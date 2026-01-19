Descargar App
Uforia Music

Honda Stage presenta: Zhamira Zambrano

Hay artistas que nacen con la música como parte de su identidad. Para Zhamira Zambrano, cantar no es solo una carrera: es su forma de vivir, de sentir y de conectar con el mundo.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google

Honda Stage le da la bienvenida a Zhamira Zambrano, una artista latina que viene ganando cada vez más reconocimiento por su propuesta musical y su conexión con el público. Con el lanzamiento de su nuevo álbum, Zhamira ha demostrado que vive uno de los capítulos más exitosos de su carrera: canciones profundas, una conexión auténtica con su público y un talento vocal lleno de sentimiento.

PUBLICIDAD

Este gran momento creativo fue una de las muchas razones por las que Honda Stage la invitó a ser parte de su plataforma musical — celebrando artistas que están marcando el presente y el futuro de la música. .

En esta edición de Honda Stage, Zhamira nos abre las puertas a su mundo a través de BTS, y Live, esta última, una presentación de su canción “Mil Preguntas” .

BTS — Behind The Scenes

Más sobre Uforia Music

Uforia New Music Picks: Arcángel, Farruko, Manuel Turizo, Joaquina y más
3 mins

Uforia New Music Picks: Arcángel, Farruko, Manuel Turizo, Joaquina y más

Música
Bad Bunny regala su icónica cadena a Arcángel en la celebración de sus 20 años de carrera musical
1 mins

Bad Bunny regala su icónica cadena a Arcángel en la celebración de sus 20 años de carrera musical

Música
Las canciones que cumplen 20 años en 2026: los himnos latinos que marcaron una generación
3 mins

Las canciones que cumplen 20 años en 2026: los himnos latinos que marcaron una generación

Música
Armenta: el acordeón que lo llevó a los Latin GRAMMY
22:05
GRATIS

Armenta: el acordeón que lo llevó a los Latin GRAMMY

Música
Anuel AA preocupa a sus fans tras supuesta pérdida de peso
2 mins

Anuel AA preocupa a sus fans tras supuesta pérdida de peso

Música
Uforia New Music Picks: Xavi, Carín León, Beéle, Junior H, GALE y más
3 mins

Uforia New Music Picks: Xavi, Carín León, Beéle, Junior H, GALE y más

Música
Murió Gerson Leos de Banda MS: así lo despidió Walo Silva
2 mins

Murió Gerson Leos de Banda MS: así lo despidió Walo Silva

Música
Ali Stone: poesía, rock y el arte de romper las reglas | GRLPWR
15:02
GRATIS

Ali Stone: poesía, rock y el arte de romper las reglas | GRLPWR

Música
Lukas Urkijo y Renata Flores: empezar sin etiquetas y crear desde las raíces | Uforia Hype
22:06
GRATIS

Lukas Urkijo y Renata Flores: empezar sin etiquetas y crear desde las raíces | Uforia Hype

Música
Isadora: “La Isla”, su familia y la historia detrás de sus canciones
22:06
GRATIS

Isadora: “La Isla”, su familia y la historia detrás de sus canciones

Música


Para Zhamira, la música siempre ha estado presente. No hubo un punto de inicio concreto: fue un sueño que nació con ella y que la ha acompañado desde niña. Cantar, escribir y expresarse a través de la voz es parte de quién es hoy… y de quién siempre quiso ser.

Su mayor deseo como artista es claro: que su público pueda conocerla de verdad a través de sus canciones. Ser genuina es lo más importante para ella — tanto al hablar como al escribir o interpretar su música. Lo que ves y escuchas es exactamente quién es.

Su gran fuente de inspiración es su familia. En ellos encuentra el impulso, la calma y la motivación para seguir adelante. Y cuando sube al escenario, todo se transforma. Ese instante en el que conecta con el público es, para ella, el mejor sentimiento que puede existir dentro de su carrera: intenso, mágico, inolvidable.

Durante su aparición en Honda Stage descubrimos a una Zhamira auténtica, sensible y profundamente conectada con lo que hace.

Live — “Mil Preguntas”

Su paso por Honda Stage culmina sobre el escenario.

PUBLICIDAD

Zhamira interpreta “Mil Preguntas” en vivo, en una presentación íntima y llena de emoción. Su voz suena honesta, cercana y vulnerable, creando una conexión directa con el público.

Es un momento que refleja exactamente quién es: auténtica, sensible y profundamente humana.

Eso es lo que hace única a Zhamira Zambrano.

Y en esta interpretación en vivo en Honda Stage, esa verdad brilla.
Sobre Honda Stage

Honda Stage es la plataforma insignia de la marca para la música, la cultura y los talentos emergentes. Basándose en la sólida tradición de Honda de celebrar a los artistas innovadores y sus viajes de descubrimiento en la búsqueda de sus sueños, Honda Stage ofrece contenido exclusivo y experiencias en vivo donde los fans pueden profundizar en lo que inspira a estos artistas. Desde momentos decisivos hasta expresiones únicas de la moda, la danza y la cultura musical, Honda Stage muestra su creatividad, pasión y empuje para triunfar.

Relacionados:
Uforia Music

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX