Uforia Music Conoce las hosts de Premio Lo Nuestro 2026: Las voces detrás de la noche más grande de la música latina La 38ª edición de Premio Lo Nuestro promete ser una celebración inolvidable y no solo por las nominaciones y presentaciones, sino también por las figuras que estarán al frente como anfitrionas de la gala.

El próximo 19 de febrero de 2026, desde el Kaseya Center en Miami, tres mujeres de gran trayectoria se encargarán de conducir una de las noches más esperadas para la música latina.

PUBLICIDAD

Thalía: ícono musical y presencia internacional

Una de las artistas latinas más reconocidas globalmente, Thalía, regresa a Premio Lo Nuestro como coanfitriona por cuarta vez. Con una carrera que abarca décadas, múltiples éxitos en las listas y una enorme influencia en la cultura pop, Thalía aporta una mezcla de elegancia, carisma y conocimiento artístico al escenario. Su presencia en este evento refuerza su papel como figura clave de la música en español.

Clarissa Molina: talento multifacético frente al público

Desde la conducción televisiva hasta el podcasting, Clarissa Molina ha construido una carrera diversa y dinámica. Reconocida por su labor en programas de entretenimiento y premiada con un Emmy, Molina regresa a Premio Lo Nuestro tras haber participado en ediciones anteriores, aportando su energía y estilo únicos. Su experiencia en escenarios grandes y su conexión con el público la convierten en una anfitriona ideal para este gran espectáculo musical.

Nadia Ferreira: elegancia y presencia internacional

Representando el mundo del modelaje y el entretenimiento, Nadia Ferreira se une a esta conducción con una mezcla de sofisticación y carisma. Conocida internacionalmente por su paso en concursos de belleza y su trabajo como empresaria y embajadora de marcas, Ferreira añade una perspectiva fresca y elegante al grupo de presentadoras. Su papel reafirma la diversidad de talentos que convergen en Premio Lo Nuestro.

PUBLICIDAD

Fecha y transmisión del evento

La ceremonia de Premio Lo Nuestro se llevará a cabo el jueves 19 de febrero de 2026, comenzando a las 7P/6C (hora del Este/Centro), y será transmitida por Univision, UNIMÁS, Galavisión y en streaming por ViX.

Este trío de presentadoras no solo guía la velada, sino que también representa distintas facetas del entretenimiento latino: música, televisión, moda y cultura popular. Con su mezcla de experiencia, talento y personalidad, están listas para hacer de esta entrega de premios un momento histórico para los fanáticos.