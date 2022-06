🎶 Christian Nodal critica la música de Bad Bunny

Continuó diciendo: “Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejad*s y decir estupidec*s hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el c*lo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo”, dijo Nodal refiriéndose a la canción “Safaera”.