Uforia Music Uforia New Music Picks: J Balvin, Ryan Castro, Yami Safdie, Piso 21, Tokischa, Pablo Alborán y más Disfruta de tu weekend escuchando los hottest releases de la semana. Antes de continuar, te invitamos a escuchar nuestro Uforia New Music Playlist aquí.

Tokischa, Ezzy R — “Tu No Ere De Na”

¡Pasen el mangú porque República Dominicana está en la casa! En esta ocasión, Tokischa une fuerzas con el también dominicano Ezzy R en “TU NO ERE DE NA”. A través de un dembow explosivo reafirma su conexión directa con la cultura que la formó. ¡Puro fuego!

Piso 21, Yami Safdie — “Te Elijo”

Para los románticos, Piso 21 se une con una de mis favoritas: Yami Safdie. Presentando “Te Elijo”, esta colaboración nos lleva directo a cloud 9 entregándonos una vibra mágica para el fin de semana. ¿Qué les parece?

Kobi Cantillo, Noreh, Erick Brian — “Primer Amor”

Y ahora, KOBI CANTILLO lanza “Primer Amor”, junto a Noreh y Erick Brian. Estos talentosos chicos light up our Friday con un tema pop nostálgico inspirado en el amor, los finales felices y la necesidad de poner los sentimientos en palabras. ¡Amamos!

BRRAY — “Ca$hi”

Inaugurando un nuevo capítulo en su carrera, el icónico artista puertorriqueño presenta “Ca$hi” — un tema donde reafirma su regreso al Trap y al R&B. Utilizando la percusión cruda impulsada por 808s, BRRAY creates a magnetic tension entre la esencia callejera y una ambición sonora más elevada. A banger!

Pablo Alborán — “Algo De Mí”

Cerrando February with a BANG, Pablo Alborán estrena “Algo De Mí”, un tema pop impulsado por una vibrante producción y un estribillo que te llega al alma. Con este sencillo, el malagueño abre una nueva etapa sonora marcada por la energía y la celebración. ¿Lo más cool? El tema está producido junto al artista D3llano, elevando la producción con influencias refrescantes.

Ryan Castro, J Balvin, DJ Snake — “TONTO”

¡Esta dupla no se detiene por nada… y Godzilla tampoco! Estrenando un collab con mucho flow y ternura — Ryan Castro, J Balvin y DJ Snake, presentan “TONTO”. Con un intro de Río, el hijo de J Balvin y Valentina Ferrer, the song moves con cadencia melódica medida al ritmo de J Balvin mientras Ryan Castro aporta un tono más callejero. On repeat!

Majo Aguilar —"Así Fue"

En este viernes musical, Majo le rinde homenaje al legendario compositor Juan Gabriel en su nuevo tema: “Así Fue”. Mientras le imprime su característico sonido de mariachi moderno, Majo explora el peso emocional del amor perdido y la naturaleza agridulce de la aceptación. We can’t get enough of it!

Matisse — “El Ayer (Álbum)”

Entregándonos musiquita para el corazón, Melissa, Pablo y Román estrenan su nuevo álbum: “El Ayer” en este viernes de New Music Picks. Con cada canción del álbum, el trío transmite una mezcla única de emoción y honestidad que conecta de inmediato con el público. A must listen!

Kei Linch — “La Nena Tiene Una Estrella (EP)”

Esta nena TIENE UNA ESTRELLA indeed y en esta ocasión nos lo confirma, sumergiéndonos en su talento con su nuevo EP. Dándonos lo mejor de producción cinematográfica y texturas electrónicas que alternan tensión y liberación, Kei Linch proves to us porque sus canciones forman parte del mañana.

Fronti — “El Viejo Yo”

Puerto Rico in the house! En esta edición, Fronti presenta su nuevo sencillo titulado “El Viejo Yo”, el primer capítulo de una serie de siete que darán forma a su próxima producción discográfica. Reflexionando sobre su pasado, la calle y sus códigos — Fronti nos deja saber que he’s just getting started. ¡Demasiado conceptual!

Kris R, ROA — “Pasión y S*xo”

Si buscabas un temita de trap este fin de semana, ROA y Kris R got you covered con “Pasión y S*xo”. This song marca el próximo adelanto de su mixtape EL TRAP DE KOLOMBIA, uniendo a Colombia y Puerto Rico en una producción oscura e hipnótica. ¡Melodía, calle y vulnerabilidad cruda en una sola canción!



