🎶 Del reggaetón a la Bachata: los artistas que incursionan en este género

El intérprete de ‘La Bachata’ ha dicho que se identifica con el género musical desde niño. Con la idea de mantenerse “fresco” y tener una propuesta diferente a la acostumbrada, Manuel incorporó a su próximo disco llamado ‘2000′, este nuevo éxito: “Hay gente que no me referencia en el género de la bachata, pero pues mira que se asocia mucho con lo que yo he hecho siempre, porque la bachata es muy sentimental y a mí me denominan como ‘El sentimental’. Es un género musical que, a pesar de ser muy sentimental, es muy bailable y cuenta con energías muy altas”.