Guía completa: cómo solicitar seguro de desempleo en California por la pandemia de coronavirus

Algunos californianos que han perdido horas de trabajo o han sido despedidos pueden acceder a beneficios, los cuales incluyen el desempleo.

Los beneficios no son solo para las personas que han sido despedidas, sino también para aquellos que cuidan a familiares enfermos o mayores, los que se encuentran enfermos y en cuarentena, y los trabajadores cuyas horas se han reducido. Además, el presidente Donald Trump firmó un paquete de alivio del coronavirus de 2,000 millones de dólares que extiende el seguro del desempleo a contratistas, trabajadores independientes y socios conductores que usan sus automóviles para laborar.

El gobernador Gavin Newsom emitió una orden ejecutiva el 12 de marzo que establece que el Departamento para el Desarrollo de Empleo de California (EDD, por sus siglas en inglés) cederá el periodo de espera de una semana para las personas desempleadas o discapacitadas debido al coronavirus.

"Ciertamente, estamos viendo una demanda sin precedentes de estos beneficios, un golpe repentino de demanda, como se puede imaginar", dijo Loree Levy, portavoz del EDD. "Entonces, hemos empleado la mayor ayuda posible para simplificar el procesamiento de estas solicitudes de reclamo".

El personal del EDD está trabajando horas extras, planea contratar más empleados y tratar soluciones creativas para ayudar a procesar el alto número de solicitudes de reclamo”, de acuerdo a Levy.

El pasado 10 de abril, el gobernador Newsom ordenó a la agencia del desempleo que mantuviera las líneas telefónicas abiertas hasta al menos las 5:00 pm. El EDD extendió su horario de centro de llamadas de 8:00 am a 5:00 pm a partir del 20 de abril.

Cómo solicitar el desempleo en California



Los californianos que han perdido horas del trabajo o han sido despedidos debido al nuevo coronavirus pueden solicitar beneficios a través del EDD del estado. Las políticas específicas instituidas como resultado del coronavirus se pueden leer aquí. El departamento proporciona a los trabajadores y aquellos que cuidan a familiares enfermos o ancianos varias opciones para cobrar el pago.

Los californianos que se encuentran enfermos y en cuarentena y que no pueden trabajar como resultado del virus pueden presentar un reclamo de seguro por discapacidad en línea.

Si no puede trabajar porque está cuidando a un familiar enfermo con covid-19, puede presentar presentar una solicitud del permiso familiar pagado, donde su estado migratorio no es impedimento a recibir este beneficio.

Aquellos que hayan perdido horas de su trabajo o hayan sido despedidos del trabajo debido al cierre de operaciones de su empleador, pueden presentar un reclamo de seguro de desempleo.

Por lo general, el EDD tarda tres semanas en procesar un reclamo y emitir un pago, pero Levy dijo que este plazo está cambiando a diario. EDD planea mantener a los californianos informados a medida que la situación evoluciona.

El EDD alienta a los californianos a consultar la página de recursos de coronavirus para conocer los desarrollos.

Requisitos generales de elegibilidad para California



Al solicitar el seguro del desempleo, debe haber ganado un cierto porcentaje salarial para establecer un reclamo, además de caer en una de las siguientes categorías:

Tener un seguro social válido

Total o parcialmente desempleado

Desempleado sin tener la culpa

Físicamente capaz de trabajar

Disponible para trabajar

Listo y dispuesto a aceptar el trabajo de inmediato

Buscando trabajo activamente

Además, según el EDD, debe cumplir continuamente con los requisitos de elegibilidad, lo que significa que semanalmente debe probar los puntos anteriores.

El gobierno federal está permitiendo nuevas opciones para que los estados modifiquen sus leyes para proporcionar beneficios de seguro del desempleo relacionados con el coronavirus. Por ejemplo, la ley federal ahora permite a los estados pagar beneficios donde:

Un empleador cesa temporalmente las operaciones debido al covid-19, evitando que los empleados vengan a trabajar.

Un individuo es puesto en cuarentena por estar enfermo con la expectativa de regresar al trabajo después de que termine la cuarentena.

Un individuo deja el empleo debido a un riesgo de exposición o infección o para cuidar a un miembro de la familia.

Además, la ley federal no exige que un empleado renuncie para recibir beneficios debido al impacto del coronavirus.

En un esfuerzo por responder las preguntas lo más directamente posible, la secretaria de Trabajo de California, Julie Su, realizó un enlace de Facebook en vivo el pasado 14 de abril.

Preguntas frecuentes sobre el desempleo

¿Qué beneficios están disponibles si estoy sujeto a cuarentena, no estoy enfermo y no soy elegible para un reclamo de seguro de incapacidad?

El EDD alienta a las personas a solicitar beneficios de UI si está desempleado, lo que incluye razones tales como:

Horas reducidas debido a la cuarentena.

Separado de su empleador durante la cuarentena.

Sujeto a cuarentena requerida por un profesional médico u oficial de salud estatal o local.

Si es elegible, el EDD dice que procesa y emite pagos dentro de unas pocas semanas después de recibir un reclamo, aunque muchos han informado demoras. Además, un representante del departamento puede que tenga que llamarlo para recopilar más detalles.

¿Puedo presentar una solicitud de desempleo si soy contratista independiente o un socio conductor que utiliza su automóvil para laborar?

En ciertos casos, puede ser elegible si cumple con los siguientes requisitos:

Usted eligió contribuir a la cobertura electiva de desempleo y las contribuciones pagadas para ser considerado potencialmente elegible para los beneficios.

Su empleador anterior hizo contribuciones en su nombre durante los últimos cinco a 18 meses.

Es posible que haya sido clasificado erróneamente como un contratista independiente en lugar de un empleado.

Cuando presente su reclamo de desempleo, se le pedirá su último empleador.

Si es dueño de su negocio o trabaja por cuenta propia, debe figurar como su último empleador. Si es un contratista independiente, debe figurar como su último empleador. Si cree que está clasificado erróneamente como un contratista independiente en lugar de un empleado, debe enumerar el negocio con el que contrató como su último empleador. Asegúrese de incluir:



El nombre del empleador, número de teléfono y dirección.

Tipo de trabajo realizado.

Fechas trabajadas.

Su salario bruto y cómo le pagaron (por ejemplo, por hora o por semana).

Si usted es un socio conductor, debe incluir el nombre de la empresa para la cual es conductor como su último empleador.

¿Todavía puedo calificar para beneficios de desempleo si mi aviso de del EDD muestra que tengo $0 dólares en beneficios disponibles?

Un aviso por correo que muestra un beneficio de $0 dólares puede significar que el departamento no tiene registros de salarios informados por un empleador, o que necesitan verificar su identidad para los salarios que le pertenecen. Los empleadores pagan una contribución al Fondo Fiduciario del Seguro de Desempleo del estado por cada empleado que tienen en su nómina. Esto paga los beneficios de desempleo: los trabajadores no contribuyen a la IU.

Si solicitó el desempleo y recibió un aviso de adjudicación con $0 dólares de beneficios disponibles, podría deberse a uno de los siguientes:

Si el departamento no puede verificar su identidad, se le enviará por correo una solicitud para verificar su identidad. Tiene 10 días desde la fecha que se le envió el correo para enviar dos formas de documentos de identidad de la lista de documentos aceptables para la verificación de identidad. Después de verificar, el departamento señala que recibirá un nuevo aviso que le informará qué registros de salarios muestran para los pagos de beneficios semanales si cumple con los otros requisitos de elegibilidad.

Si su empleador lo clasificó erróneamente como un contratista independiente en lugar de un empleado o su información salarial podría haber cambiado sin darse cuenta cuando su empleador brindó su información al EDD. Si cree que el registro del departamento es incorrecto, siga las instrucciones en el aviso para responder. El departamento ha dicho que harán un seguimiento con las personas y el empleador para obtener detalles y tomar una determinación, que puede incluir sus formas W-2, el formulario de impuestos 1099 o un recibo de sueldo.

Si trabaja por cuenta propia o es un contratista independiente y no ha pagado contribuciones al Fondo Fiduciario del Seguro de Desempleo del estado. Como parte de la Ley CARES federal, el nuevo programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) ayuda a los californianos desempleados que generalmente no son elegibles para beneficios estatales regulares de desempleo y están desempleados o no prestan servicios por razones directamente relacionadas con la pandemia covid-19, incluidos los negocios propietarios.

Visite la página de Asistencia de Desempleo Pandémico para obtener actualizaciones e información sobre la elegibilidad y cuándo presentar la solicitud.

¿Calificaría para los beneficios si elijo quedarme en casa del trabajo debido a tener condiciones de salud que me ponen en alto riesgo a contraer el virus?

Puede ser elegible para los beneficios si elige quedarse en casa. Una vez que presente su reclamo, el departamento se comunicará con usted si necesita más información.

¿Calificaría para los beneficios si la escuela de mi hijo se cierra y tengo que faltar al trabajo para cuidar a ese hijo que no está enfermo?

Puede ser elegible para beneficios de desempleo. El EDD ha dicho que los representantes determinarán la elegibilidad caso por caso al programar en una entrevista telefónica. Por ejemplo, puede ser elegible para beneficios de desempleo si su empleador le ha permitido trabajar menos de tiempo completo para poder cuidar a sus hijos.

En tales casos, puede ser elegible para beneficios reducidos basados en el monto de sus ganancias semanales, siempre que cumpla con todos los demás requisitos de elegibilidad. El departamento se comunicará con usted y su empleador para obtener información para determinar si es o no elegible.

¿Puedo cobrar beneficios si la escuela de mi hijo cierra y tengo que quedarme en casa para cuidar a mi hijo si actualmente no estoy empleado o si tuve que dejar el trabajo debido a mis necesidades de cuidado infantil?

Puede ser elegible para beneficios de desempleo. Un representante del EDD determinará la elegibilidad caso por caso al programar una entrevista telefónica con usted.

¿Hay beneficios disponibles si mi empleador reduce mis horas o cierra por completo debido a los impactos del coronavirus?

Si su empleador redujo sus horas o cierra por completo debido al covid-19, le recomendamos que presente un reclamo. El desempleo proporciona un reemplazo parcial del salario a los trabajadores que pierden su trabajo o reducen sus horas, sin culpa propia.

Los trabajadores que están desempleados temporalmente debido al coronavirus y se espera que regresen a trabajar con su empleador en unas pocas semanas no están obligados a buscar trabajo activamente cada semana. Sin embargo, deben permanecer capaces, disponibles y listos para trabajar durante su desempleo por cada semana de beneficios reclamados y cumplir con todos los demás criterios de elegibilidad.

¿Cuánto puedo cobrar en beneficios con un reclamo de seguro del desempleo?

Las personas elegibles pueden recibir beneficios que van desde $ 40 hasta $450 dólares por semana. Dependiendo de la adjudicación máxima para su reclamo de desempleo y los montos de sus beneficios semanales pagados, el número de semanas que potencialmente puede recibir pagos de beneficios varía de 13 a 26 semanas.

Los pagos podrían extenderse a una mayor duración si realiza algún trabajo o si recibe otros ingresos deducibles durante el curso de un reclamo, y recibe beneficios de desempleo reducidos como resultado durante esas semanas.

Puede usar la calculadora del seguro de desempleo para ayudar a estimar el monto potencial de su beneficio semanal.

¿Puedo seguir recibiendo beneficios de desempleo si puedo trabajar de forma remota desde casa?

Trabajar sus horas normales completas de forma remota no lo calificaría para los beneficios. Sin embargo, podría obtener algunos beneficios si su número habitual de horas de trabajo se reduce sin culpa propia.

Los primeros $25 dólares o 25% de su salario, el monto que sea mayor, no se cuentan como salarios ganados y no se deducirán del monto de su beneficio semanal. Por ejemplo, si ganara $100 dólares en una semana, el departamento no contaría $25 dólares como salario y solo reduciría $75 dólares del monto de su beneficio semanal.

Para alguien que tiene un monto de beneficio semanal de $450 dólares, se le pagará un monto reducido de $375 dólares.

¿Puedo cobrar beneficios por discapacidad y desempleo al mismo tiempo?

Tiene derecho a solicitar y presentar un reclamo de beneficios por desempleo y discapacidad al mismo tiempo, pero solo puede cobrar pagos bajo un programa de beneficios a la vez.

El EDD alienta a las personas a presentar un reclamo bajo un programa en función de sus circunstancias o presentarlo bajo ambos programas si no está seguro de cuál es el más apropiado. El departamento ha dicho que revisarán los hechos y determinarán la elegibilidad para el programa apropiado.

¿Puedo comenzar a cobrar los beneficios por discapacidad y luego pasar a un reclamo de desempleo si las operaciones de mi lugar de trabajo continúan siendo afectadas por una desaceleración o un cierre?

Sí. Si su empleador cierra o reduce las horas de los trabajadores mientras está en su reclamo por discapacidad, puede solicitar beneficios de desempleo en ese momento. El EDD dijo que ayudarán a determinar el inicio de su reclamo de desempleo siempre que cumpla con todos los demás requisitos de elegibilidad.

¿Puedo comenzar a cobrar beneficios de desempleo porque me despidieron o me redujeron las horas de trabajo y luego cambiar a un reclamo por discapacidad si me enfermo?

Sí. Si se enferma mientras está sin trabajo, puede solicitar un reclamo por discapacidad, que puede proporcionar un monto de beneficio más alto si es elegible. Se requiere una certificación médica para corroborar su enfermedad.

Si lo aprueban para un reclamo de seguro de incapacidad, su reclamo de desempleo será suspendido. Si se recupera pero permanece desempleado, puede regresar al resto de sus beneficios siempre que permanezca sin trabajo y sea elegible. Deberá volver a presentar una solicitud para reabrir su reclamo de desempleo.

¿Puedo comenzar a cobrar los beneficios de desempleo porque me despidieron o me redujeron mis horas de trabajo y luego cambiarme a un reclamo de licencia familiar pagada si tengo que cuidar a un familiar que está enfermo?

Sí. Si tiene un familiar que se enferma mientras está sin trabajo, puede solicitar un reclamo de permiso de familiar pagado que puede proporcionar un monto de beneficio más alto. Se requiere una certificación médica para probar la enfermedad de su familiar. Si lo aprueban para un reclamo de permiso de familiar pagado, se suspenderá su reclamo de seguro de desempleo (UI).

Si completa su reclamo de permiso de familiar pagado y permanece desempleado, puede regresar al resto de sus beneficios de desempleo siempre que esté sin trabajo y sea elegible. Deberá volver a presentar una solicitud para reabrir su reclamo de desempleo.

Para aquellos que necesitan ayuda inmediata, un grupo de empresas y fundaciones han lanzado OnwardCA, una iniciativa proveer a los residentes de California con servicios esenciales para que puedan volver a trabajar lo antes posible. Aquí puede buscar asistencia alimentaria, refugio, cuidado de niños, además de capacitación y empleos.

Asistencia federal



Trump firmó un proyecto de ley de alivio de coronavirus de 2,000 millones de dólares el 27 de marzo, que incluye $260 millones para aumentar el programa de seguro de desempleo. El paquete aumenta el beneficio semanal en $600 dólares y amplía la cobertura a cuatro meses. Esto incluye grupos previamente no elegibles, como los que trabajan por cuenta propia, autónomos o trabajan en la economía de socio conductores..

El paquete de estímulo también les da a los ciudadanos estadounidenses un pago de 1,200 dólares, o menos, dependiendo de los ingresos, y potencialmente $500 dólares por cada niño en una familia. Los pagos de depósito directo comenzaron a enviarse a algunos estadounidenses a mediados de abril y el IRS lanzó una herramienta en línea donde puede verificar el estado de su cheque de estímulo.

Este estímulo no beneficia a aquellas personas sin un número de seguro social válido, o aquellas en familias de estado de inmigracion mixto.

El 18 de marzo, Trump también firmó un proyecto de ley de financiación de emergencia que extenderá los beneficios de desempleo y otorgará a los trabajadores por cuenta propia un crédito fiscal igual a la licencia por enfermedad calificada. El proyecto de ley también:

Proporciona hasta tres meses de licencia familiar y médica pagada.

Extiende el seguro de desempleo a trabajadores despedidos. Fortalece la asistencia alimentaria para las familias necesitadas, incluidas las personas mayores, los estudiantes y los bancos de alimentos.

Aumenta la financiación de Medicaid para los gobiernos locales, estatales, tribales y territoriales y los sistemas de salud, para ayudar a cubrir la respuesta a la emergencia.

Fuentes adicionales de apoyo financiero



Esta lista de fondos de emergencia para trabajadores independientes y artistas creativos que pierden ingresos durante el coronavirus fueron compilados por KQED Arts y se enfoca en trabajadores independientes, y artistas creativos.

Corporaciones como Facebook tienen fondos disponibles para pequeñas empresas y UberEats ha pausado las tarifas de entrega para restaurantes independientes.





Apoyo en San Francisco

La ciudad de San Francisco lanzó un fondo Give2SF con una contribución de 1.5 millones de dólares de Salesforce para "ayudar a proteger la salud de San Francisco y apoyar a los más vulnerables, incluidas las personas, las familias y las empresas locales". Recursos adicionales para trabajadores en San Francisco pueden se encuentra aquí.

Asistencia en el condado de Santa Clara

El sistema de prevención de personas sin hogar del condado de Santa Clara tiene asistencia financiera temporal disponible para ayudar a los residentes de bajos ingresos del condado de Santa Clara que han perdido ingresos y no pueden pagar el alquiler como resultado de los impactos relacionados con coronavirus.

Reembolso de SNAP

Expensify, una aplicación que normalmente se utiliza para que las empresas y las empresas realicen un seguimiento de los gastos de reembolso, tiene fondos disponibles para aquellos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Expensify.org está redirigiendo temporalmente sus fondos de caridad a fondos adicionales para alimentos. Siga las instrucciones aquí (las cuales se encuentran en inglés) y tenga en cuenta que el reembolso está limitado a 50 dólares por familia.

Inscripción abierta en seguros de salud

Si ha perdido un trabajo y ya no tiene seguro de salud, Covered California ha abierto un período de inscripción especial, lo que significa que aún puede obtener un seguro de salud. Si no tiene un número de seguro social válido, no califica para esta cobertura.

Este artículo fue traducido por la periodista Azucena Rasilla.

Si quieres seguir nuestra cobertura sobre la pandemia de coronavirus y tener más recursos al alcance de tu mano, puedes visitar cualquiera de los siguientes enlaces: