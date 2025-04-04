¿Karol G está embarazada?: respuesta de Feid avivaría rumores

Video Karol G y Feid se van de fiesta tras ganar en los Latin GRAMMY: hubo beso y más

Los rumores sobre un supuesto embarazo de Karol G se avivaron luego de que su novio Feid fuera cuestionado sobre el tema durante su estancia en Barcelona.

El paparazzo Jordi Martin preguntó al reguetonero sobre los crecientes rumores de estar esperando a su primer hijo junto a la intérprete de ‘TQG’, quien se encuentra ‘desaparecida’ de la vida pública desde febrero pasado.

PUBLICIDAD

“Queremos saber si Karol G está embarazada”, le preguntó el colaborador de El Gordo y La Flaca durante el ‘Coffe Party’ que organizó en Barcelona el 3 de abril.

“¿Usted que cree?”, respondió él. “Yo no lo sé, Feid”, replicó de inmediato el paparazzo, a lo que el intérprete de ‘Brickell’ señaló tajante: “Yo tampoco sé más” mientras se retiraba del lugar.

“Si no estuviera embarazada (Karol G), yo entiendo que hoy Feid me hubiera dicho: ‘Jordi, te equivocas’”, alegó el reportero, haciendo énfasis en que el colombiano no confirmó ni desmintió la información como en pasadas ocasiones.

Los rumores sobre un supuesto embarazo

De acuerdo con Jordi Martin, los rumores del supuesto embarazo de Karol G comenzaron “hace unas semanas” en Colombia, luego de que su hermana señalara que la ganadora de varios Grammy debía “descansar”.

“Canceló. Declinó la invitación de Karol G a varios eventos. La hermana dijo que Karol no podía acudir ya que necesitaba descansar. ¿Descansar por qué? Karol finalizó su tour hace varios meses y ha tenido un descanso. Incluso, se ha ido a la Polinesia francesa con Feid, donde se especuló que se podrían haber casado”, dijo.