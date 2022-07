Bad Bunny habla del reggaetón y descarta cantar en inglés

“ El reggaetón es un género que viene de la calle, del underground, de la gente pobre que no tuvo opciones… no lo digo de forma despectiva. Gente que salió de la cárcel, o vendían estupefacientes, y al final vio una luz en ese género del reggaetón. A mí no me molesta, que digan lo que quieran, hay un mundo entero bailando las canciones, disfrutando de la vida sin prejuicios”, aseguró el intérprete de ‘El Efecto’.