Jennifer López, Bad Bunny y más: de los escenarios a las pasarelas de moda internacional

El intérprete de ‘Un Verano Sin Tí’, no solo ha incursionado con su música fusionando otros ritmos musicales diferentes al Trap, sino también por su particular sentido de la moda, pues ha demostrado que no tiene problemas para vestir prendas femeninas. En las imágenes, el artista lleva un vestido rosa con sandalias de tacón y medias, mientras saca músculo con sus brazos en alto.