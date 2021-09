IRS reporta retraso en pagos del Crédito Tributario por Hijo para septiembre: esto es lo que debes saber

“Estamos al tanto de casos en los que algunos individuos no han recibido aún sus pagos de septiembre, aún cuando sí recibieron los de julio y agosto. Posiblemente estos individuos no puedan recibir una actualización de su estado en el portal del IRS.gov. El IRS está revisando esta situación y compartiremos más información tan pronto como no sea posible”, dijo la agencia a través de un comunicado.