Eden Muñoz — “Te Supero”

¡Ay, ay, ay! Y wrapping it up, Colombia y México en la casa con Jessi Uribe, quien une fuerzas con Eden Muñoz en "Te Supero". Esta canción, escrita por ambos, reflexiona sobre el momento en que te das cuenta de que el amor por sí solo ya no es suficiente — eligiéndote a ti en vez. ¡Demasiado deep!

SAIKO, Tito El Bambino — “DIOS LOS BENDIGA”

¡Los Angelitos! Aterrizando de un viaje directo del 2006, SAIKO y Tito El Bambino le demuestran al mundo lo que el reggaetón de verdad really sounds like. “Bailando bendecidos” y al ritmo de unos beats de otro mundo, te sentirás que estás viajando back in time a través de una duración de 2 minutos y 33 segundos. ¡ICÓNICO!

Joaquina — “Al Romper La Burbuja 2”

Entregándonos una compilación de canciones que llega como un regalo al alma, Joaquina presenta ‘Al Romper La Burbuja 2’. En esta ampliación de álbum, Joaquina marca un nuevo capítulo compuesto por tres singles y dos canciones inéditas, en una etapa más consciente y vulnerable. So wholesome!

Oscar Maydon, J Balvin — “Poema”

Combinando la música mexicana y el pop latino en un sólo track, Oscar Maydon y J Balvin unen fuerzas en “Poema”. Este collab, llega con un ritmo etéreo que es perfecto para esos días de roadtrip o que de manera nostálgica, andes cruising por la ciudad – recorriendo aquellos rincones donde has sido feliz.

Juan Duque, Hamilton — “Botecito”

¡Un Afrobeat de ensueño! Ni siquiera es verano aún y ya tenemos el himno del summer. Uniéndose en una dupla poderosa, Juan Duque y Hamilton nos suben la nota con su nuevo single, “Botecito”. Upon first play, you’ll be HOOKED! ¿Y el video musical? ¡Imperdible!

Los Esquivel — “De Perro”

Siempre experimentando con distintos panoramas sonoros, Los Esquivel nos sorprenden una vez más en New Music Picks presentando su nuevo sencillo, “De Perro”. Este tema, retrata un estado mental post-ruptura donde la tristeza es un puente al desahogo y gaining yourself back. ¡Transforman el dolor en una fiesta!

El Malilla, Lorna, Pablito Mix — “PAPICHULO X EL MALI”

Opening a new chapter in his career, El Malilla une fuerzas con Lorna estrenando una reinterpretación contemporánea de “Papi Chulo” – uno de los temas más simbólicos del 2000. Lo más icónico de este track es que conserva la esencia del reggaetón global uniéndolo a la nueva ola del urbano mexicano. ¡De otro mundo!

Kane Rodriguez — “Sin Ti”

Kane Rodriguez does it again! Presentando “Sin Ti”, en esta ocasión estrena un banger donde retrata una despedida inevitable, marcada por la confusión, los recuerdos y la certeza de que separarse es lo mejor para ambos. Con la letra, convierte la ruptura en un proceso de reflexión, que te pondrá en tus feels llenándote de nostalgia.

Jheral — “Locura"

En este viernes musical, el artista colombiano Jheral presenta “Locura”, un tema donde combina ritmos afrobeat con elementos melódicos modernos y explora el caos emocional de un amor persistente con su narrativa. ¿Lo más lindo? Este tema refleja como un overwhelming love, te puede conducir a una introspección personal única.



