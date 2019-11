PG&E confirma reembolsos por 90 millones de dólares para afectados por apagones masivos en California

PG&E, en la mira del gobernador

Durante los apagones preventivos de octubre el gobernador de California no quitó el dedo del renglón en sus señalamientos contra PG&E. "No estaríamos aquí si no fuera por los años y años de avaricia y malas administraciones de la empresa de servicios públicos más grande del estado de California, PG&E", repitió el gobernador en varias ocasiones durante sus ruedas de prensa.

En medio de la emergencia provocada por el incendio Kincade en el norte de California, Newsom también ordenó una investigación a fondo sobre los apagones masivos de las últimas semanas. “Esta no puede ser la nueva normalidad y no me creo las excusas de PG&E. No puede llevar décadas arreglar esta situación. Sus días de malas administraciones están contados”, remató el gobernador a través de su cuenta de Twitter.