Uforia #NewMusicPicks: Bad Bunny, Sofía Reyes, Justin Quiles, Yng Lvcas, Tomas Ballardo lanzan música nueva

We will always be “In The Mood”, to listen to this album! La idol surcoreana, Whee In, finalmente lanza su primer disco. Compuesto de 11 temas, este disco es la continuación de su identity series que comenzó en el inicio del 2022 y se trata de demostrar the natural human form that lies beyond. Contando con la participación de HWASA y HAON, este disco es uno que no te puedes perder.