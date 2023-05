Uforia #NewMusicPicks: Bad Bunny, Feid, Juanes, Lupita Infante llegan al viernes con música nueva

This EP is a DREAM come TRUE! Nuevamente el grupo en ascenso de K-pop, VERIVERY sorprende con su un nuevo mini álbum titulado, “Liminality- EP. Dreams”. Con 5 temas, este proyecto is all about dreams y demuestra como todos debemos de perseguir nuestros sueños. Making us melt with their dreamy vocals and catch beats, le damos un 10 de 10. Check it out.