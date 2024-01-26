Uforia #NewMusicPicks: Peso Pluma, Christian Nodal, Blessd, Feid, Piso 21, Edén Muñoz y más lanzan música nueva

La Intención - Christian Nodal, Peso Pluma

Christian Nodal y Peso Pluma colaboran por primera vez en un corrido tumbado de desamor. El tema fue escrito por Noda, quien por primera vez lanza una canción en este género musical, y Peso Pluma,(quien escribió sus propios versos. El toque añadido fue por la banda de Peso Pluma que los acompañó en este tema. La nueva canción irá acompañada de un nuevo vídeo, que se grabó en Los Ángeles.

Blessd - Si Sabe Ferxxo (álbum)

Con “SI SABE” el artista colombiano nos presenta su visión amplia y vanguardista del sonido urbano global. Blessd se compromete en este disco a llevarnos por su propio universo musical demostrando su propuesta como artista y conocimiento sobre el género. Dentro de este trabajo musical podremos descubrir la gran cantidad de influencias, sonidos y colaboraciones inmersas en lo que sin lugar a duda evidencian la evolución de un artista dentro de industria. Se trata de un disco conceptual de 14 canciones que expone la versatilidad que tiene Blessd como artista al juntarse con algunos de los exponentes más importantes del género entre las que se destacan: Feid, Peso Pluma, Ryan Castro, Bryant Myers, entre otros.

Bacilos - Anoche

La música de Bacilos ha trascendido de generación en generación alrededor del mundo, ahora empiezan este 2024 con el estreno del primer sencillo titulado “Anoche” que será parte de una nueva producción discográfica en la que están trabajando. El videoclip fue producido en el legendario Studio C de Criteria en Miami y filmado en su totalidad utilizando cuatro iPhone 15 Max Pro.

Awitado - León Leiden, DannyLux

Esta canción sierreño/sad no solo muestra la perfecta sinergia vocal y lírica entre León y DannyLux, sino que también combina magistralmente los elementos del pop y el R&B, capturando la esencia del estilo distintivo de León junto con los sonidos tradicionales del sierreño. "Awitado" se sumerge profundamente en los territorios del desamor, abordando el profundo duelo experimentado en los primeros meses posteriores a la ruptura. La canción entrelaza maravillosamente las expresiones conmovedoras de León Leiden con requintos y bajoloches, creando una experiencia sonora que resuena con autenticidad y emoción.

Faldas y Gistros - Justin Quiles, Anitta, Lenny Tavárez

Justin Quiles lanza su nueva canción "Faldas y Gistros", en colaboración con Anitta y Lenny Tavarez. La canción es una explosión de "perreo" con un ritmo contagioso, fresco y divertido. En esta, el productor Dimelo Flow logra resaltar las destrezas de estas tres estrellas, fusionando con maestría la sensualidad de Anitta con la fórmula ganadora que Justin y Lenny han pulido a lo largo de los años. La combinación de talento, amistad y experiencia asegura que este tema se posicione como un hit entre los amantes de la música urbana.

Bandido - Piso 21, Edén Muñoz

El año arranca y con él, Piso 21 retoma la música para sus fans, en esta ocasión de la mano del legendario cantautor y productor mexicano Edén Muñoz. Con un track inédito, Los Muchachos nos presentan una propuesta sonora de banda que habla del desamor. En este mismo, Piso 21 y Edén nos ofrecen una letra que reconoce la culpa al descuidar a su pareja y por esa razón el haber perdido un gran amor, ahora no hay más remedio que olvidarla y "beber" su recuerdo. El video se presentará en formato de Lyric video y es una carta de amor hacia México, en donde podemos ver a los artistas disfrutar de uno de los lugares más entrañables en la cultura de la capital mexicana: Xochimilco.

Luna Azul - Majo Aguilar, Santa Fe Klan

A unos días del lanzamiento de su álbum, Majo Aguilar sorprende con una explosiva colaboración junto al reconocido rapero mexicano Santa Fe Klan. Un sencillo que fusiona diversos sonidos de música mexicana con toques urbanos. "Luna Azul" es un viaje lleno de desamor y dolor después de una ruptura, expresado con una intensidad que resuena profundamente ya que ninguna de las partes puede olvidar ese amor, y solo queda el recuerdo.

La Mexicana - Ramón Vega, Lasso

Luego del lanzamiento de su álbum debut “PA TI :)”, Ramón Vega regresa uniendo fuerzas con Lasso para el lanzamiento de su nuevo tema “La Mexicana”, una balada pop que expresa todo lo relacionado con el arrepentimiento, la pérdida y el desamor. Los artistas se aventuran en una noche llena de bebida y fiesta con la esperanza de dejar de pensar en un antiguo amante; sin embargo, pronto se dan cuenta de que salir con una mujer mexicana es una experiencia inolvidable.

La Joia - Bad Gyal (álbum)

‘LA JOIA’ es un proyecto que personifica su esencia artística y marca su esfuerzo más ambicioso hasta la fecha. Este álbum fue inspirado por el mundo de las piedras preciosas y Bad Gyal crea un universo artístico e distintivo que refleja las emociones encarnadas por la joya. Bad Gyal se retrata a sí misma como una mujer formidable que navega por un paisaje futurista enriquecido con referencias al año 2000. Este álbum presenta colaboraciones con Anitta, Myke Towers, Quevedo, Tokischa, Young Miko, entre otros.

Qué Vuelva - Kany García x Carla Morrison

Que Vuelva no solo promete un deleite musical para la fanaticada de ambas artistas, sino también fomenta la unión entre culturas a través de la música. El tema, no solo es una fusión de estilos, sino un símbolo de la diversidad y de cómo las colaboraciones enriquecen la escena musical actual. Esta canción formará parte del próximo álbum de Kany García, el cual promete brindar a sus seguidores una experiencia única.

Contravía - Alessandra Aguirre

Alessandra Aguirre, el nuevo rostro de la música pop latina, está lista para encender la escena musical con su nuevo sencillo, "Contravía" Con tres éxitos previamente lanzados, esta sensación de la música latina esta generando un gran impacto en la industria musical. La cantautora peruana presenta un himno de desamor que comienza con un ritmo suave, desarrollándose gradualmente en un viaje rítmico con letras cautivadoras que seguramente harán que todos canten.

Uforia Goes K-Pop

CIX - 0 or 1 (álbum)

CIX regresa con su primer álbum sencillo, 0 or 1. Este single llega ocho meses después del lanzamiento de su EP, 'OK' Episode 2: I'm OK, el final de la serie 'OK' del grupo. Con este álbum sencillo, CIX pretende mostrar un lado diferente de sí mismos a FIX (el nombre para sus fans) sin alejarse de lo que les hace únicos. El productor KZ volvió a participar en la composición y los arreglos de esta canción, después de haber trabajado con CIX en el pasado para su primer álbum de estudio, OK Prologue: Be OK.

