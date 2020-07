De organizar el carnaval a luchar contra el coronavirus: latinos crean santuario para afectados por la pandemia

Pese a que las puertas del lugar abren a las 10:00 am, las dos hispanas se formaron afuera del Mission Food Hub desde pasadas las 6:30 am.

La fila para para recibir comida del Mission Food Hub es tan larga que se extiende por barias cuadras del barrio. Quienes llegan ya entrada la mañana por lo general tienen que armarse de paciencia para una espera de varias horas. “Se me hizo tarde para salir de la casa y ahora no sé cuánto tendré que esperar”, explica Arturo, quien vino desde Oakland. "Pero no me voy a ir. Aquí dan tan buena comida", agrega.