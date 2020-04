¿No has recibido tu cheque por coronavirus? Haber usado un preparador de impuestos podría ser la razón

Si intentabas revisar el estatus de tu ayuda federal por coronavirus y en la página web del Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) te apareció el error “Payment Status Not Available”, no estás solo. En las redes sociales miles de personas se han quejado de que no tuvieron acceso a los datos sobre su cheque de estimulo ni a la opción para actualizar su información bancaria.