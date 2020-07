El “santuario” para hispanos que ofrece pruebas de coronavirus, comida y ayuda para el alquiler en San Francisco

SAN FRANCISCO, California. – Con el apoyo de activistas y miembros de la comunidad, el esfuerzo de uno de los organizadores del Carnaval de San Francisco pasó de convertirse de un banco de comida improvisado a un “santuario” que ofrece no solo ayuda alimentaria, sino apoyo económico para pagar la renta, información de salud y pruebas gratis de coronavirus para la comunidad latina, una de las más afectadas por la pandemia .

Hispanos, los más afectados

“Nunca me hecho la prueba del coronavirus porque se me hace complicado registrarme por internet y no sé hablar inglés. Pero pues ahora voy a venir hacérmela, ya que conozco bien acá”, explica Rosa mientras espera en la fila por su comida.