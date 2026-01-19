Uforia Music Honda Stage presenta: Zhamira Zambrano Hay artistas que nacen con la música como parte de su identidad. Para Zhamira Zambrano, cantar no es solo una carrera: es su forma de vivir, de sentir y de conectar con el mundo.

Honda Stage le da la bienvenida a Zhamira Zambrano, una artista latina que viene ganando cada vez más reconocimiento por su propuesta musical y su conexión con el público. Con el lanzamiento de su nuevo álbum, Zhamira ha demostrado que vive uno de los capítulos más exitosos de su carrera: canciones profundas, una conexión auténtica con su público y un talento vocal lleno de sentimiento.

Este gran momento creativo fue una de las muchas razones por las que Honda Stage la invitó a ser parte de su plataforma musical — celebrando artistas que están marcando el presente y el futuro de la música. .

En esta edición de Honda Stage, Zhamira nos abre las puertas a su mundo a través de BTS, y Live, esta última, una presentación de su canción “Mil Preguntas” .

BTS — Behind The Scenes



Para Zhamira, la música siempre ha estado presente. No hubo un punto de inicio concreto: fue un sueño que nació con ella y que la ha acompañado desde niña. Cantar, escribir y expresarse a través de la voz es parte de quién es hoy… y de quién siempre quiso ser.

Su mayor deseo como artista es claro: que su público pueda conocerla de verdad a través de sus canciones. Ser genuina es lo más importante para ella — tanto al hablar como al escribir o interpretar su música. Lo que ves y escuchas es exactamente quién es.

Su gran fuente de inspiración es su familia. En ellos encuentra el impulso, la calma y la motivación para seguir adelante. Y cuando sube al escenario, todo se transforma. Ese instante en el que conecta con el público es, para ella, el mejor sentimiento que puede existir dentro de su carrera: intenso, mágico, inolvidable.

Durante su aparición en Honda Stage descubrimos a una Zhamira auténtica, sensible y profundamente conectada con lo que hace.

Live — “Mil Preguntas”

Su paso por Honda Stage culmina sobre el escenario.

Zhamira interpreta “Mil Preguntas” en vivo, en una presentación íntima y llena de emoción. Su voz suena honesta, cercana y vulnerable, creando una conexión directa con el público.

Es un momento que refleja exactamente quién es: auténtica, sensible y profundamente humana.

Eso es lo que hace única a Zhamira Zambrano.

Y en esta interpretación en vivo en Honda Stage, esa verdad brilla.

