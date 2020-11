Donald Trump gana el estado de Texas, clave en búsqueda de la reelección

El único resultado similar es el que Bob Dole obtuvo en 1996 frente al expresidente Bill Clinton, que ganó por una diferencia de un 4.6%. Pero Dole no llegó a la Casa Blanca y además competía con el empresario texano Ross Perot, que se presentó como independiente y obtuvo más de un 6%. En una jornada histórica, en medio de la peor pandemia vista en el mundo en un siglo, la jornada electoral en Texas desafió los análisis superficiales y mostró el rostro de un estado en el que un republicano no ha conseguido superar a un demócrata por más de 10 puntos en una presidencial en dos elecciones consecutivas.

Las razones para explicar la pérdida de poder del Partido Republicano en Texas son tan complejas como las seis banderas que ha tenido a lo largo de su historia: la española, la francesa, la mexicana, la texana republicana, la confederada y la estadounidense. Lo más claro tras los resultados de esta noche es que no es seguro que Texas haya dejado de ser un estado republicano, pero hay fundamentos para sostener que no es un estado trumpista.

La irrupción de Texas en el selecto club de estados en disputa tomó por sorpresa a muchos, pero no a quienes llevaban años siguiendo de cerca la política texana. “Los medios nacionales solo hablarán de una ola azul en Texas si los demócratas ganan la presidencial”, explicaba en agosto el director ejecutivo del Texas Tribune, Ross Ramsey, en un foro de Reddit.

La "ola azul" de Texas

“Llevo 20 años escuchando de una ola azul en Texas”, decía Chris Cillizza, analista de CNN, pocas horas después de que se abrieran los centros electorales en el día final de la votación. “Y también he escuchado mucho a demócratas que dicen que ‘Texas no es un estado republicano, es un estado que no vota’”.