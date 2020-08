“Es una falta de respeto”: maestros de San José deberán presentarse a los salones para el regreso a clases

“Es una falta de respeto. Trabajamos muy duro para hacer lo que es mejor para los estudiantes y no creemos que alguien esté haciendo lo mismo por nosotros”, dijo Jodi Rosario, una maestra de inglés en la preparatoria Willow Glen, al diario The Mercury News .

Los líderes del Distrito Escolar Unificado de San José aseguran que están trabajando para asegurar algunas excepciones para garantizar la salud de los maestros y otros empleados que tenga padecimientos médicos o necesidades especiales para el cuidado de sus familias, pero algunos docentes le aseguraron al periódico local que ese no es el caso.

“Sentimos que nuestro distrito no confía en que seremos profesionales. Parece que las decisiones que toman son debido a la presión que los padres de familia ponen en los administradores y la junta educativa, y no están tomando en cuenta las necesidades de los profesores”, señaló la docente, a quien le dijeron que si no se presentaba a trabajar podría tomar una licencia familiar hasta por 12 semanas perdiendo parte de su salario.