28 datos de Elena Rose que no conocías

21. ‘Sandunga’, su primer sencillo como cantante, fue un tema que Elena no quería que saliera. Lo había escrito para Shakira, pero por vueltas de la vida no se dió.

22. El nombre ROSE en su nombre artístico, es para honrar a su mamá, hermana y abuela, honrando el linaje de mujeres.

23. Ha recibido llamadas de artistas muy famosos, pero la de Pharrel Williams ha sido la que más le ha emocionado.

24. Sebastián Yatra fue el primer artista en invitarla a hacer una colaboración. Escribieron juntos ‘Quererte Bonito’ y el colombiano le dijo que la cantaran juntos.

25. Cuando vivía en Puerto Rico conoció el reggaetón, y su mamá no la dejaba escucharlo, lo hacía a escondidas.