BART despliega su nuevo grupo de "patrulleros" pero no estarán armados ni podrán realizar arrestos

“Los embajadores son agentes que no están armados, que van a estar patrullando el sistema del BART, los trenes, las plataformas, y van a ser 20 ojos y oídos adicionales que ahorita no tenemos”, dijo un funcionario del sistema de transporte. Estos uniformados estarán equipados con radios para informar de inmediato sobre cualquier incidente y estarán capacitados para responder a preguntas de los pasajeros, pero no podrán realizar arrestos.