J Balvin, Bad Bunny y otros famosos rompen estereotipos de género

El exintegrante de One Direction, siempre se ha destacado por su particular estilo. El cantante mezcla ropa de mujer y de hombre, como una expresión de su personalidad, Harry asegura que no pretende parecer más interesante, sino que quiere mostrar que la moda no tiene que ver con el género: “Quiero que las cosas se vean de cierta manera. No porque me haga ver gay, o me parezca heterosexual, o me haga parecer bisexual, sino porque creo que se ve genial", explicó.