PG&E acepta compensar a clientes afectados por los apagones masivos ante presión del gobernador de California

Si bien el mandatario no ofreció detalles del acuerdo, la compensación exigida por Newsom le podría costar a PG&E más de $100 millones de dólares dependiendo de la cifra exacta de comercios afectados. La compañía de electricidad, por cierto, no ha salido del proceso de bancarrota que comenzó desde el pasado mes de enero.

PG&E, en la mira del gobernador

Desde que comenzaron los apagones preventivos el gobernador de California no ha quitado el dedo del renglón en sus señalamientos contra PG&E. "No estaríamos aquí si no fuera por los años y años de avaricia y malas administraciones de la empresa de servicios públicos más grande del estado de California, PG&E", ha sido el repetitivo mensaje de Newsom en sus ruedas de prensa.

En medio de la emergencia, Newsom también ordenó una investigación a fondo sobre los apagones masivos de las últimas semanas. “Esta no puede ser la nueva normalidad y no me creo las excusas de PG&E. No puede llevar décadas arreglar esta situación. Sus días de malas administraciones están contados”, remató el gobernador a través de su cuenta de Twitter.