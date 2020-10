Los bares en el condado de Bexar volverán a reabrir la próxima semana

El juez del condado, Nelson Wolff , dijo el miércoles que los funcionarios del condado están finalizando una guía que permitiría que los bares que no sirvan comida reabran a principios de la próxima semana, siempre que tomen ciertas precauciones de seguridad, como exigir mascarillas cuando los clientes no estén comiendo o bebiendo, incluyendo en pistas de baile.

“Los que están abiertos ahora se han destinado al gasto, y en algunos casos, un gasto bastante considerable, para comenzar a vender alimentos”, dijo Wolff. “Estos bares no tienen que hacer esto, pero tienen que seguir algunas regulaciones de sentido común. No son onerosos", especificó el juez para explicar que los bares que comenzaron la venta de comida para poder reabrir en junio no se iban a ver afectados por la nueva medida.